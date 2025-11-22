Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована вчера в 23:29

Динозавров хоронили здесь тоннами: в Румынии нашли аномалию, которую скрывали 72 миллиона лет

В Румынии нашли крупнейшее скопление костей динозавров в Европе — Ботфалваи

Бассейн Хацег в Трансильвании много лет считался территорией, где динозавровые находки редки и точечны. Но новое открытие полностью меняет эту картину. Венгерско-румынская исследовательская группа обнаружила участок, который стал настоящим прорывом для палеонтологии Восточной Европы: более ста костей на квадратный метр, причём часть — в виде неповреждённых сочленённых скелетов. Такого "скопления жизни" позднего мела Хацег ещё не знал. Эта находка даёт возможность по-новому взглянуть на эволюцию местной фауны и условия её существования 72 млн лет назад.

Где и как нашли уникальный участок

Бассейн Хацег давно привлекает внимание благодаря редким и очень сохранившимся окаменелостям. Но до сих пор считалось, что даже многочисленные точки раскопок дают лишь отдельные элементы. Участок К2 стал исключением: здесь плотность находок превысила 800 костей на площади менее пяти квадратных метров.

"Мы сразу же увидели десятки крупных костей динозавров насыщенного чёрного цвета, исключительно хорошо сохранившихся и блестящих на серых глинистых слоях", — сказал доцент Габор Ботфалваи.

Команда изучала западную часть бассейна более пяти лет, и именно К2 стал самым продуктивным местом.

Почему именно здесь сформировалась столь высокая концентрация костей

72 миллиона лет назад этот регион представлял собой субтропическую область с сетью пересыхающих рек. Во время мощных дождей русла резко наполнялись водой, унося с поверхности трупы животных и обломки скелетов.

По словам исследователей, участок К2 был зоной замедления потока — небольшой лагуной, куда сносило останки. Внезапные паводки приносили материалы, поток терял скорость, и всё оседало у берега. Именно эта природная "ловушка" создала столь аномальную концентрацию костей.

"Детальное изучение пород на участке К2 указывает на то, что здесь существовала небольшая лагуна, периодически наполнявшаяся внезапными паводками", — отметил специалист Сома Будай.

Что именно нашли: сочленённые скелеты и несколько видов динозавров

Помимо разрозненных костей, специалисты впервые для региона обнаружили частично сочленённые скелеты. Такое почти не встречалось на Хацеге.

Останки принадлежат двум травоядным видам:

  • небольшому (около 2 м) двуногому динозавру из семейства Rhabdodontidae;
  • титанозавру — групповому завроподу, чьи полные скелеты ранее не находили в Трансильвании.

Эти данные способны существенно уточнить таксономию крупного травоядного, а также реконструировать экосистему позднего мела региона.

Сравнение: чем уникально место К2 в контексте Хацега

Параметр Типичные находки бассейна Хацег Участок К2
Количество костей Разрозненные, редкие >100 костей/м²
Состояние скелетов Фрагменты Частично сочленённые
Видовое разнообразие Ограниченное От амфибий до динозавров
Геология Русла рек и наносы Лагуна с замедленным течением
Научная ценность Высокая Исключительная

Как исследователи проводят работу: шаг за шагом

  1. Геолого-стратиграфическое картирование участка.

  2. Торцевое вскрытие слоёв тонкими инструментами.

  3. Поэтапная фиксация состояния кости перед извлечением.

  4. Чистка и упаковка в полевые каркасы.

  5. Лабораторное сканирование и цифровая реконструкция.

Такой подход позволяет фиксировать положение костей с высокой точностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать находки как "случайный вынос паводком".
Последствие: неверная интерпретация экосистемы.
Альтернатива: анализировать транспортировку останков в динамике лагуны.

Ошибка: недооценивать разницу между разрозненными и сочленёнными костями.
Последствие: утрата информации о поведении и строении животных.
Альтернатива: выделять сочленённые блоки как ключевые для реконструкции.

Ошибка: использовать только визуальную идентификацию костей.
Последствие: ошибки в определении таксономии.
Альтернатива: применять морфометрию и цифровое 3D-сопоставление.

А что если К2 — лишь малая часть большего скопления?

Если под поверхностью скрывается более обширный комплекс, Хацег может оказаться крупнейшим аналогом "костяных лож" позднего мела в Европе. Это изменит представления о миграциях, климате и локальных катастрофах эпохи.

Плюсы и минусы уникального местонахождения

Плюсы Минусы
Уникальная плотность окаменелостей Сложность раскопок из-за нагромождения
Сочленённые скелеты — редкость для региона Риск повреждения костей
Новые данные о позднемеловой фауне Сложно восстанавливать точный слой транспортировки
Возможность уточнить эволюционные связи Требует долгих лет обработки материала

FAQ

Почему кости такие хорошо сохранившиеся?
Потому что лагунная среда защищала их от активного разложения и механического разрушения.

Зачем важно наличие сочленённых скелетов?
Они позволяют точно реконструировать внешний вид и поведение динозавров.

Найдены ли хищники?
Среди тысяч фрагментов встречены остатки разных групп, но травоядные доминируют.

Исторический контекст

1900-1950-е: первые находки динозавров Хацега.

Конец XX века: формирование концепции "островных динозавров" региона.

2019-2025: открытие участка К2, пересмотр взглядов на плотность фауны Хацега.

