Ледяной ветер, горячий чай и лишние килограммы: как не попасть в ловушку осенне-зимнего набора веса

Осенне-зимний период часто ассоциируется с наборами лишнего веса. Понижение температуры, меньшее количество солнечного света, а также более калорийная пища могут стать причиной сезонных колебаний массы тела. Врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина утверждает, что соблюдение нескольких простых правил питания и образа жизни может помочь избежать скачков веса в холодное время года.

"Чтобы свести к минимуму изменения веса в осенне-зимний период, следует придерживаться определённых мер. Рекомендовано увеличить потребление овощей, а также употреблять пищу, богатую белком, например, яйца, творог, мясо, птицу, рыбу", — рассказала Чуракина.

Почему осенью и зимой легко набрать вес

Когда температура наружного воздуха падает, мы стремимся к более сытной и калорийной пище, чтобы организм мог сохранить тепло. Кроме того, в зимнее время уменьшается физическая активность, а дни становятся короче, что способствует снижению уровня энергии и замедлению обмена веществ. Это в свою очередь может привести к тому, что даже те, кто следит за своим весом, начнут набирать лишние килограммы.

Важно помнить, что в осенне-зимний период особенно сильно проявляется желание "заесть" стресс или апатию. Этот психологический фактор тоже следует учитывать.

Сравнение

Метод Плюсы Минусы Увлажнение и питание Увлажнение способствует нормализации обмена веществ Недостаток воды может замедлить процессы обмена Увеличение потребления белка Стабилизирует аппетит, поддерживает мышцы Требует дисциплины в питании Регулярные физические упражнения Повышает уровень энергии, ускоряет обмен веществ Необходима мотивация и время

Советы шаг за шагом

Увлажнение и питание. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать обмен веществ. Отдавайте предпочтение напиткам без сахара, например, зелёному чаю или воде с лимоном. Увлажнение организма. Для поддержания нормального обмена веществ следите за количеством потребляемой воды. Даже небольшое обезвоживание может замедлить обмен веществ и привести к набора веса. Правильный режим питания. Старайтесь избегать пропусков приёма пищи. Регулярные приёмы пищи помогают поддерживать уровень сахара в крови и избегать переедания. Потребление белка. Увлажнение организма помогает организму избегать наборов килограммов. белок важен для поддержания метаболизма. Используйте продукты, такие как яйца, рыба и мясо. Физическая активность. Занимайтесь физическими упражнениями хотя бы 3-4 раза в неделю по 50 минут, чтобы поддерживать активность тела. Пробежки, йога или силовые тренировки — это хорошее решение для поддержания здоровой массы тела. Режим труда и отдыха. Важно обеспечить себе полноценный отдых. Постоянный недосып нарушает уровень мелатонина, что может привести к сбоям в обмене веществ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пропуск приёмов пищи;

Последствие: переедание на следующем приёме пищи, замедление метаболизма;

Альтернатива: разделите своё питание на 4-5 небольших приемов пищи в течение дня.

Ошибка: увеличение потребления углеводов без учёта белка;

Последствие: набор веса, избыточная жировая масса;

Альтернатива: увеличьте долю белков в рационе, например, добавьте в меню яйца, рыбу или нежирное мясо.

Ошибка: игнорирование физической активности в зимний период;

Последствие: снижение уровня энергии, замедление обмена веществ;

Альтернатива: займитесь спортом дома или на свежем воздухе, выберите активные занятия, такие как бег, плавание или йога.

А что если мне сложно следовать диете?

Не стоит расстраиваться, если соблюдать строгие правила питания и тренировки сложно. Маленькие шаги и постепенные изменения всегда эффективнее, чем резкие перемены. Начните с малого: увеличьте количество овощей на завтрак или обед, уменьшите количество сладких напитков и увеличьте время прогулок на свежем воздухе. Маленькие шаги могут привести к большим результатам.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы Постоянные физические нагрузки Поддержка нормальной массы тела Требует времени и энергии Правильное питание Стабильный уровень энергии, улучшение здоровья Требует планирования и осознанности Соблюдение режима труда и отдыха Поддержание нормального обмена веществ Сложность в соблюдении дисциплины

FAQ

Как избежать переедания в зимний период?

Ешьте регулярно и включайте в рацион больше овощей, белка, а также продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Какие физические упражнения лучше всего подходят для зимнего периода?

Выбирайте активности, которые не требуют много места и которые можно выполнять в помещении: йога, пилатес, силовые тренировки.

Как поддерживать режим труда и отдыха зимой?

Соблюдайте режим сна (не менее 7 часов в сутки), избегайте работы в ночное время и занимайтесь расслабляющими занятиями, такими как чтение или медитация.

Мифы и правда

Миф: для того чтобы не набирать вес зимой, нужно сидеть на строгой диете.

Правда: важно соблюдать баланс между питанием, физической активностью и отдыхом, а не ограничивать себя в еде.

Миф: упражнения зимой менее эффективны, чем летом.

Правда: физическая активность в любое время года полезна для здоровья, главное — регулярность.

Миф: не стоит есть на ночь.

Правда: главное — выбирать правильную пищу: лёгкие белковые продукты или овощи.

Исторический контекст

Зимой, когда люди становились менее активными, а продукты питания в прошлом году заканчивались, человечество всегда сталкивалось с проблемой набора веса. Однако с развитием науки о питании и физической культуре возникла идея сохранения массы тела через оптимальное соотношение питания и активности, независимо от сезона. В XX веке появляются диеты, адаптированные к зимнему времени года, с фокусом на белок и овощи.

Три интересных факта