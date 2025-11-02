Ужин, который ворует сон: врач рассказала, почему поздняя еда опасна для здоровья

Поздний ужин может показаться безобидной привычкой, но врачи предупреждают: регулярный приём тяжёлой пищи перед сном может привести к ожирению, нарушениям пищеварения и проблемам с кожей. Об этом рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

"Представьте, что вы легли спать, но ваш желудок и кишечник вынуждены продолжать работу. Для полноценного переваривания пищи им нужен прилив крови и активная мышечная деятельность. Когда вы спите, все процессы в организме замедляются. Пища, съеденная перед сном, застаивается в желудке, начинаются процессы брожения и гниения", — сказала доцент Ольга Тарасова.

Почему поздние ужины вредны

По словам врача, оптимальный интервал между последним приёмом пищи и сном должен составлять не менее трёх-четырёх часов. Именно столько времени требуется желудку и кишечнику для переваривания еды. Если лечь спать сразу после ужина, пища не успевает переработаться и застаивается в желудке. Это вызывает чувство тяжести, вздутие, изжогу и даже утреннюю тошноту.

"Все это приводит к чувству тяжести и дискомфорту, к изжоге, а также к утренней тошноте и отсутствию здорового аппетита", — пояснила специалист.

Кроме того, ночью организм переключается на восстановительные процессы: печень очищает кровь от токсинов, а кишечник отдыхает. Когда в это время поступает пища, ресурсы уходят на её переваривание, а не на восстановление. Это может вызывать хроническую усталость, тусклость кожи и появление высыпаний.

Как ночные перекусы влияют на сон

Многие ошибочно считают, что еда помогает быстрее заснуть. В действительности происходит обратное.

"Да, после тяжелой трапезы может клонить в сон из-за оттока крови от мозга к желудку. Но это нездоровый, поверхностный сон", — отметила Тарасова.

Ночью организм вырабатывает мелатонин - гормон сна. Однако приём пищи, особенно углеводной, стимулирует выделение кортизола и инсулина - гормонов бодрствования. В результате человек может заснуть, но сон будет прерывистым, а утром появится разбитость и слабость.

"Приём пищи, особенно углеводной, стимулирует выброс гормона бодрости кортизола и инсулина, которые подавляют действие мелатонина", — объяснила врач.

Почему еда на ночь ведёт к набору веса

Ночью обмен веществ замедляется. Организм тратит меньше энергии, а значит, поступившая глюкоза не используется, а превращается в жир.

"Съеденные на ночь углеводы вызывают резкий скачок сахара в крови и мощный выброс инсулина. Избыток глюкозы, который организм не может эффективно использовать для энергии во сне, он отправляет прямиком в жировые депо", — уточнила специалист.

Другими словами, даже привычный бутерброд перед сном будет усвоен иначе, чем днём: большая часть калорий пойдёт в запас.

Что происходит с печенью и кожей

"Время активной работы печени по очищению организма от токсинов и продуктов обменов именно ночью", — напомнила врач.

Когда человек ест поздно, печень вынуждена заниматься не очищением, а перевариванием. Из-за этого токсины накапливаются, ухудшается качество сна и состояние кожи. На утро могут появляться отёки, серый цвет лица и высыпания.

Что можно есть перед сном

Если чувство голода не даёт уснуть, стоит выбрать лёгкие продукты, не перегружающие ЖКТ.

"Если очень хочется есть перед сном, выпейте стакан теплого кефира, натурального йогурта или травяного чая, например, с ромашкой", — посоветовала Тарасова.

Такие продукты утоляют голод, не вызывая тяжести. Молочнокислые напитки дополнительно поддерживают микрофлору кишечника и способствуют спокойному сну.

Как соблюдать пищевое окно

Врач рекомендует придерживаться пищевого окна - промежутка между ужином и сном не менее 3-4 часов. Для лёгких продуктов вроде кефира или йогурта этот интервал можно сократить до 1,5-2 часов.

Тип пищи Время до сна Пример блюд Тяжёлая (мясо, гарниры, сладости) 3-4 часа Рыба с овощами, каши, запеканки Средняя (омлет, творог, суп) 2-3 часа Овощной суп, запеканка, салат Лёгкая (кефир, йогурт, чай) 1,5-2 часа Кефир, травяной настой

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: ужинать за час до сна.

• Последствие: тяжесть, изжога, плохой сон.

• Альтернатива: последний приём пищи за 3-4 часа до сна.

• Ошибка: есть сладкое вечером.

• Последствие: скачки сахара и отложение жира.

• Альтернатива: белковый ужин или лёгкий молочный напиток.

• Ошибка: заедать стресс перед сном.

• Последствие: повышение кортизола и бессонница.

• Альтернатива: тёплый чай с ромашкой, дыхательные упражнения.

FAQ

Можно ли пить воду перед сном?

Да, но в умеренных количествах — 100-150 мл, чтобы не провоцировать отёки.

Что делать, если поздний ужин неизбежен?

Выберите лёгкое блюдо: творог, овощи, йогурт без сахара. Избегайте жареного и острого.

Помогает ли прогулка после ужина?

Да. Неспешная 15-минутная прогулка улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови.

Мифы и правда

• Миф: плотный ужин помогает лучше спать.

Правда: сон после тяжёлой еды поверхностный и не восстанавливает силы.

• Миф: кефир перед сном вреден.

Правда: наоборот, он способствует лёгкому перевариванию.

• Миф: можно поесть ночью и просто "сжечь" утром в спортзале.

Правда: ночью калории усваиваются иначе, и лишний жир уже отложен.