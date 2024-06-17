Депутаты из политической партии ЛДПР вместе с главой фракции Леонидом Слуцким вносят в Государственную Думу проект, который может закрепить за студентами, получающими образование по очной форме, право пользоваться услугами транспорта бесплатно. Об этом информировали РИА Новости, у которых есть документы в распоряжении.

В законопроекте прописывается, что для всех школьников, а так же для студентов высших учебных заведений предусматривается бесплатный проезд на любом транспортном средстве. Дополнительным условием станет очная форма обучения. Однако уточняется, что в список транспортных средств не входят услуги такси.

Таким образом, по мнению депутатов националистической политической партии Российской Федерации, отмена платы за транспорт позволит учащимся стать равными между собой. Они считают, что если у всех школьников и студентов будет одинаковая возможность, чтобы доехать до своего учебного заведения, то будут и идентичные условия для получения знаний.

Леонид Слуцкий читает, что люди на данный момент и так тратят всё своё пособие учащихся на то, чтобы проехать от одного учебного корпуса до другого. Некоторые из них не видят другого способа, кроме как отдать деньги на такси, ведь ему нужно успеть на занятия. Леонид Слуцкий сообщил, что много раз слышал от учащихся о такой проблеме. Этот законопроект, по его мнению, облегчит жизнь студентов, а некоторым даже поможет оставить денежные средства на укрепление своей семьи. В конце он добавил, что очень важно дать молодым людям образование так, чтобы они не мучились на постоянных подработках.

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