Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Английский бульдог
Английский бульдог
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:33

Выбираю собаку для квартиры — одна порода удивила спокойствием настолько, что хочется взять сразу

Низкая активность бульдогов снизила их потребность в долгих прогулках — специалисты по породам

Некоторые собаки рождаются энергичными исследователями, а другие предпочитают созерцать мир из уютного уголка дивана. Если вам ближе спокойный ритм жизни и домашний комфорт, выбор породы имеет огромное значение. Не все собаки нуждаются в марафонах, активных играх или долгих прогулках: у ряда пород природная флегматичность закреплена веками. Чтобы подобрать подходящего компаньона, важно понимать, почему одни собаки более спокойны, чем другие, и кому такие породы подходят лучше всего.

Кому подойдут спокойные породы собак

Спокойные и малоподвижные собаки становятся отличными спутниками для тех, чей образ жизни не предполагает ежедневных пробежек и сложных маршрутов.

Пожилые люди и владельцы с ограниченной мобильностью

Таким хозяевам важно, чтобы питомец не требовал резких нагрузок. Флегматичные породы легко подстраиваются под спокойный график и с удовольствием составляют компанию дома.

Жители крупных городов

В ритме мегаполиса часовые прогулки дважды в день — роскошь. Малоподвижные породы комфортно живут в квартире и довольствуются короткими выходами на улицу.

Владельцы с плотным графиком

Тем, у кого много работы или непредсказуемый график, спокойные собаки подходят лучше активных: они реже скучают, меньше разрушают интерьер и быстрее адаптируются.

Важно помнить: низкая потребность в нагрузках не означает отсутствие ответственности. Любой собаке нужны внимание, умеренные прогулки, социализация и базовое воспитание.

Топ-5 самых спокойных и "ленивых" пород собак

1. Английский бульдог — медлительный уютный компаньон

Эта порода известна своей привязанностью к дому и неспешному характеру. Бульдоги предпочитают короткие прогулки и длительные паузы на отдых. Их анатомия — массивное тело и брахицефалическая морда — делает интенсивную активность для них трудной.

Плюсы:

  • спокойствие и предсказуемое поведение;
  • крепкая привязанность к хозяину;
  • комфортное существование в квартире.

Минусы:

  • риск перегрева летом;
  • склонность к полноте;
  • чувствительность кожи.

2. Бассет-хаунд — меланхоличный друг с отличным нюхом

Хотя эта порода относится к охотничьим, в быту бассет-хаунды — воплощение домашнего спокойствия. Они предпочитают мягкую лежанку активным играм и редко проявляют излишнее возбуждение.

Плюсы:

  • мягкий характер;
  • общительность;
  • дружелюбие к детям.

Минусы:

  • лёгкая склонность к набору веса;
  • медлительность в обучении;
  • длинные уши требуют ухода.

3. Пекинес — миниатюрный наблюдатель

Пекинесы созданы для размеренной жизни рядом с человеком. Они не стремятся к активным прогулкам и с удовольствием лежат рядом, наблюдая за домочадцами. По натуре — независимые, спокойные, уравновешенные.

Плюсы:

  • компактные размеры;
  • минимум потребностей в физической нагрузке;
  • спокойный характер.

Минусы:

  • густая шерсть требует внимания;
  • возможная упрямость;
  • аккуратность с нагрузками из-за брахицефалии.

4. Шарпей — спокойный и независимый спутник

Шарпеи известны своей сдержанностью. Они не нуждаются в долгих прогулках и ценят собственное пространство. Важно лишь установить чёткие правила: эта порода отличается самостоятельностью и требует внимательного воспитания.

Плюсы:

  • низкая активность;
  • достойный, спокойный темперамент;
  • редкий лай.

Минусы:

  • чувствительная кожа в складках;
  • осторожность с незнакомцами.

5. Ши-тцу — нежный и спокойный компаньон

Одна из самых "домашних" пород. Ши-тцу довольствуются короткими прогулками и предпочитают дружеское общение с человеком активным играм. Их легко содержать в квартире: собака не склонна к разрушению, быстро принимает ритм жизни владельца.

Плюсы:

  • ласковый нрав;
  • гармоничное поведение рядом с семьёй;
  • комфортные размеры для квартиры.

Минусы:

  • требовательность к грумингу;
  • чувствительные глаза.

Таблица "Сравнение": пять спокойных пород

Порода Уровень активности Особенности ухода Идеальные владельцы
Английский бульдог Очень низкий уход за кожей, контроль веса жители квартир, пожилые
Бассет-хаунд Низкий контроль питания, уход за ушами семьи с детьми, владельцы небольших квартир
Пекинес Очень низкий уход за шерстью любители декоративных пород
Шарпей Низкий уход за складками спокойные владельцы, опытные собаководы
Ши-тцу Низкий груминг начинающие владельцы, семьи

Советы шаг за шагом: как ухаживать за малоподвижной собакой

  1. Поддерживайте умеренную активность — короткие регулярные прогулки полезнее долгой, но редкой нагрузки.

  2. Контролируйте питание: низкая активность ↔ высокий риск лишнего веса.

  3. Создайте спокойную зону отдыха — уютная лежанка снижает стресс.

  4. Развивайте ум — спокойные породы любят интеллектуальные игры.

  5. Регулярно ухаживайте за шерстью и кожей — особенно у бульдогов, шарпеев и ши-тцу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать, что "ленивая" собака не нуждается в воспитании.
    Последствие: упрямство, плохой контакт с хозяином.
    Альтернатива: базовые команды и спокойные занятия дома.

  2. Ошибка: перекармливать из жалости.
    Последствие: ожирение, проблемы с суставами и дыханием.
    Альтернатива: нормированное питание и низкокалорийные лакомства.

  3. Ошибка: игнорировать груминг.
    Последствие: колтуны, раздражение кожи, инфекции.
    Альтернатива: регулярные расчёсывания, профилактические визиты к грумеру.

А что если хочется спокойную собаку, но породу менять не хотите?

Иногда важен не только выбор породы, но и индивидуальные особенности:

  • внутри одной породы встречаются более флегматичные линии;
  • взрослые собаки часто спокойнее щенков;
  • стерилизация снижает уровень возбуждения;
  • правильное воспитание помогает корректировать поведение.

Можно рассмотреть и приют — взрослые питомцы с устойчивым характером часто оказываются удивительно спокойными компаньонами.

Таблица "Плюсы и минусы" спокойных пород

Плюсы Минусы
идеально подходят для квартир требуют контроля веса
не нуждаются в длительных прогулках часто имеют особенности здоровья
спокойный характер, минимум лая породы с густой шерстью нуждаются в груминге
легко адаптируются могут быть упрямыми

FAQ

Нужны ли спокойным собакам тренировки?
Да. Им требуется минимум активности для здоровья суставов и психики.

Какие игрушки подходят для малоподвижных пород?
Мягкие пищалки, коврики-нюхалки, интеллектуальные головоломки.

Можно ли держать "ленивую" породу в маленькой квартире?
Да, это их природная среда: главное — ежедневные прогулки и забота.

Мифы и правда

Миф: спокойные собаки не требуют воспитания.
Правда: отсутствие работы ведёт к упрямству и скуке.

Миф: такие породы подходят абсолютно всем.
Правда: некоторым нужны специальные условия ухода.

Миф: если собака спокойна, с ней легко.
Правда: уход за кожей, шерстью и весом часто требует усилий.

Сон и психология

Флегматичные породы особенно ценят стабильность. Тихая домашняя среда, предсказуемый распорядок и наличие уютного места помогают им расслабляться, быстрее восстанавливать силы и лучше спать. Такие собаки становятся источником спокойствия и для владельца: мягкое дыхание рядом и отсутствие суеты создают атмосферу уюта.

Три интересных факта

  1. Многие "домашние" породы когда-то были рабочими, но селекция изменила их темперамент.

  2. Брахицефалические собаки линяют меньше, но тяжелее переносят жару и нагрузки.

  3. Спокойные породы нередко становятся терапевтическими собаками благодаря уравновешенному поведению.

Исторический контекст

  1. Первые спокойные породы выводились для общения, охраны жилища и сопровождения хозяев.

  2. Со временем селекция смещалась в сторону декоративных и комнатных собак.

  3. Сегодня "ленивые" породы востребованы в городах, где активная жизнь сложнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обогащение рациона помогает кошкам быть активными и здоровыми — специалисты сегодня в 2:11
Кормлю кошку через игрушку — и теперь она счастлива: секрет активного питания

Эксперты рассказали, как обогатить рацион вашей кошки с помощью простых и доступных методов, чтобы улучшить её здоровье и настроение.

Читать полностью » Мейн-кун — крупнейшая порода кошек с размерами до 1 метра — ученые сегодня в 1:23
Большие кошки для вашего дома: что нужно знать перед тем, как завести гиганта среди питомцев

В новом материале говорится о крупнейших породах кошек, их характерах и особенностях. Эти гиганты кошачьего мира поразят вас!

Читать полностью » Необходимо уважать территорию старой кошки при введении нового питомца — ветеринары сегодня в 1:15
Начала знакомить кошек через дверь — теперь они живут мирно, а я не ожидала такого эффекта

Как помочь взрослым кошкам привыкнуть друг к другу? Узнайте советы и стратегии, чтобы сделать адаптацию безболезненной для вашего питомца.

Читать полностью » Домовладельцы избежали травм благодаря реакции собаки вчера в 23:15
Проснулась от лая собаки — и поняла, что дом уже охвачен огнём

История о собаке, которая вовремя почуяла пожар и спасла спящих хозяев. Что помогло избежать трагедии и почему реакция питомца оказалась решающей?

Читать полностью » Насекомые признаны самым устойчивым источником белка по данным экологов вчера в 22:11
Решила пересмотреть рацион питомца — и не ожидала, что обычный корм так влияет на климат

Как питание питомцев влияет на климат и какие самые экологичные варианты белка? Новые исследования помогают пересмотреть привычный выбор кормов.

Читать полностью » Питомцы Mail: кошки России формируют уникальный фенотип вчера в 21:55
Изучила аборигенные кошки России — и поняла, что всю жизнь недооценивала их силу

Аборигенные породы кошек — часть культурной истории России. Разбираем пять уникальных пород, их особенности, происхождение и причины, почему они так ценятся сегодня.

Читать полностью » Рабочие породы собак совмещают интеллект и уникальные навыки вчера в 21:47
Узнала, какие породы работают лучше овчарок — и до сих пор в шоке от списка

Рабочие собаки — это не только овчарки. Узнайте о пяти неожиданных породах, чьи рабочие таланты способны вас удивить и даже превзойти ожидания.

Читать полностью » Эксперт Тавуларис: щенок осваивает правила при позитивном подкреплении вчера в 19:11
Мой щенок перевернул весь дом за первый день — и я не ожидала, что причина в этом

Щенок скоро появится в доме? Разбираем, что подготовить заранее, как обустроить пространство и как помочь малышу начать жизнь в новой семье.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Неправильный рост зубов мудрости повышает риск воспалений — стоматолог Иван Рузин
Садоводство
Самоопыляемые гибриды огурцов обеспечат урожай зимой — рекомендации Соколовой
Авто и мото
Срочная продажа по низкой цене — главный признак обмана — эксперт Шелков
Спорт и фитнес
Тренер Опальницкий предупредил, что неправильная техника может привести к травмам
Садоводство
Компактная обрезка очитков повышает их зимостойкость — садоводы
Красота и здоровье
Врач Екатерина Дмитренко поделилась рекомендациями по зимнему уходу за здоровьем
Еда
Меренговый рулет с малиной получается воздушным — повар
Наука
Двуслойную раковину салтереллы признали уникальным механизмом скелета — докторант-геонаук Прескотт Вайда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet