Ночной перекус
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 7:38

Любила перекусить на ночь — а потом удивлялась, почему утром тяжело встать

Сомнолог Алена Гаврилова: поздние перекусы нарушают сон и обмен веществ

Многие привыкли перекусывать поздно вечером, оправдываясь тем, что лёгкая еда помогает быстрее уснуть. Однако врачи предупреждают: ночные перекусы не только мешают полноценному отдыху, но и повышают риск лишнего веса и нарушений обмена веществ.

"Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это не полезно", — отметила врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова в интервью РИАМО.

По словам специалиста, пища с высоким содержанием углеводов вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует активный выброс инсулина. Это кратковременно вызывает сонливость, но при регулярных вечерних перекусах может привести к серьёзным проблемам с метаболизмом.

Как ночные перекусы влияют на организм

Когда человек ест незадолго до сна, организм не успевает переработать пищу до снижения активности обмена веществ. Излишки энергии, полученной из углеводов и жиров, откладываются в виде запасов — прежде всего в области живота и бёдер.

Кроме того, частое повышение уровня сахара в крови приводит к развитию инсулинорезистентности, то есть снижению чувствительности клеток к инсулину. Со временем это может стать причиной сахарного диабета второго типа.

Сон после обильного ужина также становится менее глубоким: активная работа желудка мешает организму перейти в фазу полноценного отдыха, из-за чего человек просыпается уставшим.

Сравнение: как еда влияет на сон

Тип пищи Эффект перед сном Возможные последствия
Простые углеводы (сладости, хлеб, макароны) Кратковременная сонливость Повышение сахара, набор веса
Белки (творог, йогурт, яйца) Слегка утоляют голод Поддерживают обмен веществ
Жирная пища (колбасы, фастфуд) Перегружает ЖКТ Тяжесть, бессонница
Овощи, травяные чаи Расслабляют Способствуют лёгкому сну

Что делать, если хочется есть перед сном

  1. Сдвиньте ужин. Оптимально принимать пищу за 2-3 часа до сна.

  2. Выбирайте лёгкие белковые продукты. Подойдут обезжиренный творог, йогурт или варёное яйцо.

  3. Пейте тёплую воду или травяной чай. Иногда жажду путают с чувством голода.

  4. Следите за режимом. Регулярные приёмы пищи в одно и то же время снижают желание перекусить ночью.

  5. Избегайте алкоголя и сладостей вечером. Они усиливают колебания сахара в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть сладости или фастфуд перед сном.
    Последствие: Повышение сахара, нарушение сна.
    Альтернатива: Лёгкий перекус из белков и клетчатки.

  • Ошибка: Ужинать менее чем за час до сна.
    Последствие: Переедание и тяжесть в желудке.
    Альтернатива: Планировать ужин заранее, за 2-3 часа.

  • Ошибка: Пить кофе или энергетики вечером.
    Последствие: Бессонница, скачки давления.
    Альтернатива: Травяные чаи с ромашкой, мятой или мелиссой.

А что если чувство голода мешает уснуть?

Если вы часто просыпаетесь ночью от голода, возможно, в течение дня рацион содержит слишком мало белков или сложных углеводов. Добавьте в меню больше рыбы, курицы, бобовых, цельнозерновых продуктов и овощей. Они обеспечивают стабильный уровень сахара и дольше сохраняют сытость.

Иногда проблемы со сном связаны не с питанием, а с нарушением режима — поздним засыпанием, стрессом или дефицитом мелатонина. В таком случае стоит наладить гигиену сна: ложиться в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и проветривать спальню.

Плюсы и минусы вечернего перекуса

Аспект Плюсы Минусы
Лёгкая еда (творог, кефир) Помогает при сильном голоде Не вызывает скачков сахара
Тяжёлая еда (фастфуд, сладости) Кратковременная сонливость Нарушает метаболизм, ведёт к ожирению
Пропуск ужина Уменьшает калорийность Может вызывать переедание утром

FAQ

Через сколько часов после еды можно ложиться спать?
Минимум через 2-3 часа, чтобы пища успела перевариться.

Какие продукты допустимы перед сном?
Нежирный творог, йогурт без сахара, банан, орехи или стакан тёплого молока.

Почему сладкое вызывает сонливость?
Из-за скачка сахара и последующего выброса инсулина, который снижает уровень глюкозы в крови и вызывает усталость.

Мифы и правда

Миф: Лёгкий перекус перед сном улучшает сон.
Правда: Только при сильном голоде и при выборе белковых продуктов.

Миф: Если не поесть вечером, будет бессонница.
Правда: Организм быстро адаптируется, главное — полноценный ужин за несколько часов до сна.

Миф: Поздний приём пищи не влияет на вес.
Правда: При регулярных ночных перекусах повышается риск ожирения и диабета.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке врачи советовали избегать обильных ужинов. В традиционной русской кухне ужин был самым лёгким приёмом пищи — каши, кисель или тёплое молоко перед сном. Современная сомнология подтверждает: поздние перекусы мешают естественной выработке мелатонина и замедляют восстановление организма ночью.

