Лучшие и худшие продукты для позднего ужина: как не нарушить свой сон

Поздний ужин не всегда вреден для организма. В некоторых случаях, по словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, он может даже улучшить качество сна. Для людей, страдающих бессонницей или трудностями с засыпанием, вечерний перекус с определенными продуктами может способствовать расслаблению и выработке мелатонина.

Продукты, способствующие хорошему сну

Людмила Денисенко отметила, что одним из лучших вариантов для вечернего перекуса может стать бутерброд с индейкой. В мясе индейки содержится большое количество триптофана — аминокислоты, которая способствует выработке "гормона сна". Индейка является одним из самых богатых триптофаном продуктов, поэтому лёгкий сэндвич с её добавлением на зерновом хлебе может помочь быстрее и спокойнее уснуть.

Кроме того, Денисенко рекомендовала включать в вечерний рацион молочные изделия (йогурт, сыр, молоко), а также бананы, финики и миндаль. Эти продукты богаты магнием и кальцием, которые снимают мышечное напряжение и помогают телу расслабиться перед сном.

Среди напитков врач советует травяные чаи с мятой, мелиссой и ромашкой, а также вишнёвый сок — он способствует выработке мелатонина.

Для тех, кто страдает хронической бессонницей, специалист рекомендовала дополнительные методы расслабления, например, лёгкий массаж стоп с кунжутным маслом или тёплое молоко с мёдом перед сном. Эти простые ритуалы могут обеспечить крепкий сон и помочь организму восстановиться.

Продукты, вызывающие вздутие живота

Врач-нутрициолог Катерина Кузина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о продуктах, которые могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование. Она выделила несколько групп продуктов, содержащих трудноперевариваемые углеводы или вещества, которые активируют ферментацию в кишечнике.

Бобовые культуры - фасоль, горох, чечевица, которые содержат олигосахариды, сложно перевариваемые большинством людей. Крестоцветные овощи - такие как белокочанная, цветная и брюссельская капуста, а также брокколи. Несмотря на полезность и богатое содержание клетчатки, они могут вызывать метеоризм. Газированные напитки - углекислый газ и карбонаты в них способствуют вздутию и отрыжке. Дополнительно ситуацию ухудшают искусственные подсластители, такие как ксилит и сорбит, плохо усваиваемые организмом. Молочные продукты - лактоза в молоке может вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью молочного сахара. Глютеновые злаки - овёс, пшеница, рожь и ячмень. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением у людей с чувствительностью к глютену или при целиакии. Фрукты с высоким содержанием фруктозы - яблоки, груши, персики, виноград и манго могут вызывать вздутие у людей с непереносимостью фруктозы.

Таблица: Полезные и вредные продукты для вечернего рациона

Продукты для улучшения сна Продукты, вызывающие вздутие живота Рекомендации Индейка (триптофан) Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица) Умеренное потребление бобовых, избегать в вечернее время Молочные изделия (йогурт, сыр, молоко) Крестоцветные овощи (капуста, брокколи) Для комфортного пищеварения ограничивать потребление этих овощей Бананы, финики, миндаль Газированные напитки Заменить их на воду или натуральные соки, избегать искусственных подсластителей Травяные чаи (мята, мелисса, ромашка) Молочные продукты (при непереносимости лактозы) Пить молоко только в случае уверенности в переносимости Вишнёвый сок Глютеновые злаки (пшеница, овёс, ячмень) Следить за чувствительностью к глютену и избегать глютенсодержащих продуктов при необходимости Фрукты с фруктозой (яблоки, груши, виноград) Для людей с непереносимостью фруктозы — ограничить потребление этих фруктов

Вывод

Поздний ужин не обязательно вреден для организма, если правильно подобрать продукты. Для улучшения сна полезно есть пищу, способствующую выработке мелатонина и расслаблению, в то время как определённые продукты следует избегать, чтобы не вызвать дискомфорт в животе.