Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 15:11

После 60 приседания не пошли — заменила их 4 упражнениями и ноги стали крепче без боли

Ягодичный мост укрепляет мышцы таза без нагрузки на колени — тренер Ноббе

После 60 лет сила ног становится не просто вопросом формы, а основой уверенного движения и независимости. От неё зависит, насколько легко встать со стула, подняться по лестнице или удержать равновесие на неровной поверхности. При этом классические приседания подходят не всем — дискомфорт в коленях или ограниченная подвижность часто мешают выполнять их безопасно. Альтернатива есть. Об этом сообщает тренер по силовой и кондиционной подготовке Джаррод Ноббе.

Почему приседания — не единственный путь

С возрастом телу важнее не глубина движения, а его качество и контроль. В реальной жизни мы редко приседаем строго вертикально — чаще шагаем, отступаем назад, смещаемся в сторону или удерживаем вес на одной ноге. Именно такие движения развивают устойчивость, координацию и помогают защитить суставы. Поэтому упражнения, работающие в разных плоскостях, часто дают более быстрый и устойчивый результат, чем упор на одно базовое движение.

Обратные выпады

Обратный выпад снижает нагрузку на колени за счёт шага назад и позволяет лучше контролировать положение тела. Каждая нога работает отдельно, что помогает уменьшить возрастной дисбаланс силы между сторонами.

Упражнение задействует ягодицы, квадрицепсы, заднюю поверхность бедра и мышцы стабилизации. Выполнять его можно только с собственным весом или с опорой, если требуется дополнительная устойчивость.

Ягодичный мост

Ягодичные мосты напрямую укрепляют мышцы, поддерживающие таз и поясницу. Это движение не нагружает колени и отлично подходит тем, у кого приседания вызывают дискомфорт. Сильные ягодицы улучшают походку и снижают нагрузку на спину в повседневной жизни.

Упражнение выполняется лёжа и легко масштабируется — от базового варианта до моста на одной ноге.

Шаги на платформу

Шаги имитируют подъём по лестнице — одно из самых частых движений в быту. Они развивают силу в полном диапазоне, одновременно тренируя баланс и контроль. Высоту платформы можно подбирать индивидуально, начиная с минимальной.

Это упражнение укрепляет квадрицепсы, ягодицы, икры и помогает увереннее чувствовать себя в реальных ситуациях.

Боковые выпады

Боковые выпады работают с теми мышцами, которые часто остаются без внимания, но критически важны для устойчивости. Движение в сторону развивает подвижность тазобедренных суставов и укрепляет внутреннюю и внешнюю часть бёдер.

Такая нагрузка подготавливает тело к неровной поверхности и резким сменам направления, снижая риск потери равновесия.

Восстановление силы ног после 60 лет лучше всего происходит через комфортные диапазоны движений, контроль скорости и регулярность. Постепенное увеличение нагрузки и внимание к ощущениям помогают прогрессировать без лишнего стресса для суставов. Эти упражнения дают гибкий и безопасный путь к более сильным и надёжным ногам в любом стартовом состоянии.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смена темпа при ходьбе улучшила физическую форму — фитнес-тренеры 18.01.2026 в 19:04
Обычная прогулка бесполезна: эти 5 приёмов превращают её в полноценную тренировку

Прогулка может стать полноценной тренировкой, если изменить темп, маршрут и ритм. Простые приёмы делают ходьбу эффективным инструментом для здоровья и формы.

Читать полностью » Одна тренировка в неделю редко даёт заметный прогресс — Воробьёв 18.01.2026 в 14:02
Тренируюсь один раз в неделю — и вот где проходит граница между пользой и иллюзией

Одна тренировка в неделю: когда такой режим даёт реальный результат, а когда остаётся психологической иллюзией активности — разъясняет эксперт по фитнесу.

Читать полностью » Прыжки Джека равномерно нагружают мышцы всего тела — фитнес-инструкторы 18.01.2026 в 10:03
Прыжки Джека начали делать ради интереса — уже через неделю тело изменилось

Прыжки Джека — простое упражнение с множеством вариаций. Рассказываем, как адаптировать их под любой уровень подготовки и фитнес-цель.

Читать полностью » Медвежья ходьба нагружает плечи бёдра и кор одновременно — фитнес-тренеры 18.01.2026 в 6:49
Одно упражнение вместо целого комплекса: медвежья ходьба быстро показывает, кто в форме

Медвежья ходьба (bear walk) — простое упражнение с собственным весом для тренировки дома: развивает кор, силу и выносливость, сжигая до 9 ккал/мин.

Читать полностью » Хронический стресс называют главным тормозом прогресса в тренировках — тренеры 17.01.2026 в 18:20
Добавляю нагрузку — и тело будто сопротивляется: причина оказывается не в лени

Узнайте, как хронический стресс мешает вашему прогрессу в фитнессе, и какие простые техники помогут сбалансировать нервную систему для быстрых результатов и меньшей усталости. Советы по дыханию, восстановлению и управлению стрессом откроют новые возможности для тренировок и улучшения здоровья.

Читать полностью » В 30 лет диапазон 24–26 приседаний считают средним — спортивные врачи 17.01.2026 в 13:45
Тело выдаёт возраст без паспорта: нормы приседаний, которые многое говорят о форме

Сколько приседаний считается нормой для мужчин в разном возрасте и как этот показатель связан с весом, силой и общим уровнем физической подготовки.

Читать полностью » Тренировка без оборудования сожгла 165 килокалорий — Майк Донованик 17.01.2026 в 9:50
Если цель — убрать живот: эта тренировка дома заставляет жир буквально гореть

Интенсивная жиросжигающая тренировка без оборудования помогает проработать всё тело за полчаса и подходит для занятий дома или в поездке.

Читать полностью » Тазовое дно поддерживает мочевой пузырь и кишечник у всех возрастов — физиотерапевт Лиза Бирмингем 17.01.2026 в 7:37
Дышу иначе — и тазовое дно ведёт себя по-другому: неожиданный эффект появляется быстро

Тазовое дно важно всем: не "зажимать" корпус, следить за дыханием и туалетными привычками, больше двигаться и не бояться силовых — советы экспертов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автодом Freedo 636 HLT получил бак чистой воды на 100 литров
Туризм
В музее Гибли показали рабочее пространство режиссёра Хаяо Миядзаки
Дом
Короткие регулярные уборки помогают поддерживать порядок без перегрузки — психологи
Садоводство
Монеты в воде помогают дольше сохранять свежесть цветов — sfp versilia
Общество
Одна деталь в разговоре выдает обманщика: как распознать попытку манипуляции
Еда
Красную икру засаливают в домашних условиях разными способами — кулинары
Садоводство
Дикие помидоры дали урожай без регулярного ухода — Симона Седлачкова
Красота и здоровье
Маркировка "без сахара" не исключила свободные сахара — нутрициолог Ломкова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet