Россия не намерена уговаривать другие страны принять новое предложение по урегулированию украинского конфликта, но послы России будут подробно разъяснять его суть, — Заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что МИД России не будет заниматься активным продвижением этого предложения, но послы страны будут предоставлять подробную информацию о нем в соответствующих столицах. В правительстве России ожидают овтетной реакции стран Запада и Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о двух требованиях, при удовлетворении которых, Россия согласна на заключение реального мира с Украиной. Эти требования включали в себя вывод Киевом войск с из Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание их регионами России в международных договорах и публичный отказ Украины от вступления в НАТО.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State from United States