Адвокат Любови Успенской Елена Сенина заявила, что она намерена подать иск в суд, если Филипп Киркоров не принесет извинения в течение трех дней. Это заявление последовало после того, как Успенская подала досудебную претензию к Киркорову за его комментарии в недавнем интервью, в котором он упомянул, что Успенская якобы "клянчила шмотки" у него.
Киркоров ранее обвинил Успенскую в клевете, подав в суд на нее на сумму 10 миллионов рублей после того, как она назвала его женоненавистником. Адвокат Киркорова Александр Добровинский выразил незнание о претензии Успенской, предположив, что это может быть ответом на иск Киркорова, сообщает Газета.Ру.
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