Сельский двор с курами
Сельский двор с курами
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 8:15

Яйца крупнее, но беда ближе: что происходит с курами после 12 месяцев яйцекладки

Птицеводы назвали оптимальный срок замены кур-несушек — 12–14 месяцев

Рано или поздно перед каждым владельцем кур возникает вопрос: как долго стоит держать несушек и когда пора обновлять стадо. От этого решения напрямую зависит не только количество яиц, но и их качество, а также экономическая выгода всего хозяйства. Производители кроссов и опытные птицеводы сходятся во мнении, что продуктивность кур имеет чёткие временные рамки, и игнорировать их не стоит.

Золотой стандарт: год активной яйцекладки

Специалисты считают, что 12 месяцев яйцекладки — это оптимальный срок для замены кур. Именно к этому времени организм птицы вырабатывает свой основной потенциал.

В первые 6-8 месяцев после начала кладки куры демонстрируют пик продуктивности. Затем происходит постепенное снижение — яйца становятся крупнее, но скорлупа нередко истончается, увеличивается риск появления двойных желтков или дефектов. При этом несушки начинают потреблять больше корма, а яиц несут меньше, что делает содержание экономически невыгодным.

К тому же с возрастом повышается вероятность заболеваний. Даже при хорошем уходе стареющие куры чаще требуют ветеринарного контроля, а значит, увеличиваются расходы и трудозатраты.

Продление продуктивности: максимум до 16 месяцев

Иногда фермеры решают продлить срок содержания кур до 16 месяцев яичной продуктивности. Это оправдано, если птицы продолжают стабильно нестись, а хозяйство хочет использовать весь потенциал стада. Но важно помнить: к этому времени продуктивность неизбежно снижается, линька становится более выраженной, а яйценоскость временно прекращается.

Кроме того, организм кур требует дополнительного восстановления, а качество яиц уже не соответствует прежнему уровню. Поэтому 16 месяцев — это скорее верхний предел, а не ориентир для планирования.

Оптимальный баланс: 14 месяцев

Многие птицеводы выбирают 14-месячный цикл, который сочетает выгоду и стабильность. Такой подход позволяет избежать резкого снижения яйценоскости и заранее подготовиться к замене стада.

Главные преимущества 14-месячного цикла:

  1. Возможность получить максимум яиц при сохранении здоровья птиц.

  2. Постепенный переход без критических спадов.

  3. Удобное планирование закупки нового молодняка за 2-3 месяца до конца цикла.

Как определить, что пора менять несушек

Рекомендации производителей полезны, но решение всегда зависит от конкретных условий. Вот ключевые признаки того, что куры выработали свой ресурс:

  1. Снижение яйценоскости. Если количество яиц стабильно падает при хорошем кормлении и уходе, это сигнал к обновлению стада.

  2. Проблемы с качеством яиц. Хрупкая скорлупа, неправильная форма, трещины или двойные желтки — признаки старения птиц.

  3. Повышенный расход корма. Когда несушки едят больше, но несут меньше, эффективность содержания снижается.

  4. Ухудшение внешнего вида и здоровья. Вялость, редкое оперение и апатия указывают на возрастные изменения.

  5. Климатические условия. В холодных регионах старые куры хуже переносят перепады температур и требуют большего ухода.

Советы шаг за шагом: как правильно обновлять стадо

  1. Отслеживайте продуктивность. Ведите журнал яйценоскости, чтобы видеть динамику снижения.

  2. Планируйте закупку молодняка заранее. Если придерживаетесь 14-месячного цикла, приобретайте новых цыплят за 2-3 месяца до выбраковки старых.

  3. Разделите группы. Содержите старых и молодых кур отдельно, чтобы избежать конфликтов и стрессов.

  4. Следите за рационом. Молодые птицы нуждаются в повышенном содержании белка, а старые — в более сбалансированном питании для восстановления.

  5. Проводите санитарную обработку. После выбраковки стада очистите и продезинфицируйте курятник перед заселением новых несушек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать старых кур дольше 16 месяцев.
    Последствие: резкое падение яйценоскости и перерасход корма.
    Альтернатива: замена стада каждые 12-14 месяцев.

  • Ошибка: покупать новых кур без карантина.
    Последствие: распространение болезней на всё хозяйство.
    Альтернатива: выдерживать молодняк в изоляции минимум 2 недели.

  • Ошибка: менять стадо без учёта сезона.
    Последствие: перерыв в яйцекладке и снижение дохода.
    Альтернатива: подстраивайте обновление под весенний или раннеосенний период.

А что если не менять стадо?

Если куры живут дольше двух лет, они продолжают нестись, но крайне нерегулярно. Яйца становятся крупнее, но скорлупа тоньше. При этом затраты на корм растут, а прибыль — падает. Для личного хозяйства это может быть приемлемо, но для коммерческого разведения — невыгодно.

Плюсы и минусы сроков содержания

Срок яйценоскости Плюсы Минусы
12 месяцев высокая продуктивность, оптимальная рентабельность необходимость частой замены стада
14 месяцев баланс между продуктивностью и затратами постепенное снижение качества яиц
16 месяцев полное использование потенциала стада риск болезней и снижение прибыльности

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что курицы уже не продуктивны?
Если при одинаковом кормлении и условиях количество яиц падает на 20-30%, стадо достигло предельного возраста.

Когда лучше покупать новых цыплят?
Оптимально — за 10-12 недель до выбраковки старых несушек, чтобы молодки успели окрепнуть к моменту начала кладки.

Стоит ли оставлять старых кур?
Можно оставить часть для бульона или домашнего употребления, но в коммерческом птицеводстве это редко выгодно.

Мифы и правда о возрасте несушек

Миф: старые куры несут крупные яйца — значит, они выгоднее.
Правда: да, яйца крупнее, но скорлупа тоньше, и процент боя выше.

Миф: корм с добавками продлит яйценоскость.
Правда: витамины поддерживают здоровье, но возрастные изменения не остановят.

Миф: линька — это болезнь.
Правда: линька — естественный процесс обновления перьев, во время которого яйцекладка временно приостанавливается.

3 интересных факта

  1. У промышленных кроссов пик яйценоскости может достигать 330-350 яиц в год.

  2. После линьки некоторые куры способны частично восстановить продуктивность, но не на прежнем уровне.

  3. В фермерских хозяйствах старых несушек нередко используют для производства мясных полуфабрикатов и кормов.

Исторический контекст

До 1950-х годов куры в личных подворьях держались по 3-4 года, так как отбор был естественным, а не селекционным. С развитием кроссов и промышленного птицеводства сроки сократились — современные породы специально выводятся для высокой, но короткой яйценоскости. Это позволило повысить эффективность хозяйств и стабилизировать производство.

