ГИБДД ужесточает контроль за установкой светодиодных ламп в галогенные фары автомобилей

Галогенки в фарах меняют не от хорошей жизни. Кому-то нужен белее свет, кому-то — чтобы ночью лучше видеть разметку, а кому-то просто хочется, чтобы машина выглядела свежее. Но у такой замены есть оборотная сторона: инспектор может расценить её как нарушение, а не как безобидную доработку. И это тот случай, когда пара сэкономленных минут потом оборачивается штрафом, спором и лишними расходами. Особенно неприятно это выглядит на дороге в дождь или снег, когда свет уже сам по себе играет против водителя.

"Если оптика изначально рассчитана на галогенные лампы, а водитель ставит светодиоды без полной замены светового прибора, это уже меняет конструкцию. Такие фары работают иначе, и тут инспектор смотрит не на "красиво светит”, а на то, как свет распределяется на дороге. Встречные водители в такой ситуации часто получают лишнее ослепление, а это уже прямой риск для движения. Поэтому спор вокруг ламп нередко заканчивается не на обочине, а в суде". автоэксперт Иван Рогов

Штраф и возможное лишение прав

За замену ламп в оптике, если она не предусмотрена конструкцией, водителю грозит штраф 500 рублей. Инспектор может и ограничиться предупреждением, но на этом история не всегда заканчивается. Патрульный вправе поднять вопрос о лишении права управления на срок от полугода до года. Плюс могут изъять сами лампы, даже если на них есть сертификаты и они формально соответствуют нормам.

На месте доказать свою правоту обычно трудно. Поэтому подобные споры часто уезжают в суд, а там уже понадобятся результаты экспертизы. Это значит дополнительные траты, время и лишняя нервотрёпка. Если речь идёт о машине с переделанной оптикой,разговор с инспектором может затянуться сильнее, чем рассчитывал водитель.

Судебная логика тут простая. Если штатная фара рассчитана на галоген, а вместо неё поставили светодиодный источник света без замены самого прибора, это считают изменением конструкции. Производитель закладывает конкретную геометрию и режим работы, а у галогенки и диодов они разные. Из-за этого свет уходит не туда, куда должен, и встречный поток получает лишний ближний в глаза.

Почему LED вместо галогенок считаются переделкой

Светодиоды многим нравятся за яркость и белый оттенок. Они дольше служат, меньше нагружают генератор и, по ощущениям, делают машину современнее. Но у этой схемы есть тонкость, которую водители часто пропускают мимо ушей. Фара — это не просто корпус с лампочкой, а рассчитанный узел, где важны форма источника света и его положение.

Галогенная нить и диоды устроены по-разному. У первой — своя точка свечения, у вторых — другая схема работы, и это меняет светораспределение. Если поставить LED вместо галогенки в обычную фару, пучок может пойти криво. Тогда страдают и сам водитель, и все, кто едет навстречу.

Именно поэтому закон смотрит не на модный вид света, а на соответствие оптики заводской задумке. Если нужен светодиодный свет, надо ставить сертифицированный световой прибор, рассчитанный именно на LED. Такие фары имеют маркировку, и тогда вопросов у инспектора обычно не возникает. Тут всё упирается не в желание улучшить свет, а в то, что можно и что нельзя по конструкции.

Чем хороша штатная галогенная оптика

У галогенок тоже хватает плюсов, и списывать их со счетов рано. Они стоят недорого и продаются почти в любом магазине автозапчастей. Заменить перегоревшую лампу можно за несколько минут, без сервиса и без специального инструмента. Для многих это решающий аргумент, особенно когда машина нужна каждый день.

Есть и практическая сторона, о которой часто вспоминают только зимой. Тёплый жёлтый свет галогенных фар хуже отражается от капель дождя и снежинок. В плохую погоду это помогает глазам не уставать так быстро. Плюс штатная галогенная оптика в нормальной фаре даёт чёткую светотеневую границу и не слепит встречных.

Ещё один момент касается холода. Мощная лампа немного прогревает стекло оптики, и снег или лёд на нём тают быстрее. Для зимней дороги это мелочь, но полезная. Вштатной оптике такие вещи часто важнее красивого белого света.

Как не испортить лампу при замене

Саму замену галогенки многие считают пустяком. Но и тут водители ошибаются, причём часто по одной и той же причине. Внутри лампы есть вольфрамовая нить, а сама колба находится в газовой среде с добавлением галогенов. Эта схема и даёт лампе нужный срок службы.

Если взяться за колбу голыми руками, на стекле остаются микрочастицы кожного жира. При работе такие места греются сильнее обычного. Потом на колбе могут появиться тёмные пятна, яркость упадёт, а стекло со временем треснет. И всё это — из-за пары неосторожных движений.

Если лампа всё-таки была тронута руками, её лучше очистить до подачи напряжения. Подойдёт медицинская салфетка или микрофибра, слегка смоченная изопропиловым спиртом крепостью от 70%. После этого уже можно ставить её на место без лишнего риска. Для такой работы полезно помнить и о том, чтомелкая неисправность часто потом вылезает заметно дороже, чем сама лампа.

"Штраф в 500 рублей многим кажется мелочью, но риск тут не только в нём. Если дело дойдёт до лишения прав или до суда, водитель потратит уже совсем другие деньги и время. Отдельная история — сертификация и экспертиза, потому что на месте спор о лампах редко решается быстро. Самый спокойный вариант — ставить только ту оптику, которая изначально рассчитана на LED". автоэксперт Дмитрий Сафронов

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто поставить светодиодную лампу вместо галогенки?

Если фара не рассчитана на LED, такая замена считается изменением конструкции. В этом случае могут быть штрафные санкции и другие последствия.

Почему светодиоды так часто хотят поставить вместо галогенок?

Из-за более яркого и белого света, меньшей нагрузки на генератор и долгого срока службы. Ещё многим нравится, как машина выглядит с такой оптикой.

Что будет, если лампы на месте, но они сертифицированные?

Сам по себе сертификат не спасает, если оптика не подходит под такой источник света. Вопрос будет упираться в конструкцию фары и её маркировку.

Что делать, если после замены лампа встала неудачно?

Нужно убрать следы жира с колбы до включения питания. Для этого подойдёт салфетка или микрофибра с изопропиловым спиртом не ниже 70%.

Читайте также