Беру фарш, капусту и рис — готовлю голубцы за 30 минут: рецепт, который выручает, когда некогда

Когда хочется домашней классики, но времени на аккуратное заворачивание капустных листьев нет, на помощь приходят "очень ленивые" голубцы. Это тот же знакомый вкус — мясо, рис, капуста и томатно-сметанная подлива, — только в разы быстрее и проще. Блюдо получается сочным, мягким и уютным, а готовится прямо на сковороде без лишних кастрюль и долгих подготовок. Об этом сообщает 1000. menu.

В чём идея "очень ленивого" варианта

Обычные голубцы требуют терпения: капусту нужно разбирать на листья, бланшировать, аккуратно заворачивать начинку. В этой версии всё устроено иначе — овощи не нарезают ножом, а измельчают блендером или мясорубкой. Благодаря этому ингредиенты равномерно распределяются в фарше, голубцы получаются нежными и не требуют много времени на подготовку.

Капусту можно брать как молодую, так и прошлогоднюю. Молодая даст больше сочности, а более плотная потребует небольших "страховочных" добавок в фарш, чтобы масса лучше держала форму. Фарш подходит любой: говяжий, свиной, куриный или смешанный. Главное — выбирать не слишком жидкий вариант, иначе при тушении заготовки могут распадаться.

Подготовка риса и овощей без лишних хлопот

Рис в этом рецепте не отваривают заранее, что экономит время. Его просто заливают кипятком и оставляют примерно на 10 минут — за это время зёрна набухают и становятся мягче. Затем воду сливают, и рис готов к добавлению в фарш. Такой приём помогает ускорить процесс и одновременно сохранить правильную текстуру голубцов.

Овощи — капусту, морковь и лук — измельчают до мелкой крошки. Особенно важен лук: он делает мясную массу более сочной и ароматной. Чем крупнее луковица, тем ярче получится вкус. Измельчение в блендере даёт однородность и делает блюдо "домашним" по консистенции — без крупных кусочков и жёстких волокон.

Как замесить фарш и сделать голубцы плотными

В миске соединяют мясной фарш, подготовленный рис и измельчённые овощи, затем добавляют соль и чёрный перец. Массу вымешивают тщательно, а при желании можно ещё и слегка "отбить" — так фарш станет плотнее и будет лучше держать форму.

Если используется старая капуста или фарш кажется слишком мягким, допускается добавить яйцо — оно помогает связать ингредиенты. А если масса всё равно жидковата, в рецепте предусмотрен крахмал: его добавляют понемногу, чтобы не сделать голубцы слишком плотными. В итоге должна получиться такая смесь, из которой легко лепить заготовки, не боясь, что они развалятся на сковороде, как и при жарке свинины кусочками.

Обжарка и тушение в томатно-сметанном соусе

Голубцы формируют мокрыми руками — это ускоряет работу и помогает сделать поверхность гладкой. Затем на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом их быстро обжаривают на сильном огне с двух сторон, примерно по две минуты. Задача этого этапа — не приготовить до конца, а создать румяную корочку, которая сохранит соки внутри и поможет заготовкам "держаться" при тушении.

Для заливки смешивают томатную пасту, сметану и воду. Сметаны можно взять немного больше, если хочется мягче и сливочнее, а вот томатную пасту лучше не увеличивать — двух столовых ложек достаточно, чтобы соус получился ярким, но не слишком кислым. Смесь удобно быстро пробить блендером до однородности, затем залить ею голубцы, добавить лавровый лист и накрыть сковороду крышкой. Тушат блюдо на слабом огне около 15-20 минут.

Готовые ленивые голубцы подают горячими, щедро поливая подливкой. Хорошо дополняют вкус свежая зелень, мягкое картофельное пюре, салат из овощей или просто ломтик хлеба — такой ужин получается сытным, понятным и очень по-домашнему тёплым.