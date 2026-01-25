Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стиральная машина
Стиральная машина
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 5:14

Обычная стирка подвела, когда все болеют — вот что действительно спасает бельё

Антисептик для белья добавляют только на этапе полоскания — Мэри Леверетт

В сезон простуд и гриппа привычная стирка начинает играть совсем другую роль. Когда в доме кто-то болеет, обычного порошка и холодной воды может быть недостаточно, чтобы справиться с бактериями и вирусами на тканях. Именно в такие периоды всё чаще вспоминают про антисептики для белья и задаются вопросом, действительно ли они нужны. Об этом пишет Мэри Марлоу Леверетт.

Что такое антисептик для стирки и как он работает

Антисептики для белья — это не моющее средство и не отбеливатель. Их задача не в том, чтобы удалять пятна или запахи, а в уничтожении микроорганизмов. Современные формулы чаще всего содержат четвертичные аммонийные соединения или кислоты, которые при правильном применении способны уничтожить до 99,9% бактерий и многих вирусов на тканях.

Такие средства стали особенно популярны после пандемии, а также из-за того, что многие синтетические ткани рекомендуется стирать только в холодной воде. Важно учитывать, что эффективность антисептика подтверждается и регулируется Агентством по охране окружающей среды США (EPA), поэтому всегда стоит внимательно читать этикетку: разные продукты действуют на разные типы патогенов.

Антисептик используется на этапе полоскания и работает только в этот момент. Он не заменяет порошок или гель и не удаляет грязь. При соблюдении инструкции такие средства считаются безопасными для большинства тканей и не вызывают потери цвета.

Нужно ли добавлять антисептик в каждую стирку

Если все члены семьи здоровы, постоянное использование антисептика не требуется. Качественное моющее средство уже удаляет значительную часть бактерий, а сушка при высокой температуре дополнительно снижает их количество. Однако есть ситуации, когда дополнительная дезинфекция действительно оправдана.

Речь идёт о белье больного человека, особенно при гриппе, норовирусе или других заразных инфекциях, а также о вещах людей с ослабленным иммунитетом. В эту же категорию попадают кухонные полотенца, банные полотенца и мочалки, нижнее бельё, носки, подстилки для питомцев и тряпки для уборки.

При работе с таким бельём рекомендуется стирать его отдельно, использовать стираемую корзину и по возможности одноразовые перчатки. После загрузки полезно продезинфицировать саму корзину, чтобы избежать повторного загрязнения.

Как правильно использовать антисептик для белья

Антисептик добавляют только во время цикла полоскания. Его можно залить в отсек для кондиционера (не смешивая с ним) или добавить прямо в барабан перед полосканием. При ручной стирке после основного мытья вещь перекладывают в чистую воду с антисептиком и выдерживают не менее 15 минут без дополнительного полоскания.

Дополнительные способы повысить гигиену стирки

Помимо антисептиков, есть и другие методы, которые помогают снизить количество бактерий на тканях. Горячая вода и сушка при высокой температуре эффективны для белого хлопка. Цикл дезинфекции в стиральной машине использует максимально горячую воду и увеличенное время стирки. Регулярная очистка самой машинки предотвращает повторное оседание микробов на одежде, а сушка на солнце использует естественное действие ультрафиолета.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

