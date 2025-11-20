Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пляж Сочи
пляж Сочи
© air.timetech.pro by Евгений Лодянов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:36

Ждали холодных дождей — а получили июньские температуры: чем удивит Кубань в конце ноября

Потепление на Кубани превысило осеннюю норму — сообщили синоптики

Припозднившееся тепло вернулось на Кубань именно тогда, когда жители региона уже смирились с затяжными ноябрьскими пасмурными днями. По данным издания "Кубанские новости", погода в конце месяца обещает удивить почти летними значениями и стабильной атмосферой.

Теплый всплеск в конце ноября

Метеорологи фиксируют повышение температуры, которое выходит за рамки привычной осенней нормы. Ночной минимум в ближайшие дни составит от +6 до +11 градусов, а в юго-восточных предгорьях показатели опустятся лишь до +2…+7. На Черноморском побережье сохранится мягкая погода с +10…+15 градусов. Днем прогнозируется +15…+20, а на прибрежной полосе — +17…+22. В южных районах края столбики термометров приблизятся к летним +18…+23. Синоптики предупреждают о возможных утренних туманах, но осадков и резкого ветра не ожидается.

Развитие погодного фронта

Следующая ночь принесет аналогичные показатели: от +6 до +11 по региону, +2…+7 в предгорьях и +10…+15 у моря. Днем температура поднимется до +16…+21, на побережье — до +18…+23, а на юге края достигнет +19…+24. Метеорологическая ситуация останется стабильной, и неблагоприятных явлений не прогнозируется. Специалисты отмечают, что этот температурный фон превышает климатическую норму на пять-семь градусов, что делает текущий период необычно мягким для конца ноября.

Сохранение погодной стабильности

По словам синоптиков, существенных перемен в последний день недели не произойдет: комфортная и сухая погода сохранится на всей территории края.

"Температура воздуха заметно выше средних значений для этого времени года", — отмечается в издании "Кубанские новости".

Ожидаемое "бабье лето" продлится почти до конца месяца, обеспечивая редкую для поздней осени устойчивость и отсутствие резких колебаний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В вчера в 17:54
Рождение новой образовательной эпохи: в Артеке запустили один из крупнейших детских центров страны

В "Артеке" завершили строительство центра инновационных технологий площадью 27 тыс. кв. м. Новый комплекс готов принять тысячу детей и изменить образовательную среду лагеря.

Читать полностью » Ростовский аэропорт Платов готов возобновить работу до конца года — губернатор вчера в 1:16
"Сосед" Краснодара готовится к самолётам: аэропорт Платов может возобновить рейсы в ближайшие месяцы

Губернатор Ростовской области сообщил, что аэропорт Платов может возобновить работу до конца года. "Азимут" готова возобновить рейсы между Ростовом и Минском.

Читать полностью » В Ростове могут открыть аэропорт Платов до конца года — губернатор Слюсарь 18.11.2025 в 20:56
Авиасообщение может ожить: Платов в Ростове готов к возвращению рейсов после долгого простоя

Ростовские власти заявили о готовности открыть аэропорт Платов до конца года. Региональные перевозчики уже планируют первые рейсы, решение — за федеральным центром.

Читать полностью » Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА 18.11.2025 в 0:17
Беспилотники готовят к новой эре: на Кубани создают водородное топливо для дронов

Учёные Кубанского ГТУ создают первые в регионе водородные заправки для БПЛА: проект поддержан грантом, а исследователи ищут решения для хранения и производства топлива.

Читать полностью » Крючков: В Крыму выявили фейковые страницы органов власти и сообщения о самообороне 17.11.2025 в 20:24
Фальшивые каналы бьют по Крыму: под видом властей враг распространяет вбросы

В Крыму выявили новые фейковые страницы, распространяющие ложные сообщения о перекрытиях дорог и самообороне. Власти предупреждают о росте информационных атак.

Читать полностью » Тематический парк в Сочи назначил оклад в 250 тысяч рублей для того, кто сыграет Бабу-ягу 14.11.2025 в 14:09
Баба-яга выходит на официальную работу: в Сочи ищут сказочный характер за высокую зарплату

В Сочи ищут Бабу-ягу с редким набором навыков и высокой зарплатой, превращая сказочный образ в полноценную профессию внутри парка развлечений.

Читать полностью » Ростовская область строит будущее: новые школы, кадетские корпуса и инновации 14.11.2025 в 10:54

Ростовская область уверенно превращается в пространство возможностей. Здесь не просто строят школы и спортивные арены — здесь создают будущее, о котором мечтают многие.

Читать полностью » На Кубани проводится проверка после публикаций о 13.11.2025 в 14:08
Смерть в приюте: общественность требует наказать виновных в гибели животных на Кубани

В Краснодарском крае полиция начала проверку после сообщений о гибели сотен животных в приюте под Тимашевском. Хозяйке может грозить уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Читать полностью »

Новости
Еда
Авокадо, тунец и черри создают гармоничный вкус — шеф Илья Климов
Спорт и фитнес
Румынская тяга и болгарские выпады как замена ягодичному мосту — советы от Ольги Яблоковой
СФО
В Тюмени арестованы инспекторы автодорнадзора за взятки за пропуск грузовиков — СКР
Красота и здоровье
Рыжие полутона усиливают объём каштановых волос, отмечают стилисты
Туризм
Китай и Вьетнам увеличили спрос на туры на зимний сезон — операторы туров
УрФО
Администрация Екатеринбурга создала комиссию для определения точных границ "сухих" зон — Дмитрий Ноженко
ЮФО
Уловы хамсы в Крыму выросли до 14,4 тысячи тонн — сообщили в Росрыболовстве
Питомцы
Правило трёх секунд помогает собаке безопасно знакомиться с другим псом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet