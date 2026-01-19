Беру лаваш, яйцо и сыр — на выходе завтрак, который тает во рту: это вам не обычная яичница

Быстрый завтрак из простых продуктов способен удивить вкусом и вариативностью. Лаваш с яйцом и сыром на сковороде — один из тех рецептов, которые легко адаптируются под настроение и содержимое холодильника. Минимум времени на готовку делает его удобным вариантом для будней. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Простой рецепт для ежедневного завтрака

Лаваш с начинкой из яиц и сыра давно стал универсальным блюдом для утра. Он не требует сложной подготовки и подходит даже тем, кто не любит долго стоять у плиты. Тонкий лаваш быстро подрумянивается на сковороде, а начинка внутри остаётся мягкой и сочной. Такое сочетание делает блюдо сытным, но не тяжёлым и хорошо вписывается в формат быстрого домашнего завтрака.

Для основы используется обычный тонкий лаваш, который легко найти в любом магазине. Его удобно нарезать на порционные куски и формировать разными способами — в виде конвертов, рулетов или треугольников. Благодаря этому блюдо можно подать по-разному, не меняя сам рецепт.

Начинка и вкусовые вариации

Классическая начинка состоит из варёных яиц и тёртого сыра. Пропорции можно менять: если хочется более выраженного сырного вкуса, количество яиц уменьшают, а сыра добавляют больше. Подходят практически любые сорта — твёрдые, мягкие, рассольные или копчёные. Каждый вариант даёт свой оттенок вкуса.

Соль добавляют с осторожностью, поскольку большинство сыров уже достаточно солёные. Для аромата используют смесь перцев, сушёные травы или свежую зелень. Такие добавки не усложняют рецепт, но делают вкус более насыщенным и интересным. Начинка получается нежной и пластичной, хорошо держится внутри лаваша.

Обжаривание и подача

Сформированные конвертики обмакивают во взбитое сырое яйцо. Этот шаг помогает получить румяную корочку и дополнительно "запечатывает" начинку. Обжаривание проводится на слабом огне, чтобы лаваш успел подрумяниться, а сыр внутри полностью расплавился. Сковорода с толстым дном и крышка позволяют добиться равномерного результата — такой приём часто используют при приготовлении блюд из лаваша на сковороде.

Готовые конвертики лучше подавать сразу, пока они горячие. В этот момент сыр остаётся тянущимся, а лаваш — хрустящим снаружи и мягким внутри. Блюдо хорошо сочетается со свежими овощами и зеленью, что делает завтрак более сбалансированным.

В итоге лаваш с яйцом и сыром на сковороде остаётся одним из самых удобных вариантов быстрого домашнего блюда. Он легко подстраивается под вкусы семьи, не требует редких ингредиентов и каждый раз может звучать по-новому. Такой рецепт выручает, когда нужно приготовить что-то сытное и вкусное без лишних усилий. Простота технологии делает его надёжным решением для повседневного меню.