Этот салат исчезает со стола первым в Новый год: хозяйки держат рецепт в строжайшем секрете

Слоёный салат с курицей и грецкими орехами часто становится тем самым блюдом, к которому гости возвращаются за добавкой. Он выглядит аккуратно и нарядно, легко вписывается в праздничное меню и при этом не требует редких ингредиентов. Контраст текстур и вкусов делает этот салат заметным даже на богатом столе. Об этом сообщает сайт 1000. menu.

Почему салат с курицей и орехами остаётся популярным

Сочетание отварного куриного филе и грецких орехов давно считается удачным и сбалансированным. Курица даёт блюду нейтральную, сытную основу, а орехи добавляют выраженный вкус и характерную текстуру. При небольшом наборе продуктов салат получается достаточно плотным и хорошо насыщает, поэтому его часто подают в начале застолья.

Слоёная подача усиливает впечатление от блюда. Каждый слой пропитывается соусом, но при этом сохраняет свою структуру. В результате салат получается не сухим и не "тяжёлым", а гармоничным по консистенции и вкусу.

Подготовка ингредиентов и важные детали

Куриное филе для салата предварительно отваривают в подсоленной воде и полностью охлаждают. Это важно, чтобы мясо легко нарезалось и не распадалось. Филе режут мелким кубиком — чем меньше кусочки, тем равномернее они пропитаются майонезом.

Грецкие орехи измельчают ножом или в блендере, но не доводят до состояния пыли. Крупные фрагменты должны ощущаться при еде, подчёркивая текстуру блюда. Сыр натирают на средней или крупной тёрке, а яйца отваривают вкрутую и разделяют на белки и желтки, натирая их отдельно.

Формирование слоёв и подача

Для эффектной подачи салат удобно собирать в кулинарном кольце, установленном на сервировочную тарелку. Первым слоем выкладывают куриное филе и покрывают его тонким слоем майонеза. Далее следуют натёртые желтки, половина грецких орехов и снова майонезная сетка.

Затем распределяют белки, добавляют соус и выкладывают слой тёртого сыра, который также слегка смазывают майонезом. Завершающим слоем становятся оставшиеся орехи. После сборки салату дают настояться в холодильнике не менее часа, чтобы вкусы объединились.

Перед подачей кольцо аккуратно снимают, а верх украшают половинками орехов и свежей зеленью. При желании между слоями можно добавить тёртое кисло-сладкое яблоко, чтобы сделать салат более сочным и свежим.

Салат с курицей и грецкими орехами слоями — это пример блюда, где простота сочетается с выразительной подачей. Он одинаково уместен и на семейном ужине, и на праздничном столе, оставаясь понятным и любимым многими.