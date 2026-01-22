Есть породы, которые редко пускают в ход зубы — но один фактор всё портит даже у спокойных

Почти у каждого владельца есть история о том, как собака "чуть не укусила" — и это нормально заставляет насторожиться. При этом склонность к укусам зависит не только от породы: большое значение имеют социализация, опыт, здоровье и то, как человек читает сигналы питомца. Но в среднем у некоторых пород репутация более мягких и терпеливых компаньонов, которые редко пускают в ход зубы. Об этом сообщает автор подборки Дэвид Хепберн.

Почему "безопасность" — не гарантия

Даже самая дружелюбная собака остаётся хищником и может укусить, если её сильно напугать, загнать в угол или постоянно игнорировать дискомфорт. Поэтому "наименее склонные к укусам" — это не обещание, что проблем не будет, а скорее ориентир по типичному темпераменту.

В тексте также напоминают: выбирать породу стоит под образ жизни — кому-то важнее компактный размер для квартиры, кому-то принципиальна меньшая линька. В качестве дополнительного ориентира упоминаются и исследования характера собак, включая книгу психолога Стэнли Корена "Интеллект собак".

12 пород, которые редко кусаются

В список вошли собаки с характером, который обычно делает "срыв" менее вероятным, если животное не провоцировать. Среди них:

Лабрадор-ретривер — известен мягкой манерой хватать предметы и дружелюбным нравом. Бульдог — выглядит сурово, но чаще ленив и миролюбив. Бассет-хаунд — спокойный "нюхач", которому проще следовать запаху, чем конфликтовать. Боксёр — считается терпеливым и хорошо ладящим с детьми. Бишон-фризе — редкий пример маленькой породы без выраженной склонности к покусыванию. Ньюфаундленд — "добрый гигант", которого нередко называют няней-собакой. Французский бульдог — обычно неконфликтный, даже если бывает вспыльчивым. Мопс — скорее шумный и эмоциональный, чем кусачий. Уиппет — по описанию авторов, один из самых пассивных и спокойных в быту. Золотистый ретривер — близок к лабрадору по общему типу дружелюбия. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — ориентирован на человека и стремится "угодить". Бернская горная собака — умная и обучаемая, что помогает корректировать щенячье "грызунство".

На что смотреть владельцу, кроме названия породы

Даже у самых ласковых собак риск возрастает, если питомца рано лишили нормальных контактов, он испытывает хронический стресс или болеет. Поэтому важнее всего не "магическая" порода, а грамотное воспитание, понятные правила, уважение к личным границам животного и спокойная работа с поведением. Тогда прогулки и жизнь дома становятся безопаснее независимо от того, кто у вас — лабрадор, мопс или дворняга.