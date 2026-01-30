Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ближний свет фар ночью
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 20:14

Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге

Яркий "белый" свет в фарах кажется простым апгрейдом, но именно он нередко превращается в риск для всех на дороге. Самовольная замена штатных галогенных ламп на светодиодные в обычной оптике часто приводит к неправильному светораспределению и ослеплению встречных водителей. В результате ухудшается видимость, растёт вероятность ошибки и конфликтных ситуаций в потоке. Об этом сообщает MoneyTimes.

Почему дело не в "качестве лампы", а в самой фаре

Как объясняет вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов, ключевая проблема — несовместимость источника света и конструкции фары. Оптика проектируется под конкретный тип лампы: отражатель, линза, шторка и геометрия посадочного места рассчитываются так, чтобы световой пучок формировался строго по нормам и не бил выше нужной границы.

"Никакие изменения в конструкцию заводскую светового оборудования автомобиля не допускаются. У светодиодов есть особенность, очень высокая поверхностная яркость. Количество света от обычной лампочки, помещенной в автомобильную фару, распределяется на фару большого размера, большого диаметра. У светодиодных источников очень большая концентрация света на маленькой площади", — пояснил Пахомов.

Светодиоды дают мощный свет с высокой яркостью на небольшой площади, и если фара не рассчитана на такой источник, пучок легко "расползается" и уходит туда, где ему быть нельзя. Именно поэтому производители, когда ставят LED с завода, добавляют сложные решения по управлению светом и контролю границы отсечки.

Чем это опасно на дороге

Если в галогенную фару просто вставить LED-лампу, меняется не только яркость, но и форма светового пятна. Вместо подсветки полотна появляется паразитная засветка вверх и в стороны — то, что встречный водитель воспринимает как "прожектор в глаза". Пахомов подчёркивает, что без системы управления световым пучком эффект почти неизбежен.

"Если выберете обычную фару и вставите туда светодиодный источник, ничего, кроме ослепления навстречу едущих людей вы не получите. И нет таких светодиодов, которые не будут ослеплять. Они все будут ослеплять", — подчеркнул эксперт.

С точки зрения правил и техрегулирования любые изменения, затрагивающие штатные световые приборы, рассматриваются как вмешательство в конструкцию и могут повлечь претензии при проверке — вплоть до запрета эксплуатации до устранения нарушения.

Когда LED-свет можно считать безопасным

Самым надёжным вариантом остаётся заводская LED-оптика, где источник света, отражатель/линза и системы управления рассчитаны как единое целое. В остальных случаях "улучшение" нередко даёт обратный эффект: водитель видит субъективно ярче перед собой, но при этом создаёт опасность окружающим. Если хочется повысить качество света, безопаснее двигаться легальными путями: использовать лампы, соответствующие типу фары, следить за регулировкой, чистотой стекла и состоянием отражателя — иногда именно эти вещи возвращают нормальную освещённость без спорных переделок.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

