Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уставший мужчина в самолете
Уставший мужчина в самолете
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:12

Самолётное кресло становится капканом для сосудов: неподвижность в воздухе выдаёт тайные болезни

Отёки ног после длительного перелёта часто сигнализируют о нарушениях оттока крови, вызванных вынужденной неподвижностью и гравитационным давлением на нижние конечности. Этот симптом игнорируют многие путешественники, хотя он может указывать на скрытые проблемы с сердцем, требующие биохимического и физиологического анализа. Невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша объяснил механизм, подчёркивая важность своевременного обследования. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Длительное сидение в самолёте приводит к застою жидкостей в венах ног из-за сниженной мышечной активности, что усиливает венозное давление. По словам специалиста, регулярные отёки требуют суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру для выявления аритмий.

"Сидите, мало двигаетесь, ноги находятся в нижнем положении, нарушается отток крови и всех жидкостей от нижней конечностей. Это может быть сердечная патология. Надо обследовать сердце в первую очередь", — пояснил Павел Керекеша.

Керекеша также отметил влияние злоупотребления кофе, которое провоцирует вымывание калия и кальция — ключевых элементов для мышечной работы и костной ткани. Как подчеркнул эксперт, перед перелётом стоит принять профилактику, включая рецепт на основе четверти стакана сухого красного вина без диоксида серы, полстакана минеральной воды вроде нарзана и ложки мёда. Этот коктейль восполняет микро и макроэлементы, оптимизируя электролитный баланс.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С весной приходит стиль: узкие джинсы и их неожиданный камбэк в моде 2026 года сегодня в 7:38

Эстетика 90-х возвращается в гардероб современного модника с узкими джинсами на первое место.

Читать полностью » Жир уходит точечно и безвозвратно: инъекции атакуют адипоциты там, где бессильны даже тренировки вчера в 19:02

Специальные инъекционные составы позволяют воздействовать на жировую ткань локально, задействуя разные механизмы разрушения клеток для достижения идеальных форм.

Читать полностью » Перхоть — не шутка: как она может повлечь за собой серьёзные проблемы с волосами и кожей вчера в 18:58

Перхоть — это не просто косметическая проблема, она может сигнализировать о серьёзных изменениях в вашем здоровье и уходе.

Читать полностью » Древние камни против утренних отеков: весеннее преображение лица начинается с мягких движений вчера в 17:51

После долгой зимы кожа лица часто выглядит уставшей и отечной, но существуют доступные способы восстановить микроциркуляцию и вернуть четкость контурам дома.

Читать полностью » Сухая кожа как следствие прихода весны: как избежать неприятных последствий переохлаждения вчера в 17:03

С весной приходит много солнечного, но и щедрость ветра может испортить ваше лицо. Узнайте, что делать.

Читать полностью » Старость наступает раньше срока: токсичные вещества из утвари лишают кожу упругости и блеска вчера в 16:55

Некоторые привычные предметы на кухне и популярные продукты из супермаркета годами подтачивают защитные силы организма, отражаясь на состоянии кожи и клеток.

Читать полностью » Сочные фрукты ушли в тень, а кожа теряет блеск: как COVID-19 меняет наше восприятие вкуса вчера в 15:15

Проблема с потерей вкуса стала актуальной для многих после COVID-19, но ее последствия затрагивают не только еду.

Читать полностью » Прогнозы звучат пугающе: каждый третий житель страны рискует потерять здоровье через 10 лет вчера в 14:50

Лишний вес отражается на лице гораздо быстрее, чем кажется, провоцируя необратимые изменения в структуре кожи и нарушая ее естественный защитный барьер.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Асфальт прощает не всех: особая техника бега превращает обычную прогулку в мощный жиросжигатель
Наука
Космические пустоты как будто оживают: данные о тёмной энергии меняют представления о Вселенной
Красота и здоровье
Как спортивная обувь меняет стиль: новый взгляд на сочетание кроссовок и юбок в уличной моде 2026 года
Недвижимость
Стены помнят всё — и пахнут тоже: почему соседское амбре становится опасной угрозой для жизни
Садоводство
Корни помнят каждое прикосновение: обычная стройка на участке незаметно убивает вековые туи
Туризм
Билет в лето не сгорел — он просто сменил адрес: альтернативные курорты держат цены для россиян
Недвижимость
Твёрдый как гранит и крепкий как скала: обычный белый порошок превращает дешёвый клей в монолит
Красота и здоровье
Вес стоит на месте, а кожа блекнет: привычный график еды незаметно разрушает внешность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet