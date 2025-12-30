Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка носит маску для лица из-за экстремального загрязнения
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:50

Автомобильный яд с отложенным эффектом: последствия, о которых молчали десятилетиями

Этилированный бензин ухудшил психическое здоровье нескольких поколений — учёные

Депрессия, тревожность, сложности с концентрацией и повышенная импульсивность могут иметь неожиданное происхождение. Речь идёт не о личных привычках или индивидуальных слабостях, а о воздействии вещества, которое десятилетиями считалось технологическим прорывом. Его последствия растянулись на поколения и до сих пор отражаются на психическом здоровье миллионов людей. Об этом сообщает издание Futura-Sciences.

Как появился этилированный бензин

В начале XX века автомобильная промышленность искала способ справиться с детонацией и нестабильной работой двигателей на низкокачественном топливе. В 1921 году в лабораториях General Motors химики добавили в бензин тетраэтилсвинец, рассчитывая устранить вибрации. Решение оказалось эффективным, и этилированный бензин быстро стал стандартом для автомобилей в США и других странах.

На тот момент мало кто задумывался о побочных эффектах. Между тем выхлопы с частицами свинца легко распространялись в воздухе, оседали в почве и проникали в организм через дыхательные пути. Позднее учёные начали рассматривать такие загрязнители в одном ряду с другими факторами среды, включая мелкодисперсные частицы, способные усиливать системные реакции организма, как это происходит при загрязнении воздуха.

Свинец как нейротоксин

Со временем стало ясно, что свинец представляет серьёзную угрозу для здоровья. Его связывают с заболеваниями сердца, инсультами, онкологическими процессами и особенно с нарушениями развития нервной системы у детей. Несмотря на это, полный отказ от этилированного бензина занял почти сто лет, и в США запрет вступил в силу только в 1996 году.

По данным Программы ООН по окружающей среде, глобальный отказ от такого топлива ежегодно спасает более 1,2 миллиона жизней. Однако для людей, родившихся до запрета, воздействие свинца стало частью их детства, а значит — и биографии их мозга.

Психические последствия для поколений

Исследование Университета штата Флорида и Университета Дьюка, опубликованное в Journal of Child Psychology and Psychiatry, показало, что практически все американцы, родившиеся до 1996 года, в детстве подвергались опасным уровням свинца. Особенно интенсивным воздействие было в 1960–1970-х годах, когда использование этилированного бензина достигло пика.

Учёные обнаружили связь между этим фактором и ростом депрессии, тревожных расстройств, нарушений внимания и импульсивного поведения. По их оценкам, за последние 75 лет свинец стал причиной около 151 миллиона случаев психических расстройств в США. Эти эффекты рассматриваются в контексте более широких механизмов, влияющих на психику, включая сбои регуляции и биологических часов.

"У нас очень мало эффективных мер по борьбе со свинцом, когда он попадает в организм, и многие из нас подвергались воздействию уровней, в 1000-10 000 раз превышающих естественные", — отмечает исследователь нейропсихологии Аарон Рубен из Университета Дьюка.

Эффект незаметного ухудшения

Анализ исторических данных о содержании свинца в крови детей, объёмах потребления топлива и демографической статистике показал устойчивые изменения в психическом состоянии населения. Речь идёт не только о клинических диагнозах, но и о более мягких нарушениях, которые не требуют лечения, однако снижают качество жизни.

По словам Аарона Рубена, воздействие свинца похоже на хроническую лёгкую лихорадку. Она не приводит к госпитализации, но делает повседневную жизнь сложнее. С учётом динамики использования этилированного бензина наиболее выраженные последствия сегодня испытывает поколение X — люди, родившиеся с середины 1960-х до начала 1980-х годов.

История этилированного бензина показывает, насколько долговременными могут быть последствия технологических решений. Даже после полного запрета опасного вещества его влияние продолжает отражаться на здоровье и поведении миллионов людей. Эти данные подчёркивают важность оценки отдалённых рисков при внедрении новых технологий. Опыт прошлого остаётся значимым ориентиром для современной науки и политики в сфере общественного здоровья.

