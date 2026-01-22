Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина гуляет со своей собакой в зимнем парке
Молодая женщина гуляет со своей собакой в зимнем парке
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 14:34

Есть породы, которые редко пускают в ход зубы — но один фактор всё портит даже у спокойных

Лабрадора называют породой с мягкой хваткой и редкими укусами

Почти у каждого владельца есть история о том, как собака "чуть не укусила" — и это нормально заставляет насторожиться. При этом склонность к укусам зависит не только от породы: большое значение имеют социализация, опыт, здоровье и то, как человек читает сигналы питомца. Но в среднем у некоторых пород репутация более мягких и терпеливых компаньонов, которые редко пускают в ход зубы. Об этом сообщает автор подборки Дэвид Хепберн.

Почему "безопасность" — не гарантия

Даже самая дружелюбная собака остаётся хищником и может укусить, если её сильно напугать, загнать в угол или постоянно игнорировать дискомфорт. Поэтому "наименее склонные к укусам" — это не обещание, что проблем не будет, а скорее ориентир по типичному темпераменту.
В тексте также напоминают: выбирать породу стоит под образ жизни — кому-то важнее компактный размер для квартиры, кому-то принципиальна меньшая линька. В качестве дополнительного ориентира упоминаются и исследования характера собак, включая книгу психолога Стэнли Корена "Интеллект собак".

12 пород, которые редко кусаются

В список вошли собаки с характером, который обычно делает "срыв" менее вероятным, если животное не провоцировать. Среди них:

  1. Лабрадор-ретривер — известен мягкой манерой хватать предметы и дружелюбным нравом.
  2. Бульдог — выглядит сурово, но чаще ленив и миролюбив.
  3. Бассет-хаунд — спокойный "нюхач", которому проще следовать запаху, чем конфликтовать.
  4. Боксёр — считается терпеливым и хорошо ладящим с детьми.
  5. Бишон-фризе — редкий пример маленькой породы без выраженной склонности к покусыванию.
  6. Ньюфаундленд — "добрый гигант", которого нередко называют няней-собакой.
  7. Французский бульдог — обычно неконфликтный, даже если бывает вспыльчивым.
  8. Мопс — скорее шумный и эмоциональный, чем кусачий.
  9. Уиппет — по описанию авторов, один из самых пассивных и спокойных в быту.
  10. Золотистый ретривер — близок к лабрадору по общему типу дружелюбия.
  11. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — ориентирован на человека и стремится "угодить".
  12. Бернская горная собака — умная и обучаемая, что помогает корректировать щенячье "грызунство".

На что смотреть владельцу, кроме названия породы

Даже у самых ласковых собак риск возрастает, если питомца рано лишили нормальных контактов, он испытывает хронический стресс или болеет. Поэтому важнее всего не "магическая" порода, а грамотное воспитание, понятные правила, уважение к личным границам животного и спокойная работа с поведением. Тогда прогулки и жизнь дома становятся безопаснее независимо от того, кто у вас — лабрадор, мопс или дворняга.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары читают состояние животных по позам, движениям и реакциям — Хауме Фатжо вчера в 13:57
Страхи у питомца появлялись будто из ниоткуда — оказалось, дело часто не в травме: виновато другое

Ветеринар Хауме Фатжо раскрывает секреты поведенческой медицины: как ранний опыт, среда и порода влияют на страхи, одиночество и адаптацию питомцев.

Читать полностью » Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи вчера в 5:44
Никогда не делайте этого, если потеряли собаку: ошибка 99% хозяев

Что делать, если собака убежала и как действовать в первые часы после пропажи. Практичные советы по поиску и профилактике побегов.

Читать полностью » Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat 20.01.2026 в 20:36
Сказали кошке прости, а она ушла — причина не в словах и ломает привычное мнение

Можно ли извиниться перед кошкой и поймёт ли она это? Разбираемся, как кошки воспринимают конфликты, стресс и примирение с человеком.

Читать полностью » Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво 20.01.2026 в 17:15
Смеялась над стереотипом "женщина и 40 котов" — потом стало ясно, почему он вообще не про одиночество

Статья объясняет, почему женщины формируют автономную близость с кошками через эмпатию и невербальные сигналы — польза для здоровья, стресса и развития детей.

Читать полностью » Питомцы помогают пожилым людям снизить уровень тревоги — психологи 20.01.2026 в 16:41
Завели кошку и забыли про давление: как питомец меняет здоровье пожилых людей

Почему домашний питомец может изменить жизнь пожилого человека. Пять причин, по которым животные дарят радость, общение и поддержку в зрелом возрасте.

Читать полностью » Домашним кошкам подстригают когти примерно раз в месяц — ветеринары 20.01.2026 в 9:45
Тёмные когти у кошки пугали больше всего — нашёлся способ подстричь и не задеть “живое”

Как часто подстригать когти кошке, когда это нужно и как не задеть пульпу: еженедельный осмотр, когтеточки и безопасная стрижка для котят и пожилых.

Читать полностью » Основу рациона хомяка должны составлять зерновые смеси — ветеринары 20.01.2026 в 4:39
Хомяк ест свои запасы? Срочно проверьте, не совершаете ли вы эту главную ошибку

Что должно быть в рационе хомяка каждый день и почему одних запасов недостаточно. Разбираем основу питания, полезные добавки и важные нюансы ухода.

Читать полностью » Собак приучают к наморднику через постепенное привыкание — Le Mag du Chien 20.01.2026 в 4:36
Собака не принимает намордник — ошибка скрывается в первых минутах обучения

Намордник часто вызывает у собак стресс, но всё решает подход. Объясняем, как приучить питомца к наморднику спокойно, без давления и негативных ассоциаций.

Читать полностью »

Новости
Общество
Школа заканчивается, профессия начинается: как выбрать специальность за полгода
Спорт и фитнес
Температуру 20–22 градуса признали оптимальной для кардиотренировок — учёные
Авто и мото
Медленный проворот стартера указывает на слабый аккумулятор — CITIZEN AUTO
Спорт и фитнес
Раунд гольфа даёт нагрузку на уровне быстрой ходьбы — Fox News
Дом
Неправильное размещение увлажнителя снизило его пользу зимой — The Spruce
Туризм
Туристка из Тюмени отказалась от повторной поездки в Сочи зимой
Еда
Жареное под запретом: вот так должен выглядеть рацион пожилого человека
Красота и здоровье
Физическая активность сократила смертность от болезней сердца — Belfast Live
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet