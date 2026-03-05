Тень за спиной вождя: внутренние преграды мешают таланту раскрыться и вести людей за собой

Многие стремятся стать лидерами, но часто сталкиваются с внутренней проблемой самооценки. Семейный психотерапевт Наталья Наумова объясняет, что истинное лидерство начинается с честного анализа своих сильных и слабых сторон. Эксперт предлагает пошаговый подход к развитию лидерских качеств через глубокое самопознание. Об этом сообщает MosTimes.

Первый шаг — осознать, какие навыки уже сформированы, а каких не хватает для эффективного руководства. По словам Наумовой, без внутренней работы над собой устойчивого лидерского успеха достичь сложно, особенно если отсутствует уверенность или ясные цели. В таких случаях полезно обратиться к психологу или самостоятельно разобраться в своем состоянии.

"Возможно, что у человека какого-то компонента не хватает. Например, есть внутренняя уверенность, есть идеи, есть представление, куда можно за собой людей повести, но пока непонятно, с чего начать", — пояснила Наумова.

Наумова подчеркивает необходимость личной психотерапии для преодоления нерешительности и стыда, а также освоения ораторского искусства. Как отметила эксперт, работа над дефицитными качествами позволит поверить в себя и повести за собой коллектив. Такой подход сочетает психологическую проработку с практическими навыками, делая лидерство достижимым.