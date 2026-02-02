Уехал на пару метров — попал по полной: как одно решение после ДТП ломает водительскую жизнь

После дорожной аварии решающими становятся не масштаб повреждений и не сумма возможного ремонта, а первое действие водителя. Именно в этот момент многие совершают ошибку, которая автоматически переводит их из категории автомобилистов в пешеходы. Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Даже незначительное столкновение, царапина или помятый бампер не освобождают водителя от обязанностей, прямо установленных законом. Нарушение этих требований рассматривается как серьёзный проступок, за который предусмотрено жёсткое наказание. И чаще всего оно связано вовсе не с самим ДТП, а с действиями после него.

Почему нельзя покидать место аварии

Главной и наиболее распространённой ошибкой остаётся отъезд с места дорожно-транспортного происшествия. По словам Льва Воропаева, многие водители ошибочно считают, что при минимальном ущербе можно разъехаться без последствий. Закон трактует такую ситуацию иначе и не делает различий между "лёгким" и "серьёзным" ДТП.

"Категорически нельзя уезжать с места дорожно-транспортного происшествия. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от одного до полутора лет или ареста до 15 суток. Даже если авария кажется незначительной, водитель обязан дождаться оформления происшествия по установленным правилам", — подчеркнул автоюрист.

Покидание места аварии автоматически квалифицируется как отдельное правонарушение. При этом последующее добровольное возвращение или объяснения не освобождают от ответственности, если факт отъезда уже зафиксирован.

Обязательные действия сразу после ДТП

После столкновения водитель обязан немедленно остановиться. Далее необходимо включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, чтобы предупредить других участников движения. Эти действия направлены на предотвращение вторичных аварий и считаются обязательными независимо от обстоятельств происшествия.

Следующий этап — фиксация самого ДТП. Если между участниками нет разногласий, допускается оформление без участия сотрудников полиции. Однако при любом споре по обстоятельствам или повреждениям требуется вызов экипажа и ожидание его прибытия на месте происшествия.

Нарушение установленной последовательности действий может привести к дополнительным юридическим рискам, даже если изначально авария не повлекла серьёзных последствий.

Когда допустим Европротокол

При обоюдном согласии сторон закон позволяет оформить извещение о ДТП по упрощённой процедуре — с использованием Европротокола. Лев Воропаев отметил, что этот вариант возможен как в бумажном, так и в электронном формате. Оба способа имеют равную юридическую силу при соблюдении требований.

Электронное оформление через приложение, связанное с порталом госуслуг, считается более удобным. Такой формат ускоряет процесс передачи информации, снижает вероятность ошибок и автоматически направляет данные в страховую компанию, что упрощает дальнейшее урегулирование.

При этом даже при использовании Европротокола водитель обязан оставаться на месте до полного завершения оформления документов.