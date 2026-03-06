Самолётное кресло становится капканом для сосудов: неподвижность в воздухе выдаёт тайные болезни

Отёки ног после длительного перелёта часто сигнализируют о нарушениях оттока крови, вызванных вынужденной неподвижностью и гравитационным давлением на нижние конечности. Этот симптом игнорируют многие путешественники, хотя он может указывать на скрытые проблемы с сердцем, требующие биохимического и физиологического анализа. Невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша объяснил механизм, подчёркивая важность своевременного обследования. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Длительное сидение в самолёте приводит к застою жидкостей в венах ног из-за сниженной мышечной активности, что усиливает венозное давление. По словам специалиста, регулярные отёки требуют суточного мониторинга ЭКГ по Холтеру для выявления аритмий.

"Сидите, мало двигаетесь, ноги находятся в нижнем положении, нарушается отток крови и всех жидкостей от нижней конечностей. Это может быть сердечная патология. Надо обследовать сердце в первую очередь", — пояснил Павел Керекеша.

Керекеша также отметил влияние злоупотребления кофе, которое провоцирует вымывание калия и кальция — ключевых элементов для мышечной работы и костной ткани. Как подчеркнул эксперт, перед перелётом стоит принять профилактику, включая рецепт на основе четверти стакана сухого красного вина без диоксида серы, полстакана минеральной воды вроде нарзана и ложки мёда. Этот коктейль восполняет микро и макроэлементы, оптимизируя электролитный баланс.