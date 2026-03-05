Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Душа компании
Душа компании
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 5:11

Тень за спиной вождя: внутренние преграды мешают таланту раскрыться и вести людей за собой

Многие стремятся стать лидерами, но часто сталкиваются с внутренней проблемой самооценки. Семейный психотерапевт Наталья Наумова объясняет, что истинное лидерство начинается с честного анализа своих сильных и слабых сторон. Эксперт предлагает пошаговый подход к развитию лидерских качеств через глубокое самопознание. Об этом сообщает MosTimes.

Первый шаг — осознать, какие навыки уже сформированы, а каких не хватает для эффективного руководства. По словам Наумовой, без внутренней работы над собой устойчивого лидерского успеха достичь сложно, особенно если отсутствует уверенность или ясные цели. В таких случаях полезно обратиться к психологу или самостоятельно разобраться в своем состоянии.

"Возможно, что у человека какого-то компонента не хватает. Например, есть внутренняя уверенность, есть идеи, есть представление, куда можно за собой людей повести, но пока непонятно, с чего начать", — пояснила Наумова.

Наумова подчеркивает необходимость личной психотерапии для преодоления нерешительности и стыда, а также освоения ораторского искусства. Как отметила эксперт, работа над дефицитными качествами позволит поверить в себя и повести за собой коллектив. Такой подход сочетает психологическую проработку с практическими навыками, делая лидерство достижимым.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ювелирный хаос на руках: как формы и сочетания цепляют взгляд и сохраняют здоровье рук вчера в 23:02

Мода на многослойные кольца сочетает стиль и заботу о здоровье кожи, подчеркивая важность выбора гипоаллергенных металлов и правильного ухода

Читать полностью » Ужин на кухне заканчивается в аптеке: привычный гарнир заставляет тонометр показывать опасные цифры вчера в 18:36

Привычный ужин на столе может оказаться тайным провокатором сосудистых сбоев или неожиданным источником молодости в зависимости от одного нюанса на кухне.

Читать полностью » Разгон метаболизма стал модой: чем может закончиться следование новому тренду вчера в 17:08

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, стоит ли сознательно ускорять обмен веществ в организме.

Читать полностью » Бодрость взаймы у красоты: вечерняя привычка лишает лицо упругости и здорового сияния вчера в 16:35

Привычный ритуал бодрости во второй половине дня может стать главной причиной тусклого цвета лица и преждевременных морщин из-за скрытых процессов в мозге.

Читать полностью » Секреты элегантности от Кэролин Бессетт-Кеннеди: почему минимализм в ароматах становится трендом вчера в 15:51

Любимое средство легендарной иконы стиля 90-х неожиданно вернулось в моду, раскрыв свои скрытые оздоравливающие свойства для кожи и нервной системы.

Читать полностью » Мимоза, пачули, герань: греческие нишевые духи укрепляют кожный барьер и дарят весеннее сияние вчера в 11:24

Греческие нишевые ароматы не только создают изысканный запах, но и стимулируют регенерацию кожи и укрепляют защитные функции дермы весной.

Читать полностью » Шпильки больше не в моде: плоская подошва захлестнула улицы и спасает ноги от лишних отёков вчера в 5:32

Весенние тренды предлагают отказаться от высоких каблуков в пользу моделей, которые позволяют ногам дышать и сохраняют легкость походки до самого вечера.

Читать полностью » В поисках идеального хлеба: как избежать ошибок в выборе безглютеновой диеты вчера в 5:24

Глютен вызывает проблемы лишь у небольшой части людей, поэтому строгое ограничение может не оправдать ожиданий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Зелёный десант в обычной квартире: базилик и кейл захватывают кашпо ради взрывного роста
Красота и здоровье
За каждым успехом скрывается случайность: почему самобичевание становится привычкой с детства
Красота и здоровье
Свободное дыхание превратилось в ловушку: слизистая носа требует дозы из-за хитрой ошибки
Питомцы
Яды под маской удобрений: привычная садовая химия незаметно отравляет организм через подушечки лап
Красота и здоровье
Наследственность становится врагом: тромбоз вен и скрытые причины его появления
Недвижимость
Микроскопическая ловушка: кулинарная взвесь заставляет домашние приборы работать на износ и ломаться
Еда
Вино и время исправят всё: жёсткие говяжьи волокна тают во рту после томления в духовке
Спорт и фитнес
Шпагат — это не про наклон: неправильные привычки сковывают ваше тело и подвижность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet