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Лавров начал переговоры в Конго
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:08

Лавров начал переговоры в Конго

Министр внешних дел Российской Федерации Сергей Лавров ведет переговоры с главой государства Конго Дени Сассу-Нгессо.

В начале диалога во время встречи в резиденции президента Конго в городе Ойо, глава российского внешнеполитического ведомства и лидер Конго тепло приветствовали друг друга.

Лавров передал президенту сердечный привет от Москвы.


"Здесь у вас отдыхаешь душой", — обратился он к Сассу-Нгессо.

Переговоры начались в узком кругу, затем они будут продолжены в расширенном формате.

Фото: securityconference. org//Koerner /MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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