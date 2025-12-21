Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гавайи
Гавайи
© commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:46

На Луне вспыхивали вулканы, когда на Земле уже правили динозавры: найдено неожиданное доказательство

123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science

Жизнь Луны долгое время считалась простой и завершённой историей: спутник Земли остыл, внутренние процессы затихли, а вулканы остались лишь в далёком прошлом. Однако новые данные заставляют пересмотреть это представление. Учёные обнаружили признаки вулканической активности, которая происходила значительно позже, чем предполагалось ранее. Эти находки указывают на то, что геологическая жизнь Луны была куда более продолжительной и сложной. Об этом сообщает журнал Science.

Неожиданные следы позднего вулканизма

На протяжении десятилетий научное сообщество исходило из того, что вулканическая активность на Луне завершилась около 2,8 миллиарда лет назад. Такой вывод делался на основе образцов, доставленных в ходе миссий "Аполлон", и анализа лунных морей, сформированных в глубокой древности. Новое исследование показало, что эта картина была неполной.

Ключевым доказательством стали крошечные шарики вулканического стекла, найденные в образцах лунного грунта. Их возраст составляет около 123 миллионов лет, что делает их самым "молодым" свидетельством вулканизма на Луне. Подобные находки дополняют представления о составе реголита и перекликаются с данными о том, как Луна получила воду и газы с Земли, меняя взгляд на эволюцию спутника.

Роль миссии Чанъэ-5

Решающую роль в открытии сыграла китайская автоматическая миссия "Чанъэ-5", которая в декабре 2020 года доставила на Землю свежие образцы лунного реголита. Исследованием материала занялись специалисты Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

В образцах были обнаружены стеклянные бусины, сформировавшиеся при взрывных извержениях магмы, насыщенной газами. Учёные применили комплексный подход, включающий анализ химического состава и изотопов серы, чтобы исключить версию метеоритного происхождения. Это позволило с высокой точностью подтвердить вулканическую природу находок и определить их возраст.

"Между извержениями, зафиксированными в месте посадки, существует разрыв в 1,9 миллиарда лет. Наличие такого молодого лунного вулканизма означает, что небольшие небесные тела, такие как Луна, могли сохранять достаточное количество тепла для поддержания внутренней жизнедеятельности", — объяснил геофизик Института геологии и геофизики Китайской академии наук Юян Хэ.

Стеклянные шарики как ключ к прошлому

Вулканические стеклянные шарики образуются при быстром охлаждении расплавленной магмы, выброшенной в ходе извержений. Обычно они имеют микроскопические размеры и способны разлетаться на значительные расстояния, оседая в почве. На Луне, где отсутствуют эрозия и активные атмосферные процессы, такие частицы могут сохраняться миллионы лет.

В рамках исследования было изучено около 3000 стеклянных шариков. Среди них выделили три типа вулканического стекла, каждый из которых имел характерные химические признаки. Для датировки использовался уран-свинцовый метод, позволивший установить временные рамки извержений с высокой точностью.

Что это меняет в понимании Луны

Ранее считалось, что недра Луны быстро остыли, а утолщение литосферы сделало извержения невозможными. Новые данные показывают, что тепловая энергия сохранялась значительно дольше, чем предполагали существующие модели.

"Непонятно, как Луна могла оставаться вулканически активной на столь позднем этапе. По мере остывания недр и утолщения литосферы вулканическая активность становилась всё менее вероятной", — отметил один из участников исследования.

Открытие дополняет другие недавние работы о химической и геологической эволюции спутника, включая исследования о том, как гематит на Луне образовался с участием внешних факторов. Всё это указывает на более сложную и динамичную историю Луны, чем считалось ранее.

Полученные результаты показывают, что геологическое прошлое Луны ещё далеко не полностью изучено. Дальнейший анализ образцов и будущие миссии могут раскрыть новые детали о процессах, которые формировали спутник Земли и влияли на его развитие вплоть до относительно недавнего времени.

