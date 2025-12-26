Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Средства для стирки белья
Средства для стирки белья
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 9:30

Новые яркие вещи опаснее всего: одна ошибка в первой стирке — и весь шкаф в разводах

Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest

Даже если вы честно сортируете бельё по цветам, неприятные сюрпризы всё равно случаются: белая футболка вдруг "подхватывает" серый оттенок, а пастельное бельё тускнеет после одной стирки. Оказывается, дело не только в том, что вы положили в барабан, но и в том, какой режим выбрали. Исследователи выяснили: длительная стирка и высокая температура заметно повышают риск переноса красителя. Об этом сообщает House Digest.

Почему окрашивание усиливается при долгой и горячей стирке

В материале приводится исследование, поддержанное Procter & Gamble: учёные из Университета Лидса пришли к выводу, что чем выше температура воды и чем дольше длится цикл, тем активнее краситель переходит с одной ткани на другую. Логика проста: при нагреве и продолжительном перемешивании красители легче "вымываются" из волокон, а у другой одежды появляется больше времени, чтобы этот краситель впитать.

Отсюда и практический вывод: чтобы снизить риск окрашивания, стоит чаще выбирать самый короткий цикл и самую холодную воду, когда это допустимо для конкретной загрузки.

Как применить совет на практике

Всё максимально просто:

  1. Выберите предустановку быстрой стирки или вручную сократите время цикла.
  2. Установите температуру воды на "холодную".
  3. Стирайте насыщенные цвета вместе с близкими оттенками, даже если вы используете холодную и короткую стирку.

Такой подход помогает не только защитить вещи от нежелательных оттенков, но и бережнее относится к ткани: меньше времени в барабане — меньше износ волокон. Плюс это экономия ресурсов: короткие циклы обычно требуют меньше энергии и времени, а значит могут снизить затраты на электричество.

Когда короткий холодный цикл может не подойти

Этот лайфхак не всегда реалистичен для сильно загрязнённых вещей — например, для полотенец после активного использования или одежды с заметными пятнами и запахами. В тексте подчёркивается, что горячая вода не является обязательным условием чистоты (это распространённое заблуждение), но иногда более "сильный" режим действительно помогает глубже вымывать загрязнения, особенно если подключаются средства вроде отбеливателя для подходящих тканей или антимикробного санитайзера. Здесь важно не угадывать, а смотреть на задачу: если приоритет — гигиена и удаление загрязнений, короткий цикл может быть слабоват.

Дополнительные приёмы против переноса красителя

Помимо выбора режима, есть несколько привычек, которые заметно уменьшают риск окрашивания:

  • Всегда проверяйте ярлыки на одежде: они подскажут, какую температуру и режим ткань переносит лучше всего.
  • Выворачивайте яркие и тёмные вещи наизнанку перед стиркой — так меньше трения по лицевой стороне и меньше "смыва" красителя.
  • Используйте специальные ловушки/салфетки для красителей (color catcher sheets), если часто стираете смешанные цвета.
  • Новые вещи, особенно насыщенных оттенков, лучше впервые стирать отдельно: первая стирка нередко "сбрасывает" больше красителя, чем последующие.

Если какая-то вещь продолжает линять даже после нескольких стирок, это может зависеть от состава ткани, особенностей окраски или пошива. В таком случае ручная стирка становится более безопасным запасным вариантом, когда нужно минимизировать контакт с другими вещами.

В итоге секрет не в сложной химии, а в грамотной настройке: холоднее и короче - это часто лучший режим именно для сохранения цвета и защиты светлых вещей от случайных оттенков, а "длиннее и теплее" стоит оставлять для тех случаев, когда важнее отстирать сильную грязь.

