Ждали холодных дождей — а получили июньские температуры: чем удивит Кубань в конце ноября

Припозднившееся тепло вернулось на Кубань именно тогда, когда жители региона уже смирились с затяжными ноябрьскими пасмурными днями. По данным издания "Кубанские новости", погода в конце месяца обещает удивить почти летними значениями и стабильной атмосферой.

Теплый всплеск в конце ноября

Метеорологи фиксируют повышение температуры, которое выходит за рамки привычной осенней нормы. Ночной минимум в ближайшие дни составит от +6 до +11 градусов, а в юго-восточных предгорьях показатели опустятся лишь до +2…+7. На Черноморском побережье сохранится мягкая погода с +10…+15 градусов. Днем прогнозируется +15…+20, а на прибрежной полосе — +17…+22. В южных районах края столбики термометров приблизятся к летним +18…+23. Синоптики предупреждают о возможных утренних туманах, но осадков и резкого ветра не ожидается.

Развитие погодного фронта

Следующая ночь принесет аналогичные показатели: от +6 до +11 по региону, +2…+7 в предгорьях и +10…+15 у моря. Днем температура поднимется до +16…+21, на побережье — до +18…+23, а на юге края достигнет +19…+24. Метеорологическая ситуация останется стабильной, и неблагоприятных явлений не прогнозируется. Специалисты отмечают, что этот температурный фон превышает климатическую норму на пять-семь градусов, что делает текущий период необычно мягким для конца ноября.

Сохранение погодной стабильности

По словам синоптиков, существенных перемен в последний день недели не произойдет: комфортная и сухая погода сохранится на всей территории края.

"Температура воздуха заметно выше средних значений для этого времени года", — отмечается в издании "Кубанские новости".

Ожидаемое "бабье лето" продлится почти до конца месяца, обеспечивая редкую для поздней осени устойчивость и отсутствие резких колебаний.