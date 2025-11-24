Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:58

Производство без потерь: предприятие в Новосибирске внедряет инструменты, которые увеличат конкурентность

Новосибирский завод "НЭМЗ-Инжиниринг" внедрит бережливые технологии производства

Новосибирское предприятие "НЭМЗ-Инжиниринг" получило возможность значительно ускорить и упростить производственные процессы после присоединения к федеральному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области. Для завода участие в программе стало шагом к модернизации подходов и усилению позиций на рынке электромеханической продукции.

Новые задачи предприятия и специфика производства

Завод занимается сборкой устройств для приёма, распределения и передачи электроэнергии низкого напряжения, выпускает высоковольтное щитовое оборудование, металлические корпуса, рубильники и разъединители. Участие в федеральном проекте позволяет предприятию сосредоточиться на оптимизации процессов там, где скорость и точность играют ключевую роль.

Важной задачей стала отработка процесса подготовки технического задания и коммерческого предложения на изготовление главного распределительного щита. Конкуренция на рынке высока, и компании приходится участвовать в конкурсах, где клиента привлекают не только цена, но и оперативность.

Как подчеркнул руководитель проектов Регионального центра компетенций Михаил Чудинов:

"Клиент отправляет запрос на техническое задание и коммерческое предложение по изготовлению изделия в несколько предприятий. Чем быстрее и качественнее их подготовить, тем больше вероятность выиграть своего рода конкурс на производство".

Оптимизация процессов и обучение сотрудников

Сдвиг в сторону производства сложных изделий требует чёткой координации работы отделов завода. Оптимизация должна улучшить взаимодействие между подразделениями проектов, продаж и конструкторами, которые участвуют в разработке каждого ГРЩ. Работники уже прошли первый модуль обучения и приступили к диагностике процесса, что позволит выявить слабые места и выстроить новую, более понятную цепочку согласований.

Программа федерального проекта даёт сотрудникам возможность получить навыки, необходимые для внедрения бережливого производства. Это отражается и на общем уровне компетенций коллектива, что, по мнению руководства, становится фактором роста. Председатель совета директоров предприятия Александр Новосёлов отметил:

"Программы и обучение, которое предлагает проект, — отличная возможность для личностного роста каждого сотрудника и, как следствие, улучшение работы всего производства".

Перспективы внедрения и региональный контекст
На заводе рассчитывают, что внедрение инструментов бережливого производства позволит увеличить объёмы выпуска сложной продукции и расширить сотрудничество с крупными заказчиками. Главный распределительный щит остаётся востребованным устройством в нефтегазовой отрасли, что открывает предприятию дополнительные возможности.

Федеральный проект "Производительность труда" действует в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и поддерживает компании, готовые модернизировать процессы и внедрять новые стандарты работы. В Новосибирской области его реализацию курирует региональное министерство экономического развития, а предприятия получают консультационную и образовательную поддержку через профильные центры.

