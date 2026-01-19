Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наука чистоты
Наука чистоты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:28

Белое стало серым не из-за машины: выбор между гелем и порошком даёт неожиданный эффект

Порошки лучше удалили сложные пятна при горячей стирке — химики

Выбор между гелем и порошком для стирки давно перестал быть формальностью и всё чаще превращается в осознанное решение. От него зависит не только чистота одежды, но и срок службы тканей, удобство ухода за бельём и итоговые расходы. Несмотря на обилие предложений на полках магазинов, универсального ответа до сих пор не существует. Каждый формат работает по-своему и проявляет сильные стороны в разных условиях. Об этом сообщает дом.mail.ru.

Экономия в деталях: сколько средства уходит на одну стирку

Жидкие средства для стирки отличаются высокой концентрацией, благодаря чему для стандартной загрузки требуется сравнительно небольшой объём. В среднем достаточно 30–50 мл геля, чтобы справиться с повседневными загрязнениями. С порошком ситуация иная: его расход обычно в два-три раза выше и может достигать 100–150 граммов на одну стирку. При регулярном использовании это становится заметной статьёй расходов. Кроме того, избыток порошка способен закрепляться в волокнах ткани и со временем приводить к тусклости цвета, что особенно заметно на светлых вещах — именно поэтому остатки порошка делают бельё жёстким и серым. В таких условиях гель нередко оказывается более практичным вариантом при частых стирках.

Эффективность против пятен и чистота ткани

Гели хорошо проявляют себя при стирке в прохладной воде, быстро растворяются и равномерно распределяются по ткани. Это позволяет эффективно удалять лёгкие и средние загрязнения без риска появления разводов или следов после полоскания. Порошки, в свою очередь, показывают лучшие результаты при работе с серьёзными пятнами, особенно если используется горячая вода. Их активные компоненты раскрываются именно при высокой температуре, что делает такой формат предпочтительным для сильно загрязнённого белья и рабочей одежды. Однако ошибки в дозировке могут снизить эффект и усложнить полоскание.

Цена вопроса и реальная выгода

На первый взгляд порошок кажется более доступным: его стоимость чаще всего ниже, чем у жидких аналогов. Однако при сравнении важно учитывать не только цену, но и расход, а также последствия неправильного применения. Меньшее количество геля на одну стирку со временем может компенсировать разницу в стоимости. В результате более дорогой продукт нередко оказывается экономичнее при длительном использовании, особенно если учитывать сохранение внешнего вида одежды без дополнительных средств для восстановления цвета.

Подходит ли средство для разных тканей

Жидкие средства считаются более универсальными. Они подходят для большинства типов тканей, включая шерсть, шёлк и синтетику, бережно воздействуют на волокна и помогают сохранить цвет. Это особенно важно при регулярной стирке вещей, склонных к потере яркости. Порошки, особенно с крупной фракцией, могут быть жёстче и не всегда подходят для деликатных материалов. Именно такие ошибки нередко становятся причиной того, что белые вещи желтеют из-за неправильной стирки, даже если визуально выглядят чистыми сразу после цикла.

Комфорт в повседневном использовании

Гель удобен в дозировке и применении: его легко наливать, а мерный колпачок снижает риск перерасхода. Он хорошо подходит для коротких и холодных циклов, где важно быстрое растворение средства. Порошок может сыпаться, забивать отсек стиральной машины и иногда не до конца растворяться, особенно при экспресс-программах. Этот нюанс становится заметным именно в быту, когда стирка должна быть быстрой и предсказуемой.

В итоге выбор между гелем и порошком зависит от привычек, типа белья и режимов стирки. Оценив условия использования и реальные потребности, можно подобрать средство, которое будет работать максимально эффективно именно в вашем доме.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дно духовки чистят примерно раз в месяц при регулярном использовании — Southern Living вчера в 16:49
Дно духовки дымит и портит запах еды — простая паста решает проблему без химии

Узнайте простой секрет чистки дна духовки без химии: сода и уксус работают эффективно. Проводите профилактику и чистку регулярно — результат будет как новый.

Читать полностью » Жесткость матраса можно скорректировать топпером и основанием — idealista вчера в 14:21
Сон есть, отдыха нет: простые приёмы, которые возвращают комфорт даже неудобной кровати

Матрас стал неудобным и мешает высыпаться? Простые решения помогут скорректировать жёсткость и вернуть комфорт без покупки нового.

Читать полностью » Избыток порошка запечатывает налёт в волокнах и даёт серый оттенок на белых носках — Southern Living вчера в 13:27
Замочила белые носки на ночь — и они снова стали светлыми: способ без "химии"

Статья объясняет, почему белые носки тускнеют, и как вернуть яркость без хлора. Узнайте 5 методов: сода, уксус, кислородный отбеливатель, лимон и солнечный свет, плюс советы по стирке.

Читать полностью » Керамогранит показал лучшую теплопередачу для тёплого пола — Idealista вчера в 12:03
Один греет дом, другой — нервы: как выбор покрытия меняет эффективность тёплого пола

Паркет или керамогранит для тёплого пола — вопрос не только вкуса. Разбираемся, как материалы влияют на тепло, комфорт и энергоэффективность дома.

Читать полностью » Жёсткая вода образовала мыльный налёт на стекле и плитке — Better Homes and Gardens вчера в 9:57
Мыльный развод появляется из-за жёсткой воды — один шаг решает половину проблемы

Мыльный налёт в душе и на плитке портит вид и провоцирует плесень. 7 проверенных способов с уксусом, содой и лимоном и простые правила профилактики для ванной.

Читать полностью » Фильтр посудомойки обычно рассчитан на чистку без плановой замены — Real Simple вчера в 2:46
Посудомойка начала вонять и оставлять налёт — виновата деталь, которую почти никто не чистит

Бытовая техника: посудомойка воняет и бокалы мутнеют? Узнайте, как чистка фильтра, частота обслуживания и своевременная замена фильтра устраняют неприятный запах.

Читать полностью » Средства для посуды ускорили появление разводов на стекле — эксперты по уборке 17.01.2026 в 19:03
Никогда не мойте окна этим средством — стекло мутнеет, а грязь возвращается в разы быстрее

Жидкость для мытья посуды кажется удобным решением, но именно она может испортить стекло. Разбираемся, чем ее заменить и как мыть окна без разводов.

Читать полностью » Оливковая палитра создала тёплую атмосферу в гостиных — House Beautiful 17.01.2026 в 17:57
Дом, в котором хочется остаться навсегда: секреты английского уюта, ломающие привычные схемы

Британские дизайнеры делятся приёмами, которые делают дом тёплым и изысканным: цвет, текстиль, мебель и детали с характером.

Читать полностью »

Новости
Еда
Суп из картофеля готовится за 15 минут — Simply Recipes
Еда
Исследователи зафиксировали влияние влаги на форму печенья – Университет Гуэлфа
Красота и здоровье
Зимой кожу увлажняют поэтапно перед защитным слоем – Богумил Краус
Наука
В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA
Дом
Нагар на противне ухудшает вкус и запах новой еды – эксперты по утвари
Питомцы
Блохи попадают в квартиру на одежде и обуви человека — энтомологи
Туризм
Сараево возглавляет список бюджетных городов Европы на 2026 год - Time Out
Авто и мото
Движение и разминка спасают от переохлаждения в машине — автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet