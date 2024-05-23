Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней. Это заявление последовало после того, как Успенская подала досудебную претензию к Киркорову за его комментарии в недавнем интервью, в котором он упомянул, что Успенская якобы "клянчила шмотки" у него.

Киркоров ранее обвинил Успенскую в клевете, подав в суд на нее на сумму 10 миллионов рублей после того, как она назвала его женоненавистником. Адвокат Киркорова Александр Добровинский выразил незнание о претензии Успенской, предположив, что это может быть ответом на иск Киркорова, сообщает Газета.Ру.

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