Согласно данным опроса, проведенного Harris Interactive для телеканала BFMTV, правая партия "Национальное объединение" может получить от 190 до 220 мест из 577 в парламенте, что на 60 мандатов меньше необходимого большинства.



Ожидается, что абсолютным большинством будет считаться 289 голосов.



Завершилась регистрация кандидатов на второй тур парламентских выборов во Франции. 224 претендента от президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" отказались от участия, чтобы предотвратить победу "Национального объединения".



По планам президента Эммануэля Макрона, кандидаты на третьем месте должны были отказаться от участия во втором туре, чтобы перекрыть возможность победы правых.



Таким образом, в 406 избирательных округах против партии Марин Ле Пен будет выставлен только один кандидат от макронистов или левых.



Всего 89 округов остались с "треугольниками" из трех кандидатов.



По данных МВД Франции, в первом туре "Национальное объединение" и их союзники набрали 33,15% голосов, что может принести им до 270 мест в парламенте из 577.



Коалиция "Новый народный фронт" получила 27,99%, а коалиция президента Макрона оказалась на третьем месте с 20,04% голосов.



Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что станет премьер-министром только при условии абсолютного большинства для своей партии.



Второй тур выборов запланирован на 7 июля.

Фото: www.kremlin.ru/The Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿