Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
© commons.wikimedia.org by Jan Beránek is licensed under CC BY-SA 4.0
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 15:45

Объём появляется сам: новая осенняя стрижка избавляет от укладки — жаль, раньше не знала

Многослойная стрижка усилила естественный объём волос

Обновление причёски осенью — отличный способ придать внешности свежести и лёгкости. Каждое межсезонье приносит новые идеи, и многие из них рождаются не на подиумах заранее, а постепенно — по мере того как парикмахеры и стилисты предлагают формы, которые быстрее всего завоевывают популярность. Одной из таких новинок стала многослойная стрижка с выразительной челкой: она сочетает современность и природную мягкость, подходит под разные типы лица и подчёркивает натуральную красоту без сложной укладки.

Особенности стрижки, которые делают её универсальной

Парикмахеры отмечают, что объёмные многоуровневые стрижки выходят на первый план благодаря своей живой, подвижной форме. На фоне популярности каре и пикси появляется явный сдвиг в сторону длинных волос, но с той разницей, что длина становится более "лёгкой" и динамичной за счёт слоёв. Такой подход вдохновлён эстетикой 70-х, бохо и хиппи — стилями, где ценились естественность и свобода форм.

Главная деталь — челка, которая мягко обрамляет лицо, привлекая внимание к глазам и создавая эффект объёма в зоне макушки. Боковые пряди, спускающиеся ниже бровей, словно предвосхищают будущую форму "шторы". Эта челка не только подчёркивает черты, но и визуально освежает взгляд, скрывая тёмные круги и мелкие линии в зоне вокруг глаз. Благодаря такому акценту прическа выглядит лёгкой, живой и очень женственной.

Для тонких волос стрижка даёт дополнительное преимущество: многослойность создаёт натуральную густоту и визуальный объём, а пряди начинают двигаться намного свободнее. Эффект особенно заметен при небольшом естественном изгибе волос — слои усиливают его, создавая мягкую волну.

Сравнение: как стрижка работает на разных типах волос

Тип волос

Как выглядит стрижка

Преимущества

Возможные нюансы

Прямые

Лёгкая гладкая форма

Стильность и графичность

Меньше естественного объёма

Волнистые

Мягкая подвижность

Естественный объём и динамика

Требует аккуратной сушки

Тонкие

Воздушная текстура

Визуальное утолщение

Не стоит перегружать стайлингом

Плотные

Гладкое распределение слоёв

Уменьшение тяжести

Нужно контролировать пушистость

Советы шаг за шагом: как укладывать такую стрижку

  1. Сушите волосы вниз головой или с лёгким приподниманием у корней, чтобы добавить объём.
  2. Используйте лёгкие текстурирующие спреи, например морскую соль или спрей-мусс для естественной волны.
  3. Если волосы прямые, слегка подворачивайте челку круглой щёткой, чтобы придать мягкость.
  4. Для блеска используйте невесомую сыворотку или лёгкое масло — только на кончики.
  5. Раз в 6-8 недель обновляйте слои и форму челки, чтобы стрижка сохраняла динамичность.
  6. Избегайте тяжёлых стайлинговых средств — они опускают тонкие волосы.
  7. Для вечернего образа используйте круглую брашинговую укладку, чтобы получить голливудский объём.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование тяжёлых средств → утяжеление прядей и потеря объёма → лёгкие спреи и флюиды.
  • Слишком частое выпрямление → ломкость челки → мягкая сушка без перегрева.
  • Отсутствие регулярной коррекции → потеря формы → лёгкое обновление слоёв у стилиста.
  • Использование жёсткого лака → эффект "склеенности" → гибкие спреи средней фиксации.
  • Мытьё горячей водой → пушистость и сухость → тёплая или прохладная вода для мягкости.

А что если…

…волосы слишком тонкие?
Эта стрижка как раз и создаёт дополнительную текстуру. Используйте минимальное количество стайлинга — объём появится сам благодаря слоям.

…волосы густые и тяжёлые?
Слои снимут лишнюю плотность, а челка добавит лёгкости в верхней части лица.

…не хочется укладывать каждый день?
Стрижка создана для естественной формы: достаточно подсушить волосы и слегка взъерошить пальцами.

Плюсы и минусы многослойной стрижки с челкой

Плюсы

Минусы

Освежает лицо и скрывает тёмные круги

Требует обновления у стилиста

Делает тонкие волосы визуально гуще

На прямых волосах может теряться объём

Универсальна и подходит под разные стили

Нужна минимальная укладка для челки

Добавляет движения и текстуры

Ферментированные спреи могут пересушивать концы

Идеальна для естественного образа

Может не подойти при жёстком завитке

FAQ

Как понять, подойдёт ли такая челка?
Если вам нравится мягкое обрамление лица и нужно скрыть зону под глазами, эта форма работает почти универсально.

Можно ли подобрать длину слоёв под круглое лицо?
Да: более длинные пряди у скул добавят вертикальности и зрительно вытянут контуры.

Нужна ли термозащита при укладке?
Да, даже при лёгкой сушке феном термозащита защищает кончики и удерживает гладкость.

Мифы и правда

  • Миф: такая челка подходит только молодым.
    Правда: она создана для омоложения взгляда и отлично работает после 30 и 40+.
  • Миф: многослойность портит длину.
    Правда: правильно выполненные слои сохраняют длину, добавляя лёгкость.
  • Миф: стрижка сложна в уходе.
    Правда: она рассчитана на минимальные усилия — достаточно естественной текстуры.

2 интересных факта

  1. Идея удлинённой бахромы пришла из винтажных стрижек 70-х годов.
  2. Слои помогают снизить вес длинных волос, сохраняя воздушность.

Исторический контекст

  • 1970-е — расцвет многослойных стрижек в стиле хиппи и бохо.
  • 2000-е — возвращение удлинённых челок и объёмных укладок.
  • 2020-2025 годы — рост популярности естественной текстуры и стрижек без сложной укладки.

