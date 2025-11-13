Любила перекусить на ночь — а потом удивлялась, почему утром тяжело встать
Многие привыкли перекусывать поздно вечером, оправдываясь тем, что лёгкая еда помогает быстрее уснуть. Однако врачи предупреждают: ночные перекусы не только мешают полноценному отдыху, но и повышают риск лишнего веса и нарушений обмена веществ.
"Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это не полезно", — отметила врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова в интервью РИАМО.
По словам специалиста, пища с высоким содержанием углеводов вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует активный выброс инсулина. Это кратковременно вызывает сонливость, но при регулярных вечерних перекусах может привести к серьёзным проблемам с метаболизмом.
Как ночные перекусы влияют на организм
Когда человек ест незадолго до сна, организм не успевает переработать пищу до снижения активности обмена веществ. Излишки энергии, полученной из углеводов и жиров, откладываются в виде запасов — прежде всего в области живота и бёдер.
Кроме того, частое повышение уровня сахара в крови приводит к развитию инсулинорезистентности, то есть снижению чувствительности клеток к инсулину. Со временем это может стать причиной сахарного диабета второго типа.
Сон после обильного ужина также становится менее глубоким: активная работа желудка мешает организму перейти в фазу полноценного отдыха, из-за чего человек просыпается уставшим.
Сравнение: как еда влияет на сон
|Тип пищи
|Эффект перед сном
|Возможные последствия
|Простые углеводы (сладости, хлеб, макароны)
|Кратковременная сонливость
|Повышение сахара, набор веса
|Белки (творог, йогурт, яйца)
|Слегка утоляют голод
|Поддерживают обмен веществ
|Жирная пища (колбасы, фастфуд)
|Перегружает ЖКТ
|Тяжесть, бессонница
|Овощи, травяные чаи
|Расслабляют
|Способствуют лёгкому сну
Что делать, если хочется есть перед сном
-
Сдвиньте ужин. Оптимально принимать пищу за 2-3 часа до сна.
-
Выбирайте лёгкие белковые продукты. Подойдут обезжиренный творог, йогурт или варёное яйцо.
-
Пейте тёплую воду или травяной чай. Иногда жажду путают с чувством голода.
-
Следите за режимом. Регулярные приёмы пищи в одно и то же время снижают желание перекусить ночью.
-
Избегайте алкоголя и сладостей вечером. Они усиливают колебания сахара в крови.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Есть сладости или фастфуд перед сном.
Последствие: Повышение сахара, нарушение сна.
Альтернатива: Лёгкий перекус из белков и клетчатки.
-
Ошибка: Ужинать менее чем за час до сна.
Последствие: Переедание и тяжесть в желудке.
Альтернатива: Планировать ужин заранее, за 2-3 часа.
-
Ошибка: Пить кофе или энергетики вечером.
Последствие: Бессонница, скачки давления.
Альтернатива: Травяные чаи с ромашкой, мятой или мелиссой.
А что если чувство голода мешает уснуть?
Если вы часто просыпаетесь ночью от голода, возможно, в течение дня рацион содержит слишком мало белков или сложных углеводов. Добавьте в меню больше рыбы, курицы, бобовых, цельнозерновых продуктов и овощей. Они обеспечивают стабильный уровень сахара и дольше сохраняют сытость.
Иногда проблемы со сном связаны не с питанием, а с нарушением режима — поздним засыпанием, стрессом или дефицитом мелатонина. В таком случае стоит наладить гигиену сна: ложиться в одно и то же время, избегать гаджетов перед сном и проветривать спальню.
Плюсы и минусы вечернего перекуса
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкая еда (творог, кефир)
|Помогает при сильном голоде
|Не вызывает скачков сахара
|Тяжёлая еда (фастфуд, сладости)
|Кратковременная сонливость
|Нарушает метаболизм, ведёт к ожирению
|Пропуск ужина
|Уменьшает калорийность
|Может вызывать переедание утром
FAQ
Через сколько часов после еды можно ложиться спать?
Минимум через 2-3 часа, чтобы пища успела перевариться.
Какие продукты допустимы перед сном?
Нежирный творог, йогурт без сахара, банан, орехи или стакан тёплого молока.
Почему сладкое вызывает сонливость?
Из-за скачка сахара и последующего выброса инсулина, который снижает уровень глюкозы в крови и вызывает усталость.
Мифы и правда
Миф: Лёгкий перекус перед сном улучшает сон.
Правда: Только при сильном голоде и при выборе белковых продуктов.
Миф: Если не поесть вечером, будет бессонница.
Правда: Организм быстро адаптируется, главное — полноценный ужин за несколько часов до сна.
Миф: Поздний приём пищи не влияет на вес.
Правда: При регулярных ночных перекусах повышается риск ожирения и диабета.
Исторический контекст
Ещё в XIX веке врачи советовали избегать обильных ужинов. В традиционной русской кухне ужин был самым лёгким приёмом пищи — каши, кисель или тёплое молоко перед сном. Современная сомнология подтверждает: поздние перекусы мешают естественной выработке мелатонина и замедляют восстановление организма ночью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru