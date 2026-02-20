Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 10:12

Ваниль дружит с сандалом, а цитрус с удом рушат баланс: тренд наслаивания духов таит ловушки

Новый аромат может родиться не во флаконе, а прямо на коже. Всё больше людей экспериментируют с наслаиванием духов, создавая собственные сочетания вместо готовых композиций. Однако за свободой творчества скрываются подводные камни, способные испортить даже самые благородные ноты. Об этом сообщает Femina.

Тренд на наслаивание ароматов

Наслаивание ароматов — это способ объединить несколько парфюмов или сочетать их с кремом и ароматизированным маслом, чтобы получить индивидуальную композицию. Такой подход особенно популярен среди миллениалов и поколения Z, для которых важно подчеркнуть уникальность, а не следовать массовым предпочтениям. По данным Pinterest, в 2026 году запросы о наложении ароматов выросли на 75%, а интерес к комбинациям — на 125%.

По сути, речь идёт об игре с верхними, сердечными и базовыми нотами. Один аромат становится фоном, другой добавляет акцент, а кожа соединяет их в единое звучание. Тем, кто только начинает разбираться в структуре композиций, может помочь ориентир на категории ароматов: древесные, амбровые, гурманские или цветочные направления легче сочетать внутри одной группы.

"Наслоение ароматов — это искусство, а не азартная игра", — предупреждает эксперт по красоте Fresha Аннабель Тауруа.

По её словам, без понимания того, как взаимодействуют ноты, результат может оказаться слишком резким или хаотичным.

Гармоничные дуэты: что работает лучше всего

Существуют сочетания, которые почти всегда звучат уместно. Ваниль и древесные аккорды — один из самых устойчивых союзов. Кедр и сандал смягчают сладость, добавляя глубину и благородство. Похожий принцип работает и в тренде на ягодные духи: малина или вишня становятся интереснее в паре с ванилью или лёгкими цитрусовыми оттенками.

Роза и уд — ещё один пример удачного контраста, если последний использовать умеренно. Уд звучит мощно и насыщенно, но в небольшом количестве подчёркивает цветочную мягкость и добавляет композиции характер. Янтарь и мускус формируют спокойное, обволакивающее "кожаное" звучание, создавая ощущение тепла и уюта.

Сладкие белые цветы — жасмин или нероли — хорошо раскрываются с бергамотом и другими цитрусовыми нотами. Такая комбинация освежает аромат и делает его более динамичным, особенно в тёплое время года.

Сочетания, которых лучше избегать

Эксперты предупреждают: избыток ярких и плотных нот может привести к перегруженному результату. Особенно рискованно соединять сразу несколько доминирующих акцентов.

"Распространенная ошибка — накладывать слишком много жирных нот одновременно. Если все пытается выделиться, ничего не получается", — говорит Аннабель Тауруа.

Водные ноты в паре с тёплыми специями часто конфликтуют, создавая ощущение несогласованности. Осторожности требуют и гурманские аккорды — карамель, шоколад, пралине. В избытке они дают слишком сладкое, почти навязчивое звучание.

Пачули, кожа и ладан по отдельности выглядят изысканно, но их смешение без чёткого расчёта может привести к тяжёлой и дымной композиции. Неудачным считается и союз цитрусовых с удом: яркие геспериды способны подчеркнуть резкость восточной ноты и сделать аромат агрессивным.

В итоге наслаивание ароматов остаётся способом самовыражения, который требует баланса и внимательности. Понимание структуры нот и умеренность помогают избежать дисгармонии и создать по-настоящему личную композицию. Эксперименты приносят лучший результат, когда за ними стоит осознанность, а не случайность. Тогда аромат становится не просто смесью, а продуманной обонятельной подписью.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
