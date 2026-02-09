Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильное движение на ночных улицах
Автомобильное движение на ночных улицах
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:13

Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет

Ночная поездка всё чаще превращается в испытание для глаз, когда встречные автомобили буквально "бьют" по зрению холодным светом фар. Многие водители уверены, что проблема в усталости или росте хамства на дорогах, но причина куда глубже. За последние годы автомобильная оптика действительно изменилась — и по цвету, и по восприятию. Об этом сообщает издание BGR.

Как желтый свет уступил место белому

Еще сравнительно недавно большинство автомобилей оснащались галогенными лампами. Их свет имел мягкий желтоватый оттенок, к которому водители были привычны десятилетиями. Такой спектр воспринимался комфортно и не вызывал резкого контраста в темное время суток.

Ситуация начала меняться с массовым внедрением светодиодных технологий. Современные LED-фары формируют белый свет иначе: в их основе лежит синий светодиод, излучение которого проходит через люминофор. Часть света преобразуется в более длинные волны, и на выходе получается белый, но заметно более холодный оттенок с голубоватым подтоном.

Именно этот спектральный сдвиг делает фары визуально "жестче", даже если формально уровень освещенности не превышает допустимых норм, а попытки самостоятельной замены ламп нередко лишь усиливают эффект ослепления, о чём уже спорят в контексте светодиодных фар.

Почему белый свет кажется ярче ночью

В темноте человеческое зрение работает иначе, чем днем. Основную роль начинают играть палочки — фоторецепторы, которые особенно чувствительны к коротковолновому, синеватому свету. По этой же причине экраны смартфонов в ночном режиме стараются "приглушить" синий спектр, снижая нагрузку на глаза.

Светодиодные фары как раз попадают в этот чувствительный диапазон. Поэтому холодный белый свет воспринимается резче и интенсивнее, чем теплый желтый, даже при одинаковом световом потоке. Это создает эффект ослепления и усиливает дискомфорт, особенно при встречном разъезде или движении в плотном потоке.

Технологии, которые помогают водителю, но мешают другим

Для автопроизводителей переход на светодиоды имеет вполне прагматичные причины. LED-фары позволяют точнее управлять световым пучком и направлять его туда, где он действительно нужен — на дорогу, разметку и обочину.

Благодаря направленности светодиодов улучшается видимость перед автомобилем, что особенно важно на загородных трассах и при плохой погоде. Однако та же особенность делает свет более концентрированным, и для других участников движения он может выглядеть чрезмерно ярким. Вопросы регулирования такого света всё чаще обсуждаются в рамках безопасности автомобильного освещения.

Дополнительным фактором становится высота современных автомобилей. Популярность кроссоверов и внедорожников привела к тому, что фары всё чаще располагаются на уровне глаз водителей более низких машин, усиливая ощущение ослепления.

Стали ли фары опаснее для безопасности

Несмотря на раздражение и субъективный дискомфорт, статистика не подтверждает резкий рост аварий из-за фар. По данным Страхового института дорожной безопасности и Института данных о потерях на дорогах, в период с 2015 по 2023 год лишь одна-две аварии из тысячи напрямую связывались с ослепляющим светом фар.

Более того, количество ДТП, вызванных недостаточной видимостью в темное время суток, за эти годы снизилось. Это говорит о том, что более яркое и точное освещение в целом помогает водителям лучше ориентироваться ночью.

Таким образом, современные фары действительно стали белее и визуально резче, но одновременно они повысили общий уровень безопасности. Дискомфорт никуда не исчез, однако он оказался побочным эффектом технологического прогресса, а не признаком ухудшения дорожной ситуации.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка 07.02.2026 в 14:50

На российском рынке подержанных машин есть бренды, которые почти не находят покупателей. Эксперт объяснил, почему эти автомобили остаются вне спроса.

Читать полностью » Ехал по пустой дороге — и всё случилось за секунду: почему ДТП происходят 06.02.2026 в 23:27

Даже на пустой дороге авария может случиться за секунду — автоэксперт объяснил, почему ДТП "на ровном месте" чаще всего происходят из-за невнимательности водителей.

Читать полностью » Легендарный мотор Toyota возвращается — фанаты JDM не верят своим глазам 06.02.2026 в 18:40

Toyota возобновляет производство легендарного мотора 4A-GE, который стал символом японской культуры и автоспорта.

Читать полностью » Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы 06.02.2026 в 18:05

Покупка иномарки из-за границы может скрывать риски, не связанные с техникой. Юридическое прошлое такой машины иногда опаснее любых поломок.

Читать полностью » Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты 06.02.2026 в 15:30

Психологи объяснили, какие типы поведения таксистов могут быть опасны для пассажиров и по каким сигналам риск распознать уже в начале поездки.

Читать полностью » Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте 06.02.2026 в 15:25

Надежность китайских автомобилей вызывает споры на рынке. Эксперты объясняют, как цена, сервис и ожидания влияют на репутацию и реальное качество машин.

Читать полностью » 400 сил, полный привод и скромный налог: как BMW обманул систему 06.02.2026 в 14:55

Новый BMW M440i почти не уступает Porsche 911 по динамике, но благодаря мягкой гибридизации оказался неожиданно близок к Golf GTI по налоговой нагрузке.

Читать полностью » Три сигнала, что резина уже не держит дорогу — даже если выглядит “ещё нормальной” 05.02.2026 в 21:30

Когда менять шины: важны не только километры, но и возраст по DOT и состояние. Рассказываем, какие признаки износа нельзя игнорировать ради безопасности.

Читать полностью »

Новости
Общество
Что подарить на 14 февраля: идеи 2026 для него и для неё
Наука
Японская компания разработала проект солнечного кольца вокруг Луны — Shimizu
Туризм
То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг
Спорт и фитнес
Плавки для бассейна подводят во время занятий: важный нюанс игнорируют при покупке
Туризм
Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов
Садоводство
Жёлтая кайма у сансевиерии исчезла за пару недель: причина оказалась неожиданно простой
Туризм
Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование
Недвижимость
Если спальня кажется пустой и холодной — вы выбрали не тот цвет: что будет в моде в 2026
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet