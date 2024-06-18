Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.

Ле Мэр утверждает, что победа оппозиционных партий приведет к установлению внешнего финансового контроля над Францией. Он считает, что неоправданное увеличение государственных расходов в условиях необходимости оздоровления бюджета неизбежно приведет к тому, что Франция окажется под надзором Брюсселя и Международного валютного фонда.

Министр, поддерживающий кампанию президентской партии, не являясь сам кандидатом на выборах, предрекает жесткую экономическую политику, основанную на сокращении расходов и повышении налогов, в случае прихода к власти крайне правых или левых сил.

Ле Мэр раскритиковал "легкомысленное" отношение к финансовой ситуации, которое демонстрируют "Национальное объединение" и "Народный фронт", объединяющий Соцпартию и "Непокоренную Францию".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и назначил досрочные выборы в Национальное собрание после поражения партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент 9 июня. Выборы пройдут в два тура — 30 июня и 7 июля.

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