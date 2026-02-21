Сильные духи вызывают головную боль — многослойное нанесение решает проблему иначе

Не всем по душе насыщенные парфюмы, которые ощущаются в комнате раньше, чем их обладатель. Для людей с чувствительным обонянием, склонностью к мигреням или просто неприятием "тяжёлых" запахов выбор аромата превращается в задачу со звёздочкой. Однако индустрия красоты всё чаще предлагает мягкую альтернативу — многослойные ароматы. Об этом пишет Сали Хьюз в The Guardian.

Почему сильные ароматы подходят не всем

Даже те, кто любит парфюмерию, регулярно сталкиваются с просьбами подобрать что-то "почти незаметное". Причины могут быть разными: аллергические реакции, головные боли или банальное нежелание чувствовать на себе интенсивный шлейф весь день. Часто дело не в полном отказе от запахов, а в усталости от их навязчивости.

В таких случаях всё больше экспертов советуют не искать ультралёгкий парфюм, а комбинировать два деликатных продукта с близкими нотами. Вместо одного громкого акцента получается тонкий, многослойный аромат — более прозрачный и комфортный для носа.

Аромат как акварель

Сали Хьюз сравнивает этот эффект с акварельной живописью: оттенки мягко накладываются друг на друга, создавая глубину без избыточной интенсивности. Такой подход позволяет варьировать звучание аромата в зависимости от настроения и ситуации — от офиса до вечерней встречи.

Например, Rare Beauty выпустил бальзамы для нанесения на пульсовые точки. В линейке представлены древесные, янтарно-ванильные, цветочные и цитрусовые варианты. Их можно использовать как ароматную базу, поверх которой распыляется парфюм — не обязательно той же марки. В результате аромат держится дольше, но остаётся деликатным.

Лёгкие мисты вместо тяжёлых духов

Ещё один способ усилить стойкость без утяжеления — body mist нового поколения. Современные версии далеки от сладких школьных спреев: они звучат как облегчённые одеколоны. Бренд Salt & Stone предлагает древесные и гендерно-нейтральные композиции, которые можно наносить поверх дезодоранта или лосьона с тем же профилем. При желании полноценный парфюм можно вовсе исключить.

Похожий принцип продвигает марка Phlur, популярная среди поколения Z. Их коллекции изначально создаются для смешивания: парфюмы, мисты и средства для тела дополняют друг друга, позволяя собрать индивидуальную композицию без перегруженности.

Отдельного внимания заслуживает аромат You от Glossier. Он известен своей "полиаморностью" — способностью гармонично сочетаться с другими продуктами, не подавляя их.

Многослойность даёт главное преимущество — контроль. Можно регулировать насыщенность, играть с оттенками и адаптировать аромат под себя, а не под тренды. Для чувствительного носа это особенно важно: мягкий шлейф создаёт ощущение ухоженности, не превращаясь в испытание.