Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
По информации журналиста РИА Новости, российский министр прибыл в Уагадугу во вторник и провел переговоры со своим буркинийским коллегой Карамоко Жаном Мари Траоре, а в среду встретился с лидером страны.
Перед поездкой в Буркина-Фасо Лавров посетил Гвинею и Республику Конго. Визит в Буркина-Фасо проходит на фоне изменений в области безопасности страны и возможных изменений в присутствии французских и американских войск в регионе Сахеля, куда входит данный государство, а также расширения взаимодействия этих стран с Россией.
Буркина-Фасо является колонией бывшей французской империи, и недавно у него было несколько договоренностей с Францией в области безопасности.
Однако в конце сентября 2022 года военный переворот в Буркина-Фасо был организован группой военных под руководством капитана Ибрагима Траоре, в результате которого управление страны прекратило действие нескольких договоров с Францией.
Так, в январе 2023 года новое правительство отменило соглашение о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года расторгло договор о военной помощи с Францией, который был заключен более 60 лет назад. Траоре принял участие в саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в конце июля прошлого года, где провел переговоры с Владимиром Путиным.
Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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