Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Экскурсия
Экскурсия
© commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:19

Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий

Сопровождающий в путешествиях отличается от гида зоной ответственности

В туристической сфере России всё чаще говорят о нехватке профессиональных сопровождающих — людей, которые помогают туристам во время поездок, решая организационные вопросы и поддерживая комфорт на маршруте. Несмотря на то, что сама профессия существует давно, законодательно она до сих пор не закреплена. Из-за этого возникают сложности — как у туристов, так и у гидов-экскурсоводов.

О проблемах, статусе и перспективах профессии говорили эксперты на федеральном общественном обсуждении, состоявшемся 8 августа 2025 года. Дискуссию вела Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям.

Сопровождающий и гид — не одно и то же

На первый взгляд может показаться, что гид и сопровождающий выполняют схожие функции. Но это не так. Гид занимается экскурсионной частью — рассказывает о достопримечательностях, истории, культуре региона. А сопровождающий отвечает за организацию и комфорт группы на всём маршруте: контролирует посадку, проживание, питание, помогает с документами и решает бытовые вопросы в дороге.

В советское время роль сопровождающего называли «групповод». В международной практике прижился термин «турлидер» — человек, отвечающий за всю логистику и взаимодействие туристов с принимающей стороной.

Почему профессия сопровождающего до сих пор не узаконена

Сегодня в российском законодательстве нет определения «сопровождающий туристической группы». Из-за этого профессия фактически существует в серой зоне: без официального статуса, налоговых отчислений и стандартов подготовки.

Отсутствие правовой базы приводит к ряду проблем:

  • сопровождающие работают без страховки и трудовых гарантий;
  • ответственность за инциденты в пути часто размыта;
  • туристы не знают, кому обращаться при возникновении проблем до встречи с гидом;
  • гиды ограничены территориальной аккредитацией — вне «своего» региона рассказывать им нельзя.

Законодательные предложения: как можно решить проблему

Большинство экспертов сошлись во мнении, что профессия сопровождающего должна быть официально внесена в Трудовой классификатор Российской Федерации. Это позволит:

  • ввести единые стандарты обучения;
  • повысить качество обслуживания;
  • легализовать труд сопровождающих и обеспечить налоговую прозрачность.

Однако часть участников обсуждения предложила альтернативный путь — расширить полномочия гидов. Если экскурсовод аккредитован в одном регионе и доказал профессиональную компетенцию, ему можно разрешить сопровождать туристов по всей стране.

Такое решение, по мнению специалистов, повысит гибкость туриндустрии и избавит от ситуации, когда гиду нельзя даже коротко рассказать о местах по дороге, потому что «не его регион».

Образовательный аспект: кто и как готовит сопровождающих

Сегодня большинство программ подготовки гидов не включает блок по сопровождению групп. Студентов обучают экскурсионной деятельности, но не рассказывают, как вести себя в дороге, что такое путевая информация, как решать вопросы размещения или взаимодействовать с перевозчиками.

Отсюда — низкий уровень сервиса в маршрутах между регионами. Туристы оказываются «один на один» с проблемами: задержки рейсов, потерянный багаж, ошибки в бронировании — всё это должно решать сопровождающий, а не сам путешественник.

Сравнение: гид, экскурсовод, сопровождающий, турлидер

Роль Основная функция Ответственность Требуется аккредитация
Гид-экскурсовод Проводит экскурсии, рассказывает о достопримечательностях Информационная и культурная Да, в своём регионе
Сопровождающий Курирует организацию маршрута и бытовые вопросы в пути Логистика, комфорт, безопасность Пока нет
Турлидер Международный аналог сопровождающего Коммуникация с принимающей стороной, организация трансферов Нет в российском праве
Гид-переводчик Переводит и проводит экскурсии для иностранцев Лингвистическая и экскурсионная Да

Советы шаг за шагом для туроператоров

  1. Разделяйте роли. Не заставляйте гида выполнять функции сопровождающего — это снижает качество экскурсионной части.
  2. Обучайте персонал. Включите в курсы подготовки гидов модули по сопровождению, стресс-менеджменту и коммуникации.
  3. Создайте внутренние стандарты. Даже без закона можно установить чёткие обязанности сопровождающего в рамках компании.
  4. Оформляйте договоры. Это защитит и сотрудников, и туристов от спорных ситуаций.
  5. Обратная связь. Собирайте отзывы туристов о работе сопровождающих — это поможет оценить качество сервиса.

А что если всё оставить как есть?

Если законодательство не изменится, рынок продолжит сталкиваться с кадровым дефицитом. Путешественники будут платить больше за экскурсии, а гиды — брать на себя функции, к которым не готовы. Туроператоры рискуют потерять клиентов из-за неорганизованности и отсутствия помощи в дороге.

Плюсы и минусы введения статуса сопровождающего

Плюсы Минусы
Появятся стандарты профессии Понадобится дополнительное обучение
Повысится качество турсервисов Возможен рост затрат для туроператоров
Легализация труда и налоговая прозрачность Придётся согласовывать новую систему аккредитации
Туристы будут чувствовать себя защищённее Временные сложности переходного периода

FAQ

Кто оплачивает работу сопровождающего?
Обычно его услуги входят в стоимость тура, но в будущем при введении статуса может быть отдельная ставка.

Нужно ли получать образование гида, чтобы быть сопровождающим?
Нет. Достаточно пройти профильное обучение по логистике, сервису и безопасности туризма.

Можно ли одному человеку быть и гидом, и сопровождающим?
Да, если маршрут небольшой и человек имеет нужную квалификацию, но в длительных турах роли лучше разделять.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Corriere della Sera: в Умбрии открыт самый маленький театр Италии сегодня в 0:16
Умбрийская деревня, где время остановилось ради одного театра

В сердце Умбрии стоит театр, вмещающий меньше сотни зрителей, но способный пробудить чувства, сравнимые с оперой в Милане. Его история — гимн человеческой гармонии.

Читать полностью » Эксперт Сергиенко пояснила, почему вылет из России возможен только по российскому паспорту вчера в 23:23
Ты не шпион, но тебе не рады: как двойное гражданство путает даже роботов в ЕС

Как путешествовать, если у вас два паспорта? Эксперты объяснили, по какому документу вылетать, как избежать ошибок на границе и почему без российского паспорта вас не выпустят из страны.

Читать полностью » Российская блогер Марина Ершова описала атмосферу спокойствия и доброжелательности в Панаме вчера в 22:26
Там, где tranquilo — больше, чем слово: россиянка рассказала, как изменилась жизнь за границей

Путешественница из России рассказала, как к россиянам относятся в Панаме: от лёгкой настороженности до искренней доброжелательности. Почему местные живут по принципу «tranquilo»?

Читать полностью » Россияне снимают откровенный контент за границей и рискуют тюрьмой — юристы предупреждают вчера в 21:16
Едут за солнцем, а возвращаются с допросом: чем заканчиваются "взрослые" каникулы по-русски

Россияне едут в Таиланд, Турцию и Индонезию ради съёмок эротического контента. Как работает индустрия «порнотуров» и чем она может обернуться для её участников?

Читать полностью » Иностранка из Германии рассказала, почему бытовые привычки россиянок стали для неё открытием вчера в 20:26
Тапки, тушь и тазик с борщом: что доводит иностранок до ступора в российских домах

Немка рассказала, какие привычки российских женщин её поразили: босые ноги, домашняя зелень, роскошные застолья и идеальный макияж даже в супермаркете.

Читать полностью » Бали, Париж и Исландия вошли в топ мест для отдыха женщин без пары — блог вчера в 19:17
10 мест, где женщины отдыхают без мужчин и чувствуют себя лучше, чем с ними

Ирландский блогер с русскими корнями назвал 10 стран, где женщинам комфортно путешествовать без спутников. От Бали до Исландии — маршруты для отдыха с чувством свободы.

Читать полностью » Лучшее время для поездки в Куиньон — с декабря по апрель, когда стоит ясная погода вчера в 18:33
Вьетнам без Нячанга и Дананга: почему путешественники влюбляются в Куиньон

Куиньон — уникальный город Вьетнама с потрясающими пляжами и кухней. Узнайте, когда лучше приезжать и что обязательно увидеть.

Читать полностью » Пляж Альбатрос под Трабзоном стал символом Черноморского региона Турции вчера в 17:27
Настоящая Турция без туристов: куда поехать в 2026 году

Откройте для себя Черноморское побережье Турции в 2026 году: внезапный оазис тропической природы и аутентичной культуры. Погрузитесь в путешествие от Трабзона до Ризе.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Евгений Муромов месяц тренировался только на гимнастических элементах и показал прогресс
Садоводство
Ошибки при пересадке: слишком большой горшок вызывает гниль и замедляет рост
Питомцы
Исследования показывают: человеческие шампуни вызывают сухость и зуд у собак из-за щёлочного состава
Наука
Учёные из Сингапура нашли ген, управляющий окраской крыльев бабочек — профессор Антония Монтейру
Садоводство
Ботаники напомнили: зимой подоконники становятся опасным местом для комнатных растений
Еда
Салат из крабовых палочек и грибов создает удивительно гармоничный и в то же время оригинальный вкус
Красота и здоровье
Регулярный массаж нормализует давление, повышает гибкость и снижает уровень кортизола — Университет Макмастера
Садоводство
Выращивание баклажанов требует сбалансированного ухода и правильных подкормок для стабильного урожая — агроном Андрей Михайлов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet