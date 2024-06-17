Лидер правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз представляет собой особый способ сотрудничества, который не приносит выгоды странам-участницам, ежедневно подтверждая свою вредность и необходимость реформирования. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico.
По словам Ле Пен, Европейский союз — это не Европа, а лишь специальный метод континентального взаимодействия, который за десятилетия показал, что не приносит пользы экономикам и странам. Каждый день он демонстрирует свою токсичность. Европа должна провести реформы для того, чтобы передать больше полномочий государствам и сохранить национальные особенности, которые способствуют инновациям и влиянию Европы…
По мнению Ле Пен, данный процесс реформирования можно назвать Европейским альянсом наций, который будет представлять более гибкую и сплоченную систему междуевропейского сотрудничества. Ле Пен уверена, что это поможет "воссоединить Британию с европейским сообществом".
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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