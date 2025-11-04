Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паническая атака и боль в груди
Паническая атака и боль в груди
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:45

Ваш холестерин в норме, но сердце в опасности: генетическая карта раскрывает скрытую угрозу инфаркта

Новая генетическая база данных позволяет чаще выявлять наследственную гиперхолестеринемию

Прорыв в персонализированной медицине: учёные создали первую в мире комплексную генетическую карту, которая позволяет с точностью оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эта разработка открывает новую эру в профилактике инфарктов и инсультов, позволяя заглянуть в генетическую "судьбу" человека задолго до появления первых симптомов.

Что скрывает "плохой" холестерин?

Состояние наших сосудов — это лакмусовая бумажка здоровья всего организма, особенно сердца и мозга. Ключевым игроком здесь является липопротеин низкой плотности (ЛПНП), печально известный как "плохой" холестерин. Его повышенный уровень — главный фактор риска атеросклероза, ведущего к катастрофам как инфаркт миокарда или ишемический инсульт.

Международная команда исследователей из Питтсбургского университета совершила настоящий прорыв. Они провели масштабный анализ и систематизировали примерно 17 тысяч генетических мутаций, которые влияют на работу рецепторов к ЛПНП. Именно эти рецепторы отвечают за утилизацию "плохого" холестерина из крови. Впервые в истории науки было создано столь полное и структурированное собрание данных о том, как наши гены диктуют способность организма контролировать уровень холестерина.

Как это работает на практике?

Новая технология кардинально меняет подход к прогнозированию рисков. Традиционный анализ крови показывает текущий уровень холестерина, который может быть и в норме, маскируя при этом генетическую предрасположенность к его повышению в будущем. Генетическая же база данных позволяет выявить эту скрытую угрозу за годы, а то и десятилетия до потенциальной катастрофы.

Эффективность системы впечатляет: она позволяет в десять раз чаще выявлять наследственные формы гиперхолестеринемии — заболевания, при котором уровень "плохого" холестерина повышен с рождения из-за генетического дефекта.

"Разработку рассматривают как аналог теста на мутации гена BRCA1, который применяется для оценки риска опухолей груди", — отмечают эксперты.

Сравнительная таблица методов оценки риска

Метод оценки Что показывает Преимущества Недостатки
Стандартный анализ крови на холестерин Текущий уровень ЛПНП и ЛПВП Быстро, дёшево, широко доступно Показывает ситуацию "здесь и сейчас", не выявляет генетическую предрасположенность
Новая генетическая база данных Наличие мутаций, влияющих на метаболизм холестерина Высокая предсказательная способность, ранняя диагностика Сложность и высокая стоимость анализа, требует специализированной интерпретации

А что если…

Если внедрить подобное генетическое тестирование в широкую клиническую практику, это позволит перейти от реактивного лечения последствий высокого холестерина к превентивной медицине, когда меры по изменению образа жизни и раннему назначению терапии принимаются на основе индивидуального генетического паспорта человека.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Кому в первую очередь показано такое генетическое тестирование?
    В первую очередь людям с семейной историей ранних сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты, инсульты у близких родственников в возрасте до 55 лет), а также тем, у кого повышенный холестерин не корректируется стандартными методами.

  2. Означает ли положительный тест, что болезнь неизбежна?
    Нет. Генетическая предрасположенность — это не приговор, а информация к размышлению и действию. Знание о риске позволяет активно заниматься профилактикой: скорректировать питание, увеличить физическую активность и, при необходимости, вовремя начать приём препаратов.

  3. Что важнее — гены или образ жизни?
    В случае с холестерином важны оба фактора. Гены задают "стартовые условия", но образ жизни (диета, курение, физическая активность) определяет, реализуется ли эта предрасположенность в реальное заболевание.

Три факта о холестерине и генах

  1. Существует редкая мутация в гене PCSK9, которая, наоборот, значительно снижает уровень ЛПНП и риск сердечно-сосудистых заболеваний. На её основе были созданы современные лекарственные препараты.

  2. Семейная гиперхолестеринемия — одно из самых распространённых наследственных заболеваний, оно встречается у 1 из 200-250 человек, но диагностируется менее чем у 1% из них.

  3. Гены влияют не только на уровень холестерина, но и на индивидуальный ответ организма на определённые диеты и лекарства, например, статины.

Исторический контекст

Изучение связи холестерина с болезнями сердца началось в середине XX века с масштабного Фрамингемского исследования. Затем, в 1980-х, за открытие рецепторов ЛПНП была присуждена Нобелевская премия, которое и легло в основу нашего понимания метаболизма холестерина. Создание первой комплексной генетической базы данных — это логичное продолжение этого пути, знаменующее переход от биохимии к геномике. Это приближает нас к будущему, где лечение и профилактика будут основываться не на усреднённых стандартах, а на уникальном генетическом коде каждого пациента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пущинский научный центр РАН: у пациентов с диабетом риск болезни Альцгеймера повышен на 65% вчера в 19:21
Семаглутид, эксенатид, лираглутид: эти препараты для снижения веса играют в русскую рулетку с вашим мозгом

Российские учёные обнаружили связь между популярными препаратами для диабета и похудения и процессами, связанными с болезнью Альцгеймера. Что это значит?

Читать полностью » В печени опоссумов в окрестностях Мельбурна найдены 45 видов пер- и полифторалкильных веществ вчера в 19:16
Загрязнение ПФАС достигло пика: опоссумы в Австралии бьют рекорды по уровню вечных химикатов

У опоссумов в Мельбурне обнаружены опасные "вечные химикаты". Уровень загрязнения один из самых высоких в мире. Что это значит для людей?

Читать полностью » Пожилые люди выделяют больше респираторных аэрозолей, чем дети и подростки вчера в 18:13
Выпиваешь воду — спасаешь себя и других: как гидратация останавливает поток опасных аэрозолей

Учёные выяснили, что обычные действия вроде разговора и пения влияют на распространение вирусов. Как уровень гидратации и громкость голоса связаны с риском заражения?

Читать полностью » AHS 2: миндаль, кешью и грецкие орехи уменьшают риск ишемической болезни сердца на 27% вчера в 18:09
Если бы сердце могло говорить: почему миндаль и грецкие орехи стали его лучшими друзьями

Учёные выяснили, какие орехи наиболее эффективно защищают от болезней сердца. Как регулярное употребление орехов влияет на сердечно-сосудистую систему?

Читать полностью » В Испании раскопана хорошо сохранившаяся римская пекарня на территории античного города Сисапо вчера в 17:59
Римляне пекли хлеб с добавками: от тмина до сыра — и это меняет всё, что мы знали о их еде

В Испании археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся древнеримскую пекарню II века. Как был организован процесс производства хлеба в римскую эпоху?

Читать полностью » Университет Кэйо подтвердил охлаждение Вселенной через анализ света квазара вчера в 17:04
Реликтовое излучение шепчет секреты: почему Вселенная была горячее, и что это значит для нас

Японские астрономы измерили температуру Вселенной семь миллиардов лет назад. Как это открытие подтверждает наши представления об эволюции космоса?

Читать полностью » Субнептуны в системе TOI-270 производят воду через внутренние химические реакции вчера в 16:26
Экзопланеты играют в химию: как планеты рождают воду под давлением, делая их пригодными для жизни

Учёные обнаружили, что планеты, считавшиеся безводными, могут сами производить океаны. Это открытие меняет представление о формировании и обитаемости далёких миров.

Читать полностью » Галактическая радиация изменила химический состав кометы 3I/ATLAS за миллиарды лет вчера в 16:23
Антихвост к Солнцу: межзвездная комета ломает все законы астрономии своей активностью

Астрофизики выяснили, почему межзвездная комета 3I/ATLAS вела себя так необычно. Оказалось, всему виной космическая радиация.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Обрезка вишни осенью повышает урожай и снижает риск болезней — Алексей Морозов
Еда
Тушеная свинина с луком тушится с добавлением лука и специй, что делает блюдо сочным и ароматным
Наука
Телескоп Уэбба поймал момент, когда Вселенная ещё не знала, что такое порядок
Авто и мото
EnBW: в Германии за 2025 год зафиксировали более 900 краж кабелей от электромобилей
Дом
Широкие фасады шкафов делают кухню неудобной
Туризм
Sky Bridge 721 в Чехии признан самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире
Красота и здоровье
Невролог Алексей Черкашин: кратковременное онемение может быть признаком транзиторной ишемической атаки
Еда
Историк кулинарии США: крабовый пирог появился в Мэриленде в XVIII веке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet