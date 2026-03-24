дети в классе
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:39

Псковская молодежь на шаг ближе к безопасности: акции правового просвещения открывают глаза подросткам

В образовательных учреждениях Пскова стартовала ежегодная акция "Месяц правовых знаний", организованная сотрудниками регионального управления Следственного комитета. В рамках программы представители силового ведомства проводят серию лекций для учеников местных школ и лицеев. На текущей неделе инспектор Антон Быков встретился с учащимися школы №23 и Псковского инженерно-лингвистического лицея для разъяснения норм российского законодательства. Проект направлен на формирование правовой грамотности подростков и обучение основам личной безопасности.

Детали правового просвещения

Ключевой задачей встреч является донесение до школьников информации об их правах и накладываемых законом обязательствах. Специалисты акцентируют внимание на различиях между административной и уголовной ответственностью, которые наступают для несовершеннолетних в зависимости от тяжести содеянного. Понимание возрастных порогов и последствий необдуманных поступков становится для подростков сдерживающим фактором.

В ходе занятий учащиеся узнают не только о теории, но и о реальных мерах наказания, которые применяются к нарушителям. Инспекторы объясняют правила безопасного поведения в быту и общественных местах, чтобы снизить риск вовлечения детей в незаконную деятельность. Просветительская работа помогает заменить абстрактное восприятие закона конкретными знаниями о правовых последствиях.

Эксперты подчеркивают важность своевременного информирования молодежи. Системность подобных мероприятий позволяет выстраивать доверительный диалог между правоохранительными органами и образовательным сообществом.

"Профилактическая работа с несовершеннолетними является фундаментом для формирования законопослушного поведения в будущем. Когда представители компетентных органов напрямую общаются со школьниками, это создает необходимый уровень ответственности у самих подростков. Подобные образовательные инициативы позволяют предотвратить множество ошибок, которые могут фатально повлиять на развитие ребенка. Важно, что акцент делается именно на разъяснении последствий, а не на запугивании молодежи."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Борьба с правонарушениями в молодежной среде

Особую роль в рамках "Месяца правовых знаний" занимает профилактика преступлений, связанных с запрещенными психоактивными веществами. Сотрудники следственного управления подробно разбирают риски, с которыми сталкиваются подростки в условиях цифровизации общества. Ученикам разъясняют опасность общения с сомнительными лицами в социальных сетях и ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Темой обсуждения становятся также преступления, направленные против здоровья и базовых прав граждан. Инспекторы призывают молодежь ответственно подходить к использованию технических средств и избегать участия в противоправных схемах. Такой прагматичный подход помогает сформировать алгоритм действий в опасных ситуациях.

Информация подается в доступной форме, адаптированной под психологические особенности разных возрастных групп школьников. Постоянное взаимодействие позволяет следователям вовремя реагировать на запросы образовательных организаций по наиболее актуальным правовым вопросам.

Профориентация и работа следователей

Помимо юридического ликбеза, организаторы акции делятся деталями профессиональной деятельности следователей. Ученики проявляют живой интерес к работе правоохранительных органов, задавая вопросы о специфике службы и необходимых для карьеры навыках. Встречи становятся площадкой для профориентации, ориентированной на мотивированных старшеклассников.

Представители Следственного комитета рассказывают о критериях отбора кандидатов и особенностях поступления в ведомственные учебные заведения. Это вызывает искреннюю реакцию, так как дает ребятам возможность оценить свои перспективы в структуре правоохранительных органов. Многие школьники впервые узнают о реальных требованиях к будущим сотрудникам юстиции.

Акция продлится в течение всего установленного периода, охватывая школы Пскова и области. В региональном управлении отмечают, что такой формат коммуникации с молодежью способствует повышению правового сознания и укреплению гражданской ответственности будущих выпускников.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

