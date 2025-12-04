Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Авокадо
Авокадо
© commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:15

Забыла о холестерине — начала есть этот продукт каждый день и результат потряс

Авокадо снижает уровень LDL и улучшает метаболическое здоровье — Metrópoles

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition ESPEN, показало, что авокадо может сыграть важную роль в снижении уровня холестерина LDL, известного как "плохой" холестерин. Это особенно актуально для людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование также выявило его положительное влияние на другие метаболические маркеры, такие как уровень инсулина натощак. Об этом сообщает издание Metrópoles.

Что показало исследование об авокадо и холестерине

Бразильское исследование использовало метод "umbrella review" (обзор обзоров), который анализирует и объединяет данные различных систематических обзоров по заданной теме. По словам автора исследования, Витора Энграсиа Валенти, представителя Центра систематических обзоров по кардиоваскулярному и метаболическому здоровью при Университете штата Сан-Паулу (Unesp), такая методология позволяет сделать выводы более надежными и комплексными.

Результаты показали, что регулярное потребление авокадо связано с понижением уровня LDL, что особенно важно для предотвращения сердечных заболеваний и инсультов, так как избыточный холестерин может накапливаться в артериях, ухудшая кровообращение. Это подтверждается данными других международных исследований, которые также отмечают важность нормализации уровня холестерина для поддержания здоровья сосудов.

Валенти также отметил, что у людей с избыточным весом и диабетом второго типа авокадо демонстрирует положительное воздействие на снижение уровня инсулина натощак, что добавляет дополнительный метаболический эффект. Тем не менее, исследование упоминает определенные ограничения, такие как различия в методологиях и гетерогенность анализируемых исследований.

Что еще можно сделать для улучшения уровня холестерина

Важными шагами для поддержания здорового уровня холестерина являются изменения в питании и образе жизни, включая увеличение потребления продуктов, богатых полезными жирами, таких как авокадо, а также физических нагрузок и отказ от курения.

Почему авокадо считается полезным для сердца

Авокадо содержит множество веществ, которые непосредственно способствуют защите сердечно-сосудистой системы. Среди них — такие минералы, как калий и магний, которые необходимы для регулирования артериального давления. Кроме того, авокадо богат мононенасыщенными жирами, включая олеиновую кислоту, которая также присутствует в оливковом масле, что подтверждает его положительное влияние на здоровье сердца.

По словам диетолога Эвелин Карвальо душ Сантуш из Госпиталя Израильтянского Альберта Эйнштейна, полифенолы авокадо, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, также способствуют улучшению состояния сосудов. Эти вещества помогают улучшать эндотелиальную функцию, способствуя расширению сосудов и снижению окислительного стресса, что значительно поддерживает здоровье артерий.

Кроме того, авокадо содержит фитостерины — вещества, которые конкурируют с холестерином за усвоение в кишечнике, что способствует снижению уровня LDL в крови. Содержание растворимых волокон в мякоти авокадо также играет свою роль. Они связываются с желчными кислотами, участвующими в переваривании жиров, помогая их выведению из организма и стимулируя синтез новых кислот, что также способствует снижению уровня холестерина.

Популярные вопросы о влиянии авокадо на здоровье

  1. Как авокадо помогает снижать уровень холестерина?
    Авокадо помогает снизить уровень холестерина LDL благодаря содержанию мононенасыщенных жиров, полифенолов и фитостеринов, которые способствуют улучшению липидного профиля крови и защите сердечно-сосудистой системы.

  2. Можно ли заменить авокадо другие источники полезных жиров в рационе?
    Да, авокадо может стать отличной заменой другим источникам мононенасыщенных жиров, таким как оливковое масло, а также предоставлять дополнительные питательные вещества, такие как калий и магний, полезные для сердца.

  3. Как авокадо влияет на диабет второго типа?
    У людей с диабетом второго типа авокадо помогает снизить уровень инсулина натощак, что свидетельствует о его метаболических преимуществах и возможности контроля уровня сахара в крови.

