Едут навстречу — и будто сварка в лицо: как современные фары превратились в ослепляющий свет

Ночная поездка всё чаще превращается в испытание для глаз, когда встречные автомобили буквально "бьют" по зрению холодным светом фар. Многие водители уверены, что проблема в усталости или росте хамства на дорогах, но причина куда глубже. За последние годы автомобильная оптика действительно изменилась — и по цвету, и по восприятию. Об этом сообщает издание BGR.

Как желтый свет уступил место белому

Еще сравнительно недавно большинство автомобилей оснащались галогенными лампами. Их свет имел мягкий желтоватый оттенок, к которому водители были привычны десятилетиями. Такой спектр воспринимался комфортно и не вызывал резкого контраста в темное время суток.

Ситуация начала меняться с массовым внедрением светодиодных технологий. Современные LED-фары формируют белый свет иначе: в их основе лежит синий светодиод, излучение которого проходит через люминофор. Часть света преобразуется в более длинные волны, и на выходе получается белый, но заметно более холодный оттенок с голубоватым подтоном.

Именно этот спектральный сдвиг делает фары визуально "жестче", даже если формально уровень освещенности не превышает допустимых норм, а попытки самостоятельной замены ламп нередко лишь усиливают эффект ослепления, о чём уже спорят в контексте светодиодных фар.

Почему белый свет кажется ярче ночью

В темноте человеческое зрение работает иначе, чем днем. Основную роль начинают играть палочки — фоторецепторы, которые особенно чувствительны к коротковолновому, синеватому свету. По этой же причине экраны смартфонов в ночном режиме стараются "приглушить" синий спектр, снижая нагрузку на глаза.

Светодиодные фары как раз попадают в этот чувствительный диапазон. Поэтому холодный белый свет воспринимается резче и интенсивнее, чем теплый желтый, даже при одинаковом световом потоке. Это создает эффект ослепления и усиливает дискомфорт, особенно при встречном разъезде или движении в плотном потоке.

Технологии, которые помогают водителю, но мешают другим

Для автопроизводителей переход на светодиоды имеет вполне прагматичные причины. LED-фары позволяют точнее управлять световым пучком и направлять его туда, где он действительно нужен — на дорогу, разметку и обочину.

Благодаря направленности светодиодов улучшается видимость перед автомобилем, что особенно важно на загородных трассах и при плохой погоде. Однако та же особенность делает свет более концентрированным, и для других участников движения он может выглядеть чрезмерно ярким. Вопросы регулирования такого света всё чаще обсуждаются в рамках безопасности автомобильного освещения.

Дополнительным фактором становится высота современных автомобилей. Популярность кроссоверов и внедорожников привела к тому, что фары всё чаще располагаются на уровне глаз водителей более низких машин, усиливая ощущение ослепления.

Стали ли фары опаснее для безопасности

Несмотря на раздражение и субъективный дискомфорт, статистика не подтверждает резкий рост аварий из-за фар. По данным Страхового института дорожной безопасности и Института данных о потерях на дорогах, в период с 2015 по 2023 год лишь одна-две аварии из тысячи напрямую связывались с ослепляющим светом фар.

Более того, количество ДТП, вызванных недостаточной видимостью в темное время суток, за эти годы снизилось. Это говорит о том, что более яркое и точное освещение в целом помогает водителям лучше ориентироваться ночью.

Таким образом, современные фары действительно стали белее и визуально резче, но одновременно они повысили общий уровень безопасности. Дискомфорт никуда не исчез, однако он оказался побочным эффектом технологического прогресса, а не признаком ухудшения дорожной ситуации.