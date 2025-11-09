Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 2:51

После шести лет подготовки: Ким Кардашьян призналась, сдала ли она экзамен на адвоката

Она привыкла к камерам и шуму вокруг своего имени, но в последние годы Ким Кардашьян обсуждают уже не как звезду реалити, а как человека, который упорно идет к юридической карьере. Её стремление стало заметно после участия в кампании за реформу уголовного правосудия США. Тогда Ким добилась помилования Элис Мэри Джонсон — женщины, осуждённой за ненасильственное преступление, связанное с наркотиками. Этот случай изменил отношение Кардашьян к праву: она увидела, как одно решение может перевернуть жизнь, и решила изучать законы профессионально.

Вместо классического юридического факультета Ким выбрала путь стажировки в юридической фирме — формат, разрешённый в нескольких американских штатах. За шесть лет она прошла долгий путь: работа с наставниками, подготовка документов, сотни часов изучения практики. Этим летом она решилась на главный шаг — экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью в Калифорнии. И теперь открыто рассказала о результатах.

"Ну… я еще не юрист, я просто играю хорошо одетого юриста на телевидении", — поделилась Ким.

После этого она объяснила, что именно подтолкнуло её продолжать путь, несмотря на трудности и неудачи.

"Я уже шесть лет изучаю юриспруденцию и не собираюсь останавливаться, пока не сдам экзамен на адвоката. Никаких обходных путей, никаких отказов — только усердная учеба и еще большая целеустремленность", — сказала Ким Кардашьян.

Она подчеркнула, что результат экзамена не стал для неё разочарованием, напротив — усилил мотивацию.

"Я была так близка к тому, чтобы сдать экзамен, и это мотивирует меня еще больше", — отметила Кардашьян.

Почему её путь привлекает внимание

С момента резонансного дела Элис Джонсон Ким участвует в нескольких инициативах по реформированию наказаний, помогает заключенным и сотрудничает с правозащитными организациями. Её работа показывает, что влияние медийности можно направить в сторону реальных изменений. В отличие от поверхностного интереса, Ким погрузилась в правовую систему глубоко — от чтения нормативных актов до разборов кейсов вместе с опытными юристами.

Два пути в профессию: традиция и альтернатива

Сегодня стать адвокатом можно двумя способами: получить диплом или пройти программу стажировки. Второй путь подходит тем, кто хочет более гибкий график или не готов тратить большие суммы на обучение. Кардашьян своим примером помогает популяризировать этот формат, позволяющий сосредоточиться на практике.

Сравнение юридических маршрутов

Параметр Традиционный юридический факультет Альтернативная программа стажировки
Длительность 3-4 года + экзамен 4-6 лет + экзамен
Формат Академическое обучение Практико-ориентированная подготовка
Стоимость Высокая От доступной до умеренной
Свобода графика Низкая Высокая
Применимость Все штаты Только избранные

Как повторить путь Ким: пошаговое руководство

  1. Выбрать штат, допускающий обучение через стажировку.

  2. Найти юридическую фирму, готовую взять ученика.

  3. Утвердить план обучения совместно с наставником.

  4. Использовать платформы BarBri или Themis для теории.

  5. Периодически сдавать промежуточные тесты.

  6. Подать документы на bar exam.

  7. Распланировать интенсивную подготовку.

  8. Сдать экзамен и повторить попытку при необходимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: не учитывать нагрузку.
    Последствие: провал экзамена.
    Альтернатива: подключить полноценные обучающие сервисы.

  2. Ошибка: отказываться от практики.
    Последствие: трудности с реальными кейсами.
    Альтернатива: больше задач в юридической фирме.

  3. Ошибка: игнорировать восстановление.
    Последствие: эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: планировать отдых, СПА-процедуры, массаж.

А что если времени мало?

Юридическая подготовка совместима с бизнесом, семьёй и проектами, если обучаться в гибком формате. Онлайн-материалы и разборы позволяют равномерно распределить нагрузку. Такой подход помогает продвигаться без стресса и марафонов.

Плюсы и минусы альтернативного пути

Плюсы Минусы
Экономичность Долгий срок обучения
Много практики Нужна строгая дисциплина
Гибкий график Ограниченный выбор штатов
Профессиональный опыт Эмоционально тяжело

FAQ

Как выбрать программу?
Следуйте рекомендациям юридического совета штата и оценивайте опыт наставников.

Сколько стоит подготовка?
От нуля до нескольких тысяч долларов — всё зависит от выбранных курсов и формата стажировки.

Что лучше: университет или стажировка?
Университет подходит тем, кто хочет сильную академическую базу. Стажировка — для тех, кому важна практика и гибкость.

Мифы и правда

Миф: без университета стать адвокатом нельзя.
Правда: несколько штатов позволяют альтернативный путь.

Миф: знаменитости легче сдавать bar exam.
Правда: экзамен стандартизирован и одинаков для всех.

Миф: практическая программа менее ценна.
Правда: работодатели смотрят на навыки, а не диплом.

Интересные факты

  1. Калифорнийский bar-exam считается одним из самых трудных.

  2. В XIX веке почти все юристы обучались через стажировки.

  3. Несколько известных адвокатов начинали без юридического факультета.

Исторический контекст

  1. До XX века юридические школы в США были редкостью.

  2. Основной путь — обучение в конторах у практиков.

  3. Несколько штатов сохранили эту традицию до наших дней.

