Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен завтракает
Спортсмен завтракает
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 1:18

Перестал завтракать в 7 утра — и почему мой организм сказал спасибо

Екатерина Кашух: поздний завтрак допустим, если не вызывает переедания вечером

Многие люди начинают утро без аппетита и откладывают первый приём пищи на несколько часов. Согласно мнению врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, подобный режим питания допустим — при условии, что он соответствует естественному биоритму человека и не провоцирует переедание вечером. Об этом специалист рассказала в интервью РИАМО.

Почему не всем нужен ранний завтрак

Утренний голод — индивидуальное явление, и отсутствие аппетита сразу после пробуждения не всегда говорит о проблемах со здоровьем. У некоторых людей метаболические процессы "просыпаются" позже, особенно если они поздно ложатся и поздно встают.

"Поздний приём пищи в первой половине дня считается возможным вариантом питания для людей, которые не ощущают голод по утрам, если это согласуется с их природным ритмом жизни и не приводит к чрезмерно обильному ужину", — пояснила Екатерина Кашух.

По словам врача, организму важно получать энергию равномерно в течение дня. Поэтому основная задача — не время завтрака как таковое, а сбалансированное распределение калорий.

Когда поздний завтрак может быть вреден

Несмотря на индивидуальные особенности, откладывать приём пищи надолго всё же не стоит. Пропуск завтрака может привести к снижению концентрации, упадку сил и раздражительности. При длительных перерывах между приёмами пищи повышается уровень гормона кортизола, что способствует стрессу и перееданию к вечеру.

Также при хронических гастритах и повышенной кислотности желудка отсутствие завтрака может усиливать симптомы: изжогу, тошноту и боли в области эпигастрия.

Как подобрать оптимальный режим питания

Главное правило — слушать свой организм и формировать рацион в соответствии с его потребностями. Если привычка завтракать рано вызывает дискомфорт, можно сместить первый приём пищи на 10-11 часов утра, но обязательно соблюдать режим регулярности.

Советы шаг за шагом

  1. Начните день со стакана воды - это мягко запускает обмен веществ.

  2. Если аппетита нет — сделайте лёгкий перекус: банан, йогурт или горсть орехов.

  3. Полноценный приём пищи запланируйте через 1-2 часа после пробуждения.

  4. Ужин ограничьте за 3-4 часа до сна, чтобы не провоцировать тяжесть и бессонницу.

  5. Следите за соотношением белков, жиров и углеводов - особенно важно не допускать перекоса в сторону быстрых углеводов.

Что выбрать для позднего завтрака

Оптимальный вариант — продукты с низким гликемическим индексом, которые обеспечивают длительное чувство сытости. К таким относятся:

  • цельнозерновые каши (овсянка, гречка);

  • яйца и омлет с овощами;

  • творог, йогурт без добавленного сахара;

  • фрукты и ягоды;

  • орехи и семена.

Для тех, кто не успевает поесть дома, подойдут переносные варианты завтрака: смузи, протеиновые батончики, бутерброды с цельнозерновым хлебом и авокадо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Пропуск завтрака Переедание вечером, скачки сахара Перенесите завтрак на удобное время, но не отказывайтесь от него полностью
Сладости вместо завтрака Быстрый подъём, а затем спад энергии Сочетайте белки и сложные углеводы (йогурт + овсянка)
Еда "на бегу" Нарушение пищеварения, вздутие Ешьте в спокойной обстановке, без гаджетов
Плотный поздний ужин Нарушение сна, набор веса Сместите основной приём пищи на первую половину дня

А что если организм просит есть только к обеду?

Если человек стабильно не ощущает голода утром, но чувствует себя энергичным и не переедает вечером — такой режим может быть нормой. Главное, чтобы суточная калорийность и питательная ценность рациона оставались в пределах нормы.

При этом важно следить за тем, чтобы первый приём пищи содержал не менее 20% дневной нормы калорий — иначе нагрузка на ЖКТ и сосуды вечером возрастёт.

Таблица: плюсы и минусы позднего завтрака

Плюсы Минусы
Соответствие индивидуальному биоритму Риск переедания вечером
Снижение нагрузки на ЖКТ после пробуждения Возможное повышение уровня кортизола
Улучшение самочувствия при отсутствии утреннего аппетита Недостаток энергии в первой половине дня
Возможность гибкого графика питания Нарушение обмена веществ при нерегулярности

Мифы и правда о завтраке

Миф 1. Пропуск завтрака приводит к ожирению.
Правда. Сам факт отказа от завтрака не вызывает набор веса — опасно именно переедание вечером, которое часто идёт следом.

Миф 2. Завтрак должен быть самым калорийным приёмом пищи.
Правда. Важно не количество калорий, а их распределение и качество.

Миф 3. Поздний завтрак портит обмен веществ.
Правда. Если человек ест регулярно и соблюдает баланс питательных веществ, время завтрака не имеет решающего значения.

3 интересных факта о питании утром

Исследования Гарвардской школы здравоохранения показывают, что люди, завтракающие регулярно, на 30% реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кофе натощак повышает уровень кортизола, что может вызывать тревожность и проблемы с желудком.

Утренний приём белковой пищи (например, яйца или творог) помогает дольше сохранять концентрацию и чувство сытости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прошла всего 3000 шагов — и мозг стал работать как в 30 лет: врачи удивлены эффектом вчера в 21:23

Новое исследование показало, что всего 3000 шагов в день могут сохранить ясность ума и снизить риск когнитивного снижения у пожилых людей.

Читать полностью » Ела меньше и теряла мышцы — пока не узнала, сколько белка нужно на самом деле вчера в 20:19

Узнайте, как правильно рассчитать норму белка для похудения без потери мышечной массы. Эксперт раскрывает секреты белкового рациона для эффективного метаболизма.

Читать полностью » Выпил банку Coca-Cola — а в организме запустился неожиданный процесс вчера в 19:15

Coca-Cola — любимый напиток миллионов, но дорого ли это для здоровья? Узнайте, как 35 г сахара могут повысить риск заболеваний.

Читать полностью » Считала, что ем правильно, пока не узнала: полезные яйца превращаются во вред — если добавить всего один не тот продукт вчера в 18:22

Яйца — полезный продукт, но не все сочетания безопасны. Объясняем, почему яйца нельзя есть с рыбой, фруктами, колбасой и крепким чаем.

Читать полностью » Думал, делаю добро для других — а оказалось, спасаю собственную память вчера в 18:10

Исследования показывают, что всего 2-4 часа волонтёрства в неделю могут существенно снизить риск когнитивных нарушений и продлить вашу молодость.

Читать полностью » Вышла на улицу, когда уже стемнело — и поняла, почему это лучше любого антидепрессанта вчера в 17:58

Как 20 минут на свежем воздухе в холодное время укрепляют психику и настроение? Рассматриваем важные моменты, которые стоит знать каждому.

Читать полностью » Съела три киви подряд — и пожалела: популярный фрукт оказался не таким безобидным вчера в 17:48

Киви укрепляет сосуды и кожу, но при гастрите или язве может навредить. Объясняем, кому стоит быть осторожным, а также как использовать фрукт в маринаде.

Читать полностью » Глаз дёргается второй день подряд — теперь знаю, что делать сразу вчера в 16:49

Подёргивание века - знакомо каждому? Узнайте 8 причин этого явления и как просто справиться с беспокойством

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Посадил возле дорожки — теперь боюсь только одного: все гости спрашивают, что это за чудо
Авто и мото
Возраст ставит точку в вождении: скрытый рубеж, после которого дороги становятся опаснее
Еда
Раньше готовил неправильно, теперь — вот как: турецкий бурек с фаршем — корочка золотая, начинка тает
Культура и шоу-бизнес
Скандал из прошлого вернулся: Джереми Реннер оказался втянут в бурю скандала
Садоводство
Думала, экономлю, оставляя старую землю — а на деле губила все растения
ПФО
К 2028 году численность населения Пензы может сократиться на 5,5 тысячи человек — прогноз администрации
Спорт и фитнес
Начал делать всего одно упражнение — живот стал плоским уже через две недели: не верю отражению в зеркале
Туризм
Место, где даже воздух звучит иначе: как Роза Хутор возвращает вкус к жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet