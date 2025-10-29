Лучшие и худшие продукты для позднего ужина: как не нарушить свой сон
Поздний ужин не всегда вреден для организма. В некоторых случаях, по словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, он может даже улучшить качество сна. Для людей, страдающих бессонницей или трудностями с засыпанием, вечерний перекус с определенными продуктами может способствовать расслаблению и выработке мелатонина.
Продукты, способствующие хорошему сну
Людмила Денисенко отметила, что одним из лучших вариантов для вечернего перекуса может стать бутерброд с индейкой. В мясе индейки содержится большое количество триптофана — аминокислоты, которая способствует выработке "гормона сна". Индейка является одним из самых богатых триптофаном продуктов, поэтому лёгкий сэндвич с её добавлением на зерновом хлебе может помочь быстрее и спокойнее уснуть.
Кроме того, Денисенко рекомендовала включать в вечерний рацион молочные изделия (йогурт, сыр, молоко), а также бананы, финики и миндаль. Эти продукты богаты магнием и кальцием, которые снимают мышечное напряжение и помогают телу расслабиться перед сном.
Среди напитков врач советует травяные чаи с мятой, мелиссой и ромашкой, а также вишнёвый сок — он способствует выработке мелатонина.
Для тех, кто страдает хронической бессонницей, специалист рекомендовала дополнительные методы расслабления, например, лёгкий массаж стоп с кунжутным маслом или тёплое молоко с мёдом перед сном. Эти простые ритуалы могут обеспечить крепкий сон и помочь организму восстановиться.
Продукты, вызывающие вздутие живота
Врач-нутрициолог Катерина Кузина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о продуктах, которые могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование. Она выделила несколько групп продуктов, содержащих трудноперевариваемые углеводы или вещества, которые активируют ферментацию в кишечнике.
Бобовые культуры - фасоль, горох, чечевица, которые содержат олигосахариды, сложно перевариваемые большинством людей.
Крестоцветные овощи - такие как белокочанная, цветная и брюссельская капуста, а также брокколи. Несмотря на полезность и богатое содержание клетчатки, они могут вызывать метеоризм.
Газированные напитки - углекислый газ и карбонаты в них способствуют вздутию и отрыжке. Дополнительно ситуацию ухудшают искусственные подсластители, такие как ксилит и сорбит, плохо усваиваемые организмом.
Молочные продукты - лактоза в молоке может вызывать дискомфорт у людей с непереносимостью молочного сахара.
Глютеновые злаки - овёс, пшеница, рожь и ячмень. Эти продукты могут вызывать проблемы с пищеварением у людей с чувствительностью к глютену или при целиакии.
Фрукты с высоким содержанием фруктозы - яблоки, груши, персики, виноград и манго могут вызывать вздутие у людей с непереносимостью фруктозы.
Таблица: Полезные и вредные продукты для вечернего рациона
|Продукты для улучшения сна
|Продукты, вызывающие вздутие живота
|Рекомендации
|Индейка (триптофан)
|Бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица)
|Умеренное потребление бобовых, избегать в вечернее время
|Молочные изделия (йогурт, сыр, молоко)
|Крестоцветные овощи (капуста, брокколи)
|Для комфортного пищеварения ограничивать потребление этих овощей
|Бананы, финики, миндаль
|Газированные напитки
|Заменить их на воду или натуральные соки, избегать искусственных подсластителей
|Травяные чаи (мята, мелисса, ромашка)
|Молочные продукты (при непереносимости лактозы)
|Пить молоко только в случае уверенности в переносимости
|Вишнёвый сок
|Глютеновые злаки (пшеница, овёс, ячмень)
|Следить за чувствительностью к глютену и избегать глютенсодержащих продуктов при необходимости
|Фрукты с фруктозой (яблоки, груши, виноград)
|Для людей с непереносимостью фруктозы — ограничить потребление этих фруктов
Вывод
Поздний ужин не обязательно вреден для организма, если правильно подобрать продукты. Для улучшения сна полезно есть пищу, способствующую выработке мелатонина и расслаблению, в то время как определённые продукты следует избегать, чтобы не вызвать дискомфорт в животе.
