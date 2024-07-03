Жан-Мари Ле Пен не участвует в суде по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте, перед которым его дочь Марин должна явиться осенью, сообщает радиостанция Franceinfo.



Судебная прокуратура Парижа определила, что состояние здоровья 96-летнего основателя партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт") не позволяет ему присутствовать на судебном заседании.



Формальное решение по этому вопросу будет принято в день начала процесса 30 сентября.



Эксперты, назначенные судом, осмотрели Ле Пена 19 июня на его домашнем участке и констатировали серьезное ухудшение его психического и физического состояния.



Марин Ле Пен столкнется с судом по обвинению в создании мнимых рабочих мест для помощников евродепутатов от партии этой осенью.



Ожидается, что судебный процесс продлится до 27 ноября.



Еще 26 человек, включая ее отца, также являются фигурантами расследования, все они — бывшие евродепутаты и их помощники.



Прокуратура требует, чтобы главных обвиняемых были судимы в коррекционном суде Парижа по обвинениям в "неточном использовании средств" Евросоюза в период с 2004 по 2016 год.



Также требуется начать слушание против мэра Перпиньяна Луи Альо и бывшего депутата партии, перешедшего в другую партию и избранного недавно евродепутатом Николя Бэ.



Им предъявляются обвинения в использовании средств Европарламента для оплаты работы помощников, которые фактически трудились только на партию "Национальное объединение". Марин Ле Пен всегда отвергала обвинения в свой адрес и в адрес своей партии.



Ранее сообщалось, что Ле Пен выплатила требуемые Европарламентом 330 тысяч евро в рамках расследования об якобы мнимом трудоустройстве двух своих помощников.

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