Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пирожки
Пирожки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 9:55

Беру лаваш, яйцо и сыр — на выходе завтрак, который тает во рту: это вам не обычная яичница

Приготовление лаваша с яйцом и сыром на сковороде занимает 10 минут — повар

Быстрый завтрак из простых продуктов способен удивить вкусом и вариативностью. Лаваш с яйцом и сыром на сковороде — один из тех рецептов, которые легко адаптируются под настроение и содержимое холодильника. Минимум времени на готовку делает его удобным вариантом для будней. Об этом сообщает кулинарный портал 1000. menu.

Простой рецепт для ежедневного завтрака

Лаваш с начинкой из яиц и сыра давно стал универсальным блюдом для утра. Он не требует сложной подготовки и подходит даже тем, кто не любит долго стоять у плиты. Тонкий лаваш быстро подрумянивается на сковороде, а начинка внутри остаётся мягкой и сочной. Такое сочетание делает блюдо сытным, но не тяжёлым и хорошо вписывается в формат быстрого домашнего завтрака.

Для основы используется обычный тонкий лаваш, который легко найти в любом магазине. Его удобно нарезать на порционные куски и формировать разными способами — в виде конвертов, рулетов или треугольников. Благодаря этому блюдо можно подать по-разному, не меняя сам рецепт.

Начинка и вкусовые вариации

Классическая начинка состоит из варёных яиц и тёртого сыра. Пропорции можно менять: если хочется более выраженного сырного вкуса, количество яиц уменьшают, а сыра добавляют больше. Подходят практически любые сорта — твёрдые, мягкие, рассольные или копчёные. Каждый вариант даёт свой оттенок вкуса.

Соль добавляют с осторожностью, поскольку большинство сыров уже достаточно солёные. Для аромата используют смесь перцев, сушёные травы или свежую зелень. Такие добавки не усложняют рецепт, но делают вкус более насыщенным и интересным. Начинка получается нежной и пластичной, хорошо держится внутри лаваша.

Обжаривание и подача

Сформированные конвертики обмакивают во взбитое сырое яйцо. Этот шаг помогает получить румяную корочку и дополнительно "запечатывает" начинку. Обжаривание проводится на слабом огне, чтобы лаваш успел подрумяниться, а сыр внутри полностью расплавился. Сковорода с толстым дном и крышка позволяют добиться равномерного результата — такой приём часто используют при приготовлении блюд из лаваша на сковороде.

Готовые конвертики лучше подавать сразу, пока они горячие. В этот момент сыр остаётся тянущимся, а лаваш — хрустящим снаружи и мягким внутри. Блюдо хорошо сочетается со свежими овощами и зеленью, что делает завтрак более сбалансированным.

В итоге лаваш с яйцом и сыром на сковороде остаётся одним из самых удобных вариантов быстрого домашнего блюда. Он легко подстраивается под вкусы семьи, не требует редких ингредиентов и каждый раз может звучать по-новому. Такой рецепт выручает, когда нужно приготовить что-то сытное и вкусное без лишних усилий. Простота технологии делает его надёжным решением для повседневного меню.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Луковое варенье превратили в глазурь для запечённого лосося — Southern Living вчера в 8:36
Намазала это на лосося и отправила в духовку — результат удивил даже меня

Луковое варенье — густой карамелизированный джем из лука, который служит идеальной глазурью для лосося, сыра и свинины: простой рецепт и советы.

Читать полностью » Салат с курицей, ананасами и копченым сыром сохраняет баланс вкусов — повар вчера в 2:40
Всего 5 минут на сборку, а результат — вау: как обычные ингредиенты превратить в праздничный шедевр

Салат с ананасами и копченым сыром сочетает нежную курицу, сладкие фрукты и насыщенные акценты, создавая эффектное и сбалансированное блюдо для праздничного стола.

Читать полностью » Формула 4321 упростила приготовление блинного теста — Мариотт шеф-повар 17.01.2026 в 19:20
Эти блины получаются всегда: рецепт 4-3-2-1 без весов и мерных стаканов готовят дома — проще не бывает

Французский шеф предложил формулу блинов, которую легко запомнить. Рецепт 4-3-2-1 позволяет готовить без весов и подходит для любых начинок.

Читать полностью » Кейл рекомендуют сначала обработать маслом, чтобы листья стали мягче — Serious Eats 17.01.2026 в 16:03
Делаю салат с кейлом — и он перестаёт быть “резиновым”: решает один шаг до заправки

Кейл часто остаётся жёстким даже с лимоном и тонкой нарезкой. Всё решает простой шаг: сначала масло и соль, а уже потом кислота — и салат становится нежным.

Читать полностью » Мусс Контичини готовят на горячем ганаше из двух видов шоколада — Femina 17.01.2026 в 13:19
Шоколадный мусс, который тает раньше, чем ложка касается дна: рецепт с эффектом вау

Французский шеф Филипп Контичини предлагает по-новому взглянуть на классический шоколадный мусс, добавив воздушность, баланс вкуса и неожиданный хруст.

Читать полностью » Сироп для арахисовой ломкости рекомендуют доводить до 149°C — Chowhound 17.01.2026 в 10:04
Думала, дело в рецепте, а виновато другое: арахисовая ломкость стала хрустящей, как в детстве

Узнайте ключевые секреты приготовления арахисовой ломкости: точная температура, правильные ингредиенты и работа с влажностью — сделайте свой десерт совершенством.

Читать полностью » Домашний торт без духовки готовится из муки, какао, яйца, молока и масла — повар 17.01.2026 в 9:52
Смешала муку, какао и яйцо — торт готов через 5 минут: духовка отдыхает, а гости в шоке

Торт в микроволновке за пять минут — простой и доступный десерт, который выручит в любой ситуации и позволит быстро приготовить домашнее угощение к чаю.

Читать полностью » Салат из риса и лосося с карри собирают за 10 минут без готовки — Simply Recipes 17.01.2026 в 8:04
Открываю банку лосося — и обед готов почти без готовки: вкус держится на одной связке

Этот 10-минутный обед собирается из запасов: рис, консервированный лосось и замороженные овощи. Карри и заправка делают салат ярким и сытным.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
WD-40 повреждает резиновые уплотнители автомобильных дверей — кузовщик
Авто и мото
Mercedes обновляет S-Class 29 января и усиливает ставку на люкс - Motor1
Садоводство
Филодендрон зимой даёт корни из стеблевых черенков – Better Homes and Gardens
Наука
МРТ выявила смещение мозга астронавтов после полётов – PNAS
Дом
Порошки лучше удалили сложные пятна при горячей стирке — химики
Красота и здоровье
Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус
Наука
В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA
Дом
Нагар на противне ухудшает вкус и запах новой еды – эксперты по утвари
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet