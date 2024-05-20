В России освоению арктики уделяется огромное внимание. Для Северного морского пути идёт активное строительство судов высокого ледового класса.

На Дальнем Востоке российские специалисты судостроительного комплекса "Звезда" ведут работу по созданию уникального — самого мощного в мире атомного ледокола. Судно планируется к спуску на воду в 2030 году.

"Самый мощный в мире ледокол "Россия" мощностью 120 мегаватт сейчас строится на судостроительном комплексе "Звезда". Ориентировочно он будет готов к 2030 году", — сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с участием вице-премьеров и премьер-министра Михаила Мишустина.

Всего по плану должно быть создано три таких мощных гражданских атомных ледоколов. Сейчас в морях ледовитого океана работают три атомных судна — "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они позволяют круглогодично ходить другим судам. В конце года будет запущен ледокол "Якутия". А с с 2026 по 2030 годы российский северный флот пополнится еще тремя судами.

Фото: Миноброоны РФ/Денис Федюнин ( Creative Commons Attribution 4.0)