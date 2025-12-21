Кожаную мебель можно испортить за минуту — эту ошибку при чистке делают почти все

Кожа в интерьере и гардеробе — это не просто материал, а вещь с характером, памятью и особым тактильным ощущением. Кресло, в которое приятно "утонуть", любимая сумка или разношенные сапоги ценятся годами, но только при одном условии — за ними правильно ухаживают. Ошибка в чистке может стоить цвета, мягкости и даже формы. Об этом сообщает Southern Living.

Как часто коже нужна чистка

Регулярность — главный союзник кожи. Специалисты советуют раз в неделю аккуратно протирать поверхность сухой мягкой тканью и убирать пыль. Раз в четыре-шесть недель можно использовать слегка влажную салфетку. А полноценную чистку с кондиционированием лучше проводить сезонно, особенно если предмет активно используется или стоит в помещении с сухим воздухом.

Что важно понять перед началом

Кожа — пористый материал, и не каждое средство ей подходит. Продукты с аммиаком или отбеливателем могут моментально повредить поверхность, вызвать обесцвечивание и трещины. Эксперт по уборке Сара Макаллистер подчёркивает, что даже популярные средства для стекла способны со временем испортить кожу.

Отдельно важно различать обработанную и необработанную кожу. У необработанной, как правило, нет блеска — она матовая и красиво стареет.

"С сырой кожей мы просто можем позволить ей быть и наблюдать, как она стареет. На самом деле, необработанную кожу чистить нельзя, потому что без защитного барьера любая влага начнёт её портить", — объясняет Сара Макаллистер.

Если же поверхность слегка блестит, значит, кожа обработана и подходит для домашней чистки.

Пошаговая чистка обработанной кожи

Первый этап — удалить грязь и пыль. Многие средства для кожи на самом деле являются кондиционерами и не работают как очистители.

"Если сразу пойти к средству для чистки кожи, это просто натирает уже существующую грязь", — говорит Макаллистер.

Лучше начать с тёплой воды и мягкой ткани, при необходимости добавив пару капель нейтрального средства для мытья посуды.

После этого коже нужно полностью высохнуть. Влажная поверхность не впитывает кондиционер должным образом, поэтому особенно крупным предметам лучше дать высохнуть естественно, иногда даже оставить на ночь.

Третий шаг — кондиционирование. Оно увлажняет кожу, защищает её от пересыхания и возвращает мягкий блеск. Здесь важно не переусердствовать.

"Кондиционируйте кожу, когда она выглядит сухой или потрескавшейся, но старайтесь делать это не слишком часто", — предупреждает эксперт.

Излишки средства обязательно удаляют чистой тканью, чтобы не образовывалась плёнка.

Как справляться с пятнами

Водяные пятна аккуратно промакивают мягкой тканью, не втирая влагу. Масляные загрязнения сначала впитывают сухой салфеткой, затем посыпают пищевой содой или кукурузным крахмалом и оставляют на несколько часов. Чернильные пятна удаляют ватным диском со спиртом, действуя точечно и очень осторожно.

Когда нужен профессионал

Если пятно появилось на необработанной коже, домашние эксперименты лучше исключить. По словам Макаллистер, влага может "вытянуть" натуральные масла, из-за чего кожа потеряет мягкость и эластичность. В таких случаях разумнее сразу обратиться к специалисту.

Грамотный уход превращает кожаные вещи в долгоживущие — и со временем они становятся только ценнее, сохраняя историю дома и семьи.