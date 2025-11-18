Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Арест за взятку
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:50

Схема за смягчение наказания раскрыта: на Урале адвоката взяли с поличным

В Челябинске задержали адвоката при передаче двухмиллионной взятки — УФСБ региона

В правоохранительных структурах нередко всплывают истории о попытках повлиять на ход уголовных дел, и очередной такой эпизод произошел в Челябинске. В городе задержан адвокат, который, по версии оперативных служб, предложил своему подзащитному смягчить наказание за крупную взятку и выступить посредником в передаче денег должностным лицам.

Обстоятельства задержания

По данным УФСБ по Челябинской области, задержанный представлял интересы обвиняемого и уверял его, что располагает необходимыми связями в правоохранительных органах. Он настаивал, что влияние на назначение наказания возможно при передаче значительной суммы, и сформировал предложение, которое фактически превращало юридическую консультацию в механизм вымогательства. В пресс-службе регионального управления уточнили:

"18 ноября, представляя законные интересы своего подзащитного, представитель адвокатского сообщества убедил его передать взятку за смягчение наказания", — пояснили в ведомстве.

Предварительный размер требуемой суммы составил не менее двух миллионов рублей. Деньги были переданы в заранее оговоренном месте, где адвоката задержали оперативники. Ситуация развивалась в рамках оперативного эксперимента, что позволило задокументировать всю схему и зафиксировать момент получения средств. Сейчас материалы переданы для оценки следственным органам, которые устанавливают всех причастных.

Возможные соучастники и последствия

После задержания сотрудники УФСБ начали комплекс мероприятий по выявлению лиц, которые могли участвовать в противоправной схеме или способствовать ее реализации. Ведомство не исключает, что посредническая роль адвоката могла быть частью более широкой цепочки, а контакты, на которые он ссылался, тоже могут оказаться фигурантами уголовного дела. Проверяются обстоятельства, позволившие ему убеждать подзащитного в реальности предложенного "решения вопроса".

По действующему законодательству такие действия квалифицируются как тяжкое преступление коррупционной направленности. Задержанному грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, а также крупный штраф и последующий запрет занимать определенные должности сроком до семи лет. В юридическом сообществе региона ситуация уже вызвала резонанс: подобные случаи подрывают доверие к институту защиты и ставят под вопрос профессиональную этику, которая особенно важна в работе адвокатов.

