Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Диван
Диван
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:39

Кожаную мебель можно испортить за минуту — эту ошибку при чистке делают почти все

Специалист предупредила о вреде аммиака для мебели из кожи

Кожа в интерьере и гардеробе — это не просто материал, а вещь с характером, памятью и особым тактильным ощущением. Кресло, в которое приятно "утонуть", любимая сумка или разношенные сапоги ценятся годами, но только при одном условии — за ними правильно ухаживают. Ошибка в чистке может стоить цвета, мягкости и даже формы. Об этом сообщает Southern Living.

Как часто коже нужна чистка

Регулярность — главный союзник кожи. Специалисты советуют раз в неделю аккуратно протирать поверхность сухой мягкой тканью и убирать пыль. Раз в четыре-шесть недель можно использовать слегка влажную салфетку. А полноценную чистку с кондиционированием лучше проводить сезонно, особенно если предмет активно используется или стоит в помещении с сухим воздухом.

Что важно понять перед началом

Кожа — пористый материал, и не каждое средство ей подходит. Продукты с аммиаком или отбеливателем могут моментально повредить поверхность, вызвать обесцвечивание и трещины. Эксперт по уборке Сара Макаллистер подчёркивает, что даже популярные средства для стекла способны со временем испортить кожу.

Отдельно важно различать обработанную и необработанную кожу. У необработанной, как правило, нет блеска — она матовая и красиво стареет.

"С сырой кожей мы просто можем позволить ей быть и наблюдать, как она стареет. На самом деле, необработанную кожу чистить нельзя, потому что без защитного барьера любая влага начнёт её портить", — объясняет Сара Макаллистер.

Если же поверхность слегка блестит, значит, кожа обработана и подходит для домашней чистки.

Пошаговая чистка обработанной кожи

Первый этап — удалить грязь и пыль. Многие средства для кожи на самом деле являются кондиционерами и не работают как очистители.

"Если сразу пойти к средству для чистки кожи, это просто натирает уже существующую грязь", — говорит Макаллистер.

Лучше начать с тёплой воды и мягкой ткани, при необходимости добавив пару капель нейтрального средства для мытья посуды.

После этого коже нужно полностью высохнуть. Влажная поверхность не впитывает кондиционер должным образом, поэтому особенно крупным предметам лучше дать высохнуть естественно, иногда даже оставить на ночь.

Третий шаг — кондиционирование. Оно увлажняет кожу, защищает её от пересыхания и возвращает мягкий блеск. Здесь важно не переусердствовать.

"Кондиционируйте кожу, когда она выглядит сухой или потрескавшейся, но старайтесь делать это не слишком часто", — предупреждает эксперт.

Излишки средства обязательно удаляют чистой тканью, чтобы не образовывалась плёнка.

Как справляться с пятнами

Водяные пятна аккуратно промакивают мягкой тканью, не втирая влагу. Масляные загрязнения сначала впитывают сухой салфеткой, затем посыпают пищевой содой или кукурузным крахмалом и оставляют на несколько часов. Чернильные пятна удаляют ватным диском со спиртом, действуя точечно и очень осторожно.

Когда нужен профессионал

Если пятно появилось на необработанной коже, домашние эксперименты лучше исключить. По словам Макаллистер, влага может "вытянуть" натуральные масла, из-за чего кожа потеряет мягкость и эластичность. В таких случаях разумнее сразу обратиться к специалисту.

Грамотный уход превращает кожаные вещи в долгоживущие — и со временем они становятся только ценнее, сохраняя историю дома и семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мягкая мебель со временем накапливает запахи еды и влаги — клинеры сегодня в 4:27
Думала, пахнет из ниоткуда — оказалось, виновата эта мебель: жаль, раньше не проверила

Почему диван начинает неприятно пахнуть и какие способы помогают убрать затхлость и запахи своими силами без замены мебели.

Читать полностью » Цветные варианты шахматного пола заменили чёрно белую классику — дизайнеры вчера в 21:30
Винтаж в 2026 возвращается в дома — эти 7 деталей делают интерьер "дорогим" без ремонта

В 2026 году старинные детали снова в моде — от тростниковой мебели до шахматных полов. Узнайте, как соединение прошлого и настоящего создает уникальный стиль!

Читать полностью » Покупателям посоветовали проверять ствол ели на отверстия — Александр Попов вчера в 20:34
Ёлка простоит до Старого Нового года: один осмотр при покупке спасает дом от скрытых вредителей

Как выбрать новогоднюю ель без вредителей, продлить ей жизнь в квартире и почему пихты вытесняют ели с праздничных рынков.

Читать полностью » Максимализм с выразительными акцентами в интерьере становится трендом 2026 года вчера в 15:48
Теперь всегда использую такую мебель: секрет для компактных и функциональных интерьеров

В 2026 году в тренде максимализм, индивидуальные акценты и биофильный дизайн. Узнайте, какие элементы интерьера будут в моде, а также как технологии и растения могут преобразить ваш дом.

Читать полностью » Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom вчера в 9:07
Дом вроде красивый, а уюта нет — одна деталь выдаёт незавершённый интерьер сразу

Избавьтесь от эффекта незавершенности в вашем доме! Узнайте, какие 10 мелочей делают интерьер уютным и продуманным.

Читать полностью » Экономия на розетках и недостаток их количества приведет к неудобствам в использовании вчера в 3:37
Когда электрика на глазок — последствия могут поразить: 4 ошибки, которые обойдутся в дорогостоящий ремонт

Избегайте пяти самых распространённых ошибок при ремонте, которые могут привести к дорогостоящему переделыванию. Узнайте, как правильно прокладывать электрику, устанавливать вентиляцию и гидроизоляцию.

Читать полностью » Уксус разъедает мрамор и гранит и портит полировку — Better Homes and Gardens 19.12.2025 в 20:54
Уксус кажется безобидным, но на этих поверхностях он оставляет след навсегда

Уксус - ваш помощник в уборке, но он может нанести вред! Узнайте, какие поверхности и сочетания с ним опасны для вашего дома и здоровья.

Читать полностью » Генеральная уборка без плана отнимает силы — эксперты по быту 19.12.2025 в 14:22
Раньше уставала после генеральной уборки, теперь — нет: ошибка была в самом подходе

Как сделать генеральную уборку без усталости и выгорания: системный подход, частые ошибки и приёмы, которые помогают сохранить порядок надолго.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ключевые виды животных определяют устойчивость экосистем — Earth
Красота и здоровье
Алкоголь с жирной пищей усиливает нагрузку на печень – гастроэнтеролог Кашух
Красота и здоровье
Подтяжка лица через рот не даёт эффекта омоложения – хирург Амжад Аль-Юсеф
Красота и здоровье
Шампанское повышает кислотность во рту и ослабляет эмаль – стоматолог Халилбеков
Красота и здоровье
Игрушки над кроваткой могут спровоцировать косоглазие у младенцев – офтальмолог Павлова
Красота и здоровье
Холод зимой повышает нагрузку на сердце и давление – кардиолог Баймуканов
Происшествия
В Хабаровске в ДТП на пешеходном переходе погиб 10-летний ребёнок – прокуратура
Наука
123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet