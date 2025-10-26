Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий
В туристической сфере России всё чаще говорят о нехватке профессиональных сопровождающих — людей, которые помогают туристам во время поездок, решая организационные вопросы и поддерживая комфорт на маршруте. Несмотря на то, что сама профессия существует давно, законодательно она до сих пор не закреплена. Из-за этого возникают сложности — как у туристов, так и у гидов-экскурсоводов.
О проблемах, статусе и перспективах профессии говорили эксперты на федеральном общественном обсуждении, состоявшемся 8 августа 2025 года. Дискуссию вела Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям.
Сопровождающий и гид — не одно и то же
На первый взгляд может показаться, что гид и сопровождающий выполняют схожие функции. Но это не так. Гид занимается экскурсионной частью — рассказывает о достопримечательностях, истории, культуре региона. А сопровождающий отвечает за организацию и комфорт группы на всём маршруте: контролирует посадку, проживание, питание, помогает с документами и решает бытовые вопросы в дороге.
В советское время роль сопровождающего называли «групповод». В международной практике прижился термин «турлидер» — человек, отвечающий за всю логистику и взаимодействие туристов с принимающей стороной.
Почему профессия сопровождающего до сих пор не узаконена
Сегодня в российском законодательстве нет определения «сопровождающий туристической группы». Из-за этого профессия фактически существует в серой зоне: без официального статуса, налоговых отчислений и стандартов подготовки.
Отсутствие правовой базы приводит к ряду проблем:
- сопровождающие работают без страховки и трудовых гарантий;
- ответственность за инциденты в пути часто размыта;
- туристы не знают, кому обращаться при возникновении проблем до встречи с гидом;
- гиды ограничены территориальной аккредитацией — вне «своего» региона рассказывать им нельзя.
Законодательные предложения: как можно решить проблему
Большинство экспертов сошлись во мнении, что профессия сопровождающего должна быть официально внесена в Трудовой классификатор Российской Федерации. Это позволит:
- ввести единые стандарты обучения;
- повысить качество обслуживания;
- легализовать труд сопровождающих и обеспечить налоговую прозрачность.
Однако часть участников обсуждения предложила альтернативный путь — расширить полномочия гидов. Если экскурсовод аккредитован в одном регионе и доказал профессиональную компетенцию, ему можно разрешить сопровождать туристов по всей стране.
Такое решение, по мнению специалистов, повысит гибкость туриндустрии и избавит от ситуации, когда гиду нельзя даже коротко рассказать о местах по дороге, потому что «не его регион».
Образовательный аспект: кто и как готовит сопровождающих
Сегодня большинство программ подготовки гидов не включает блок по сопровождению групп. Студентов обучают экскурсионной деятельности, но не рассказывают, как вести себя в дороге, что такое путевая информация, как решать вопросы размещения или взаимодействовать с перевозчиками.
Отсюда — низкий уровень сервиса в маршрутах между регионами. Туристы оказываются «один на один» с проблемами: задержки рейсов, потерянный багаж, ошибки в бронировании — всё это должно решать сопровождающий, а не сам путешественник.
Сравнение: гид, экскурсовод, сопровождающий, турлидер
|Роль
|Основная функция
|Ответственность
|Требуется аккредитация
|Гид-экскурсовод
|Проводит экскурсии, рассказывает о достопримечательностях
|Информационная и культурная
|Да, в своём регионе
|Сопровождающий
|Курирует организацию маршрута и бытовые вопросы в пути
|Логистика, комфорт, безопасность
|Пока нет
|Турлидер
|Международный аналог сопровождающего
|Коммуникация с принимающей стороной, организация трансферов
|Нет в российском праве
|Гид-переводчик
|Переводит и проводит экскурсии для иностранцев
|Лингвистическая и экскурсионная
|Да
Советы шаг за шагом для туроператоров
- Разделяйте роли. Не заставляйте гида выполнять функции сопровождающего — это снижает качество экскурсионной части.
- Обучайте персонал. Включите в курсы подготовки гидов модули по сопровождению, стресс-менеджменту и коммуникации.
- Создайте внутренние стандарты. Даже без закона можно установить чёткие обязанности сопровождающего в рамках компании.
- Оформляйте договоры. Это защитит и сотрудников, и туристов от спорных ситуаций.
- Обратная связь. Собирайте отзывы туристов о работе сопровождающих — это поможет оценить качество сервиса.
А что если всё оставить как есть?
Если законодательство не изменится, рынок продолжит сталкиваться с кадровым дефицитом. Путешественники будут платить больше за экскурсии, а гиды — брать на себя функции, к которым не готовы. Туроператоры рискуют потерять клиентов из-за неорганизованности и отсутствия помощи в дороге.
Плюсы и минусы введения статуса сопровождающего
|Плюсы
|Минусы
|Появятся стандарты профессии
|Понадобится дополнительное обучение
|Повысится качество турсервисов
|Возможен рост затрат для туроператоров
|Легализация труда и налоговая прозрачность
|Придётся согласовывать новую систему аккредитации
|Туристы будут чувствовать себя защищённее
|Временные сложности переходного периода
FAQ
Кто оплачивает работу сопровождающего?
Обычно его услуги входят в стоимость тура, но в будущем при введении статуса может быть отдельная ставка.
Нужно ли получать образование гида, чтобы быть сопровождающим?
Нет. Достаточно пройти профильное обучение по логистике, сервису и безопасности туризма.
Можно ли одному человеку быть и гидом, и сопровождающим?
Да, если маршрут небольшой и человек имеет нужную квалификацию, но в длительных турах роли лучше разделять.
