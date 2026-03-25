Горный гигант набирает силу: ледник Колка демонстрирует скорость, ставшую сюрпризом

В Северной Осетии ученые зафиксировали новую фазу активности ледника Колка, который в сентябре 2002 года стал причиной гибели более 100 человек в Кармадонском ущелье. Совместная экспедиция специалистов Института географии РАН, МГУ, СПбГУ и Арктического и антарктического научно-исследовательского института установила, что ледник движется в два-три раза быстрее, чем прогнозировали исследователи в прошлом веке. Результаты мониторинга указывают на накопление критически опасных условий, требующих оперативного планирования превентивных мер. Актуальные данные по состоянию объекта уже переданы сотрудникам МЧС и региональным властям для анализа рисков.

Механизмы движения и риски подледникового стока

Исследователи называют главной угрозой текущую динамику подледникового стока. Талые воды от прохождения весны и до осени перемещаются непосредственно под слоем базального льда. По мнению экспертов, эта гидросеть является жизненно важной для стабильности ледника, однако в ближайшем будущем она может быть серьезно нарушена.

Риск заключается в контакте подвижного льда с массивом так называемого мертвого льда, который остался после схода ледника в 2002 году. В некоторых местах высота подобных отложений достигает 50 метров. Столкновение с этим барьером неизбежно приведет к тому, что вода заполнит полости внутри ледника, лишив его сцепления с горным ложем.

Когда ледник теряет контакт с ложем, начинается процесс ускоренного движения, способный привести к катастрофическому обрушению в долину всего за несколько минут. Научный подход к изучению Колки радикально изменился, превращаясь из простого измерения объемов льда в детальное моделирование гидрологических процессов под поверхностью ледника.

"Раньше мы в первую очередь учитывали объем накопленного льда. Теперь стало ясно, что ключевое значение имеют условия на ложе и динамика подледникового стока. Это открытие позволит гораздо точнее прогнозировать опасные процессы в высокогорье. Мы понимаем, что именно физические параметры движения теперь диктуют уровень вероятности схода масс. Своевременное предупреждение о рисках остается нашей главной задачей для обеспечения безопасности региона", — сказал эксперт Дмитрий Корнилов

Накопление ледовой массы и структура ледника

С момента трагедии, произошедшей более 20 лет назад, ледник Колка демонстрировал активные процессы восстановления. На данный момент он успел накопить около одной трети от своего первоначального объема, что вызывает обоснованное беспокойство гляциологов. Структура ледника сегодня неоднородна и скрыта под массивным слоем обломочной горной породы.

Толщина этого поверхностного слоя варьируется от двух до двух с лишним метров. Под ним ученые обнаружили слой льда толщиной от 6 до 8 метров, который в отдельных локациях достигает 15 метров. Эти ледяные пласты представляют собой остатки прежнего ледника, которые устояли в 2002 году и продолжают влиять на динамику современных процессов.

Именно наличие таких "старых" массивов, по мнению специалистов, определяет высокие скорости смещения ледника в последние годы. Сочетание старого, плотного льда и нарастающих молодых масс создает сложную геометрическую и физическую структуру. Данные об этих изменениях были зафиксированы в ходе недавних экспедиционных работ, подтвердивших необходимость постоянного инструментального контроля.

Прогноз развития событий в Кармадонском ущелье

Прогнозы современных гляциологов указывают на временной горизонт в пять-шесть лет, после чего ледник должен упереться в массив мертвого льда. Это взаимодействие запустит процесс, в ходе которого ледяной массив под напором будет вынужден сдвинуться. Подобная механика является закономерным результатом физического давления накопившихся масс.

Ученые подчеркивают, что объем ледяных масс является опасным фактором, но не единственным. Решающее значение имеют именно условия на ложе и способность гидросети выдерживать давление. При изменении этих условий риск внезапного схода ледника переходит из теоретической плоскости в оперативный план действий для экстренных служб.

История Кармадонского ущелья, ставшего местом гибели съемочной группы Сергея Бодрова-младшего и множества других людей, остается важным предостережением. Сейчас эксперты призывают ответственные органы власти использовать полученные данные для подготовки к возможным сценариям развития событий, рассчитывая необходимое для превентивных мер время годами, а не десятилетиями.