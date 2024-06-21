Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил, что уже длительное время не следит за заявлениями украинских представителей в контексте предстоящей "мирной" конференции.



Ранее руководитель отдела международной безопасности МИД Швейцарии, председатель швейцарской делегации на предыдущей конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер высказал мнение, что в следующей конференции по Украине необходимо привлечь Россию в определенной форме, и что возможным местом проведения этого мероприятия может стать Саудовская Аравия.



Согласно Лаврову, он перестал отслеживать заявления украинского внешнеполитического ведомства из-за обилия разнообразных угроз, обещаний и требований.



Он указал, что не следит за высказываниями, касающимися методов преодоления кризиса, так как считает их анализ бесполезным.



По мнению дипломата, цель проведения конференции в Швейцарии заключалась в объединении стран мирового сообщества вокруг "формулы" предложенной Владимиром Зеленским, однако украинская сторона поняла, что "мировое большинство" не готово поддерживать ультиматумы против России.



Лавров описал, как на лету повестка дня была изменена, чтобы сосредоточить внимание на вопросах продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарных аспектах, с целью привлечь максимальное количество участников, но и это не увенчалось успехом.



Ранее советник узурпатора Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о возможности приглашения представителя России на следующее обсуждение кризиса в Украине.



Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по разрешению украинского кризиса за день до начала конференции в Швейцарии.



Он назвал ключевые условия для таких переговоров: установление нейтрального, внеблокового статуса, демилитаризация и денацификация страны, вывод вооруженных сил из территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей на их административных границах 1991 года.



По мнению российского лидера, Запад должен снять все санкции против России в рамках мирного урегулирования конфликта.



Путин подчеркнул, что речь идет не о заморозке конфликта, а о его полном прекращении, и предупредил, что ситуация на линии фронта может продолжать меняться в ущерб для Украины, и в таком случае условия для России могут быть пересмотрены.

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