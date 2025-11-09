Перестал завтракать в 7 утра — и почему мой организм сказал спасибо

Многие люди начинают утро без аппетита и откладывают первый приём пищи на несколько часов. Согласно мнению врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, подобный режим питания допустим — при условии, что он соответствует естественному биоритму человека и не провоцирует переедание вечером. Об этом специалист рассказала в интервью РИАМО.

Почему не всем нужен ранний завтрак

Утренний голод — индивидуальное явление, и отсутствие аппетита сразу после пробуждения не всегда говорит о проблемах со здоровьем. У некоторых людей метаболические процессы "просыпаются" позже, особенно если они поздно ложатся и поздно встают.

"Поздний приём пищи в первой половине дня считается возможным вариантом питания для людей, которые не ощущают голод по утрам, если это согласуется с их природным ритмом жизни и не приводит к чрезмерно обильному ужину", — пояснила Екатерина Кашух.

По словам врача, организму важно получать энергию равномерно в течение дня. Поэтому основная задача — не время завтрака как таковое, а сбалансированное распределение калорий.

Когда поздний завтрак может быть вреден

Несмотря на индивидуальные особенности, откладывать приём пищи надолго всё же не стоит. Пропуск завтрака может привести к снижению концентрации, упадку сил и раздражительности. При длительных перерывах между приёмами пищи повышается уровень гормона кортизола, что способствует стрессу и перееданию к вечеру.

Также при хронических гастритах и повышенной кислотности желудка отсутствие завтрака может усиливать симптомы: изжогу, тошноту и боли в области эпигастрия.

Как подобрать оптимальный режим питания

Главное правило — слушать свой организм и формировать рацион в соответствии с его потребностями. Если привычка завтракать рано вызывает дискомфорт, можно сместить первый приём пищи на 10-11 часов утра, но обязательно соблюдать режим регулярности.

Советы шаг за шагом

Начните день со стакана воды - это мягко запускает обмен веществ. Если аппетита нет — сделайте лёгкий перекус: банан, йогурт или горсть орехов. Полноценный приём пищи запланируйте через 1-2 часа после пробуждения. Ужин ограничьте за 3-4 часа до сна, чтобы не провоцировать тяжесть и бессонницу. Следите за соотношением белков, жиров и углеводов - особенно важно не допускать перекоса в сторону быстрых углеводов.

Что выбрать для позднего завтрака

Оптимальный вариант — продукты с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают длительное чувство сытости. К таким относятся:

цельнозерновые каши (овсянка, гречка);

яйца и омлет с овощами;

творог, йогурт без добавленного сахара;

фрукты и ягоды;

орехи и семена.

Для тех, кто не успевает поесть дома, подойдут переносные варианты завтрака: смузи, протеиновые батончики, бутерброды с цельнозерновым хлебом и авокадо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Пропуск завтрака Переедание вечером, скачки сахара Перенесите завтрак на удобное время, но не отказывайтесь от него полностью Сладости вместо завтрака Быстрый подъём, а затем спад энергии Сочетайте белки и сложные углеводы (йогурт + овсянка) Еда "на бегу" Нарушение пищеварения, вздутие Ешьте в спокойной обстановке, без гаджетов Плотный поздний ужин Нарушение сна, набор веса Сместите основной приём пищи на первую половину дня

А что если организм просит есть только к обеду?

Если человек стабильно не ощущает голода утром, но чувствует себя энергичным и не переедает вечером — такой режим может быть нормой. Главное, чтобы суточная калорийность и питательная ценность рациона оставались в пределах нормы.

При этом важно следить за тем, чтобы первый приём пищи содержал не менее 20% дневной нормы калорий — иначе нагрузка на ЖКТ и сосуды вечером возрастёт.

Таблица: плюсы и минусы позднего завтрака

Плюсы Минусы Соответствие индивидуальному биоритму Риск переедания вечером Снижение нагрузки на ЖКТ после пробуждения Возможное повышение уровня кортизола Улучшение самочувствия при отсутствии утреннего аппетита Недостаток энергии в первой половине дня Возможность гибкого графика питания Нарушение обмена веществ при нерегулярности

Мифы и правда о завтраке

Миф 1. Пропуск завтрака приводит к ожирению.

Правда. Сам факт отказа от завтрака не вызывает набор веса — опасно именно переедание вечером, которое часто идёт следом.

Миф 2. Завтрак должен быть самым калорийным приёмом пищи.

Правда. Важно не количество калорий, а их распределение и качество.

Миф 3. Поздний завтрак портит обмен веществ.

Правда. Если человек ест регулярно и соблюдает баланс питательных веществ, время завтрака не имеет решающего значения.

3 интересных факта о питании утром

Исследования Гарвардской школы здравоохранения показывают, что люди, завтракающие регулярно, на 30% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кофе натощак повышает уровень кортизола, что может вызывать тревожность и проблемы с желудком.

Утренний приём белковой пищи (например, яйца или творог) помогает дольше сохранять концентрацию и чувство сытости.