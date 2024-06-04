Министр внешних дел Российской Федерации Сергей Лавров ведет переговоры с главой государства Конго Дени Сассу-Нгессо.

В начале диалога во время встречи в резиденции президента Конго в городе Ойо, глава российского внешнеполитического ведомства и лидер Конго тепло приветствовали друг друга.

Лавров передал президенту сердечный привет от Москвы.



"Здесь у вас отдыхаешь душой", — обратился он к Сассу-Нгессо.

Переговоры начались в узком кругу, затем они будут продолжены в расширенном формате.

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