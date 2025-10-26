Кто на самом деле отвечает за туристов в дороге - гид или сопровождающий

В туристической сфере России всё чаще говорят о нехватке профессиональных сопровождающих — людей, которые помогают туристам во время поездок, решая организационные вопросы и поддерживая комфорт на маршруте. Несмотря на то, что сама профессия существует давно, законодательно она до сих пор не закреплена. Из-за этого возникают сложности — как у туристов, так и у гидов-экскурсоводов.

О проблемах, статусе и перспективах профессии говорили эксперты на федеральном общественном обсуждении, состоявшемся 8 августа 2025 года. Дискуссию вела Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям.

Сопровождающий и гид — не одно и то же

На первый взгляд может показаться, что гид и сопровождающий выполняют схожие функции. Но это не так. Гид занимается экскурсионной частью — рассказывает о достопримечательностях, истории, культуре региона. А сопровождающий отвечает за организацию и комфорт группы на всём маршруте: контролирует посадку, проживание, питание, помогает с документами и решает бытовые вопросы в дороге.

В советское время роль сопровождающего называли «групповод». В международной практике прижился термин «турлидер» — человек, отвечающий за всю логистику и взаимодействие туристов с принимающей стороной.

Почему профессия сопровождающего до сих пор не узаконена

Сегодня в российском законодательстве нет определения «сопровождающий туристической группы». Из-за этого профессия фактически существует в серой зоне: без официального статуса, налоговых отчислений и стандартов подготовки.

Отсутствие правовой базы приводит к ряду проблем:

сопровождающие работают без страховки и трудовых гарантий;

ответственность за инциденты в пути часто размыта;

туристы не знают, кому обращаться при возникновении проблем до встречи с гидом;

гиды ограничены территориальной аккредитацией — вне «своего» региона рассказывать им нельзя.

Законодательные предложения: как можно решить проблему

Большинство экспертов сошлись во мнении, что профессия сопровождающего должна быть официально внесена в Трудовой классификатор Российской Федерации. Это позволит:

ввести единые стандарты обучения;

повысить качество обслуживания;

легализовать труд сопровождающих и обеспечить налоговую прозрачность.

Однако часть участников обсуждения предложила альтернативный путь — расширить полномочия гидов. Если экскурсовод аккредитован в одном регионе и доказал профессиональную компетенцию, ему можно разрешить сопровождать туристов по всей стране.

Такое решение, по мнению специалистов, повысит гибкость туриндустрии и избавит от ситуации, когда гиду нельзя даже коротко рассказать о местах по дороге, потому что «не его регион».

Образовательный аспект: кто и как готовит сопровождающих

Сегодня большинство программ подготовки гидов не включает блок по сопровождению групп. Студентов обучают экскурсионной деятельности, но не рассказывают, как вести себя в дороге, что такое путевая информация, как решать вопросы размещения или взаимодействовать с перевозчиками.

Отсюда — низкий уровень сервиса в маршрутах между регионами. Туристы оказываются «один на один» с проблемами: задержки рейсов, потерянный багаж, ошибки в бронировании — всё это должно решать сопровождающий, а не сам путешественник.

Сравнение: гид, экскурсовод, сопровождающий, турлидер

Роль Основная функция Ответственность Требуется аккредитация Гид-экскурсовод Проводит экскурсии, рассказывает о достопримечательностях Информационная и культурная Да, в своём регионе Сопровождающий Курирует организацию маршрута и бытовые вопросы в пути Логистика, комфорт, безопасность Пока нет Турлидер Международный аналог сопровождающего Коммуникация с принимающей стороной, организация трансферов Нет в российском праве Гид-переводчик Переводит и проводит экскурсии для иностранцев Лингвистическая и экскурсионная Да

Советы шаг за шагом для туроператоров

Разделяйте роли. Не заставляйте гида выполнять функции сопровождающего — это снижает качество экскурсионной части. Обучайте персонал. Включите в курсы подготовки гидов модули по сопровождению, стресс-менеджменту и коммуникации. Создайте внутренние стандарты. Даже без закона можно установить чёткие обязанности сопровождающего в рамках компании. Оформляйте договоры. Это защитит и сотрудников, и туристов от спорных ситуаций. Обратная связь. Собирайте отзывы туристов о работе сопровождающих — это поможет оценить качество сервиса.

А что если всё оставить как есть?

Если законодательство не изменится, рынок продолжит сталкиваться с кадровым дефицитом. Путешественники будут платить больше за экскурсии, а гиды — брать на себя функции, к которым не готовы. Туроператоры рискуют потерять клиентов из-за неорганизованности и отсутствия помощи в дороге.

Плюсы и минусы введения статуса сопровождающего

Плюсы Минусы Появятся стандарты профессии Понадобится дополнительное обучение Повысится качество турсервисов Возможен рост затрат для туроператоров Легализация труда и налоговая прозрачность Придётся согласовывать новую систему аккредитации Туристы будут чувствовать себя защищённее Временные сложности переходного периода

FAQ

Кто оплачивает работу сопровождающего?

Обычно его услуги входят в стоимость тура, но в будущем при введении статуса может быть отдельная ставка.

Нужно ли получать образование гида, чтобы быть сопровождающим?

Нет. Достаточно пройти профильное обучение по логистике, сервису и безопасности туризма.

Можно ли одному человеку быть и гидом, и сопровождающим?

Да, если маршрут небольшой и человек имеет нужную квалификацию, но в длительных турах роли лучше разделять.