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Адвокат Успенской Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:27

Адвокат Успенской Сенина: у Киркорова осталось три дня на извинения

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней. Это заявление последовало после того, как Успенская подала досудебную претензию к Киркорову за его комментарии в недавнем интервью, в котором он упомянул, что Успенская якобы "клянчила шмотки" у него.

Киркоров ранее обвинил Успенскую в клевете, подав в суд на нее на сумму 10 миллионов рублей после того, как она назвала его женоненавистником. Адвокат Киркорова Александр Добровинский выразил незнание о претензии Успенской, предположив, что это может быть ответом на иск Киркорова, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Serge Serebro, Vitebsk Popular News (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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