Автомобильный аккумулятор
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 13:59

Под капотом XXI века всё ещё работает технология прошлого столетия — и это не случайно

Литиевые стартерные аккумуляторы теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автомеханики

Современные автомобили напичканы электроникой, но одна деталь в них будто застряла в прошлом веке. Несмотря на развитие технологий, под капотом большинства машин по-прежнему стоит тяжёлый свинцовый аккумулятор. Попытки заменить его более продвинутыми решениями предпринимались не раз, но результат оказался не таким очевидным. Об этом сообщает дзен-канал "Автовод со стажем".

Почему "кислотник" до сих пор вне конкуренции

Свинцово-кислотные аккумуляторы используются в автомобилях уже больше ста лет. Их конструкция примитивна: два электрода из свинца и его оксида погружены в раствор серной кислоты. По современным меркам такая схема считается устаревшей, а по удельной ёмкости и массе она заметно уступает литиевым аналогам. Тем не менее именно этот тип батарей остаётся стандартом для подавляющего большинства машин с двигателем внутреннего сгорания.

За последние десятилетия автопроизводители неоднократно пытались отказаться от свинца. Рассматривались щелочные, серебряно-цинковые и литиевые аккумуляторы, включая современные версии с повышенными пусковыми токами. Однако полностью вытеснить классический вариант так и не удалось — причин для этого оказалось сразу несколько.

Цена и массовость производства

Ключевой фактор — стоимость. Производство обычного свинцового аккумулятора ёмкостью около 55 А·ч обходится в среднем в 10-12 долларов, а самые простые рабочие варианты — ещё дешевле. Для массовых моделей автомобилей это критично, поскольку даже небольшое удорожание комплектующих напрямую влияет на конечную цену машины.

Литиевая батарея на 12 В, способная выдавать пусковой ток 300-350 ампер, стоит уже порядка тысячи долларов. Для автомобилей среднего сегмента такая разница экономически нецелесообразна, особенно если учитывать, что зимой аккумулятор теряет до 50% емкости при -20°C. Поэтому литиевые стартерные аккумуляторы встречаются в основном на дорогих спорткарах и премиальных моделях, где важны снижение массы и компактность.

Технические сложности и электроника

Литиевая аккумуляторная батарея представляет собой набор отдельных ячеек, объединённых в единый блок. Для корректной работы требуется система управления, которая контролирует заряд, разряд, температуру и баланс элементов. Такой драйвер либо встроен, либо связан с бортовым компьютером автомобиля.

Свинцовой батарее подобная электроника не нужна. В современных версиях даже отказались от визуальных индикаторов заряда, ограничившись минимальными элементами защиты. Это упрощает эксплуатацию и снижает риск отказов, связанных с программным обеспечением, особенно в ситуациях, когда индикатор аккумулятора загорается во время движения.

Надёжность и безопасность

С точки зрения безопасности свинцовые аккумуляторы считаются более предсказуемыми. Даже при коротком замыкании последствия обычно ограничиваются искрами. Литиевые батареи при перегреве, повреждении или сбое в электронике могут воспламеняться, причём процесс развивается очень быстро.

Дополнительная проблема связана с чувствительностью лития к температурам. Для стабильной работы требуется охлаждение летом и подогрев зимой, что увеличивает сложность конструкции и затраты. Кроме того, выход из строя одной ячейки способен привести к деградации всего блока.

Существует и ещё один фактор — структура рынка. Производство свинцовых стартерных аккумуляторов встроено в глобальные цепочки поставок автомобильной промышленности. Пока литиевые элементы остаются дефицитными из-за спроса со стороны электромобилей, кардинальных изменений ждать не приходится.

