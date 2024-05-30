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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:34

Лавров: диалог о мире сейчас представить трудно

В сложившихся условиях трудно представить мирные переговоры России и Украины, учитывая, что в Киеве правит "партия войны", заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мир

Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность

Пушилин: Зеленскому грозит личная опасность

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, Владимиру Зеленскому после утраты законной власти угрожает серьезная угроза со стороны западных стран.

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Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ

Украина хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен активизировать Польшу в противостоянии с Россией, предлагая сбивать российские ракеты истребителями, сообщил бывший заместитель министра обороны Роман Шереметьев в интервью журналу Do Rzeczy.

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Общество

В Перми обнаружили останки двух фрейлин последней императрицы

В Перми обнаружили останки двух фрейлин последней императрицы

Останки двух фрейлин последней российской императрицы эксперты идентифицировали в Перми. Графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерины Шнейдер, после революции последовали с царской семьёй в ссылку, и после гибели Романовых, были расстреляны в Перми осенью 1918 года. О человеческих качествах придворных дам рассказал в интервью NewsInfo.Ru доктор исторических наук Федор Гайда.

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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

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