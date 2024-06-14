Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 88,208
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.06.2024 : 94,8324
Лавров заявил, что Россия со свои предложением мира ни за кем
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 14:47

Лавров заявил, что Россия со свои предложением мира ни за кем "бегать не будет"

Россия не намерена уговаривать другие страны принять новое предложение по урегулированию украинского конфликта, но послы России будут подробно разъяснять его суть, — Заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что МИД России не будет заниматься активным продвижением этого предложения, но послы страны будут предоставлять подробную информацию о нем в соответствующих столицах. В правительстве России ожидают овтетной реакции стран Запада и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о двух требованиях, при удовлетворении которых, Россия согласна на заключение реального мира с Украиной. Эти требования включали в себя вывод Киевом войск с из Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание их регионами России в международных договорах и публичный отказ Украины от вступления в НАТО.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State from United States

Мир

Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов

Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов

Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.

Читать полностью
Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу

Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу

Амбициозные задумки глобального меньшинства в отношении России потерпели провал, однако западные страны не отказались от своих первоначальных намерений по причинению стратегического ущерба России, объявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Читать полностью

Общество

Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не увеличивает баллы

Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не увеличивает баллы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила, что на экзамене ЕГЭ упоминание президента России Владимира Путина в работе не увеличивает итоговые баллы. Об этом пишут РИА Новости.

Читать полностью
Телеведущий Шац* признал, что россияне стали жить лучше

Телеведущий Шац* признал, что россияне стали жить лучше

Телеведущий-иноагент Шац* рассказал, что после начала СВО в России повысился уровень жизни и платёжеспособности граждан.

Читать полностью

Новости