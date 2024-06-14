Россия не намерена уговаривать другие страны принять новое предложение по урегулированию украинского конфликта, но послы России будут подробно разъяснять его суть, — Заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что МИД России не будет заниматься активным продвижением этого предложения, но послы страны будут предоставлять подробную информацию о нем в соответствующих столицах. В правительстве России ожидают овтетной реакции стран Запада и Украины.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о двух требованиях, при удовлетворении которых, Россия согласна на заключение реального мира с Украиной. Эти требования включали в себя вывод Киевом войск с из Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание их регионами России в международных договорах и публичный отказ Украины от вступления в НАТО.
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